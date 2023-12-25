https://sputniknews.com.tr/20231225/sirbistandan-zamaninda-mudahalede-rus-istihbaratina-tesekkur-1078897430.html

Sırbistan'dan gösteriler hakkında önceden bilgi veren Rus istihbaratına teşekkür

Sırbistan'dan gösteriler hakkında önceden bilgi veren Rus istihbaratına teşekkür

Pazar günü Belgrad Belediye Meclis binası önünde patlak veren ayaklanmalar hakkında konuşan Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, gösteriler hakkında kendilerine... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T09:50+0300

2023-12-25T09:50+0300

2023-12-25T10:37+0300

dünya

sırbistan

seçim

aleksandr vucic

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

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Sırp TV kanalı Pink TV'ye konuşan Sırbistan Başbakanı, “Söyleyeceklerim muhtemelen Batı'da popüler olmayacak olsa da, özellikle o gece yaşanan ayaklanmayla ilgili tüm bu bilgilere sahip olan ve bunları bizlerle paylaşan Rus istihbarat servislerinden yetkililere teşekkür etmenin önemli olduğunu hissediyorum” ifadelerini kullandı.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic’in gün içerisinde Rusya Büyükelçisi Aleksandr Botsan Harçenko'yla ile bir araya geleceği de kaydedildi.Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da polis, ülkede 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz ederek Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan Batı yanlısı göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.Batı destekli ‘Şiddete Karşı Sırbistan’ muhalefet bloğunun 17 Aralık seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen destekçileri Belgrad yönetim binasının önündeki merdivenleri işgal etti ve bitişikteki caddeyi kapattı.Camları kıran ve kaldırım taşı parçalarını binanın kapı ve pencerelerine fırlatan protestocular içeri girmeye çalışırken polis göz yaşartıcı gaz kullandı.Vucic'ten açıklama geldiCumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaşanan gerginliğin ardından ulusa sesleniş konuşması yaparak, kanun uygulayıcı kurumların durumu kontrol altında tuttuğunu açıkladı.Sırbistan vatandaşlarına endişe etmemelerini söyleyen Vucic, "Biliyorum, görüntüler son derece dramatik, camlarımızın kırılmasına, birilerinin evimizi yıkmak istemesine alışık değiliz. Endişe etmeyin zira, devrim diye bir şey söz konusu değil" dedi.Vucic, bu akşam yaşananların sorumlularına ilişkin gerekli tüm adımların atılacağını vurgulayarak, "Bu akşam meclis kapısını kırmak isteyenlerle beraber toplam 1195 kişi vardı. Bazıları gerçek yüzünü gösterdi. Siyasi anlamda karşı durduklarına şiddetle yaklaştıklarını ispatladılar. Günlerdir bunu anlatmaya çalıştık" diye konuştu.Sırbistan'dan ülkeyi korumak için Belgrad'a gelmeye hazır binlerce kişiden çağrı aldıklarını dile getiren Vucic, "Lütfen evinizde kalın. Sırbistan, kendisini ve kurumlarını korumak için güçlü bir ülke. Ülkemizin egemenliğini, bağımsızlığını koruyalım. Sırbistan'ın özgürlüğünü koruyalım. Hepinize barışı koruma çağrısında bulunuyorum" şeklinde konuştu.Vucic, "Neyin hazırlığında olunduğunu açıkça bilen yabancı istihbarat servislerine teşekkür ediyorum. Bizim istihbarat servisine verdikleri bilgiler ışığında neyin planlandığından tam olarak haberimiz oldu ve dolayısıyla tam zamanında müdahale edildi. Şiddete karşı olduklarını savunanlar asıl ne olduklarını gösterdi. Ülkemizi yıkmalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Önceki gece geç saatlerde polis protestocuları dakikalar içinde dağıttı, meydanı temizledi ve bir kordon oluşturdu.Vucic'e göre protestolarda iki polis memuru ciddi şekilde yaralandı ve 35'ten fazla protestocu gözaltına alındı.Devlet Başkanı vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada Belgrad'daki protestoların Sırbistan'ı bağımsızlık ve egemenliğinden mahrum bırakmaya yönelik bir girişim olduğunu söyledi. Vucic, Sırp yetkilileri yaklaşan ayaklanmalar konusunda uyaran diğer devletlerin ortak istihbarat servislerine teşekkür etti.Vucic'e göre parlamento binası önünde yaklaşık 2 bin 500 kişi toplandı ve bunların yarısından azı ayaklanmalara katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231224/sirbistanda-secim-sonuclarina-itiraz-eden-halk-belgraddaki-secim-kurulu-binasinin-onunde-toplandi-1078890805.html

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sırbistan, seçim, aleksandr vucic, rus istihbarat teşkilatı (fsb)