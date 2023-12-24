https://sputniknews.com.tr/20231224/sirbistanda-secim-sonuclarina-itiraz-eden-halk-belgraddaki-secim-kurulu-binasinin-onunde-toplandi-1078890805.html

Sırbistan’da seçim sonuçlarına itiraz eden halk Belgrad’daki seçim kurulu binasının önünde toplandı

Sırbistan’da seçim sonuçlarına itiraz eden halk Belgrad’daki seçim kurulu binasının önünde toplandı

Sırbistan'da seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partileri, başkent Belgrad'daki protestolarını bugün de sürdürdü. 24.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-24T22:15+0300

2023-12-24T22:15+0300

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Sırbistan'da koalisyonun parlamento seçimlerindeki zaferini kabul etmeyen muhalefet, Belgrad'daki merkezi seçim komisyonu binasının önünde yedinci kez toplanarak trafiği engelledi. Protestocular belediye binasının merdivenlerini de aşarak ana giriş kapısını zorlamaya başladı, kalabalığın ellerinde meşaleler görülüyor.Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere, Sırbistan güvenlik güçleri Belgrad belediye binasının kapılarını içeriden kalkanlarla destekleyerek girişleri engelledi, protestocular henüz binaya saldırma girişiminde bulunmadı.Belgrad'da gösteriler devam ederken Cumhurbaşkanı Vucic, Sırbistan halkına seslendiSırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, başkent Belgrad’daki gösteriler devam ederken halka seslenerek, insanlara endişelenmemeleri çağrısında bulundu. Vucic, “Sırbistan vatandaşları, endişe etmeyiniz. Her ne kadar sahneler dramatik olsa da, biz ülkemizi ve şehrimizi seviyoruz, birilerinin evimizi yıkmasına alışkın değiliz. Herhangi bir devrim söz konusu değil, bu kişiler hiçbir şey yapamayacaklar” diye konuştu.Protestolara 2 bin 490 kişinin katıldığına dikkat çeken Vucic, “Rastgele bir protestocunun yaralanmasını önlemek için yumuşak tepki vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Vucic’in konuşma yaptığı sırada ‘Sırbistan Şiddete Karşı’ hareketinin liderlerinin önderliğindeki kalabalık, belediye binasının merdivenlerinde kalmaya devam etti. Göstericiler daha önce yanındaki kapı ve pencereyi kırmış, jandarma ise girişi içeriden kapatmıştı.Sputink muhabirinin son olarak aktardığı bilgiye göre ise protestoculardan oluşan kalabalık, Belgrad belediye binasına girmeye çalıştı, güvenlik güçleri ise protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Cumhurbaşkanı Vucic, bu akşam Belgrad yönetim binasına zorla girmeye çalışan ayaklanma taraftarları ile haydutların cezalandırılacağını söyledi. Vucic ayrıca yabancı istihbarat servislerine planlanan şiddet eylemlerine ilişkin uyarılarından dolayı teşekkür ederek, muhalefetin şimdiye kadar en büyük eylem olarak duyurduğu gösteriye topu topuna 2 bin 490 kişinin katıldığı bilgisini verdi.17 Aralık'ta yapılan parlamento ve yerel seçimlerinin sonuçlarından memnun olmayan muhalefet bugün yedinci eylemini düzenlendi. Protestocular, Cumhurbaşkanı Vucic'in iktidar partisinin oylarda tahrifat yaptığını iddia ederek seçimlerin iptal edilmesini ve yeni bir seçimin duyurulmasını talep ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20231219/sirbistanda-bati-yanlisi-muhalefetten-secimlere-protesto-1078591496.html

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