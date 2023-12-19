Sırbistan’da Batı yanlısı muhalefetten seçimlere protesto

Türkiye
SON DAKİKA | Benzine zam geliyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi 20 mutfağı
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kiracıya 'boş kağıda imza' dayatması
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
6 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tahliye taahhütnamesi nedir?
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Online girişimcilik hakkında bilinmesi gerekenler
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ortadoğu'da yeniden tırmanan gerginlik
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Polonyalı üreticilerden Ukrayna'ya ambargo uygulanması talebi
17:41
1 dk
SESLİ HABER
Fransız general: ‘Ukrayna ordusu başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da’
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Putin'in 90'lı yıllara ait kartviziti açık artırmaya çıkarıldı
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Fransız general Pellistrandi, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısız olduğunu ve cephede inisiyatifin Rusya’da olduğunu ifade etti.
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: ‘AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyeliğine dair kararları siyasi’
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
19:20
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in AB zirvesine katılmasına son anda izin verilmedi’
20:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
HPV aşısı, asgari ücrete dayandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231219/sirbistanda-bati-yanlisi-muhalefetten-secimlere-protesto-1078591496.html
Sırbistan’da Batı yanlısı muhalefetten seçimlere protesto
Sırbistan’da Batı yanlısı muhalefetten seçimlere protesto
Sırbistan’daki Batı yanlısı muhalefet, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS)... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T09:59+0300
2023-12-19T09:59+0300
dünya
sırbistan
erken seçim
seçim
seçim sonuçları
protesto
batı
agit
aleksandr vucic
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/13/1078591210_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_633ba281087dc3ce0714d1274e82c21a.jpg
Sırbistan'daki seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partilerinin çağrısı üzerine RIK binası önünde yüzlerce kişi toplandı.‘Sırbistan şiddete karşı’ isimli ittifakla yarışan muhalefet partileri, seçimde ‘usulsüzlük’ yapıldığını, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) otobüslerle başkent Belgrad'a getirilen çok sayıda kişinin ‘yasa dışı’ oy kullandığını ileri sürdü.Pazar günkü seçimlerde halk, ulusal meclisin yanı sıra Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyelerini de belirledi.Belgrad'da, iktidar koalisyonunun parlamento seçimlerinde kazandığı zaferden memnun olmayan Batı yanlısı muhalefetin destekçileri, Devlet Seçim Komisyonu (RIK) ve İstatistik Kurumu önünde toplanırken, kurumun başkanını neredeyse linç etti.Kalabalık, Belgrad merkezindeki trafiği engellemeye ve RIK binasına girmeye çalışırken, binanın girişine yumurta ve tuvalet kağıdı ruloları atıldığı dikkat çekti.Huzursuzluk akşam geç saatlerde hükümet binası yakınlarında başlarken, ‘Sırbistan şiddete karşı’ isimli ittifakla yarışan muhalefet partilerinin destekçileri, oylama sonuçlarının iptal edilmesi talebiyle seçim komisyonu binasına ulaştı. Bazı protestocular ise bariyerleri aşmaya çalıştı.Gerilimin doruk noktası, RIK binasını terk eden İstatistik Kurumu’nun 70 yaşındaki başkanına yapılan saldırı olurken, protestocuların devlet yetkilisini yere düşürüp tartakladığı da görülüyor.Paylaşılan görüntülerde, göstericilerin, protestonun düzenlendiği binaya bıçak ve sopa getirmeye çalıştığı da kaydedildi.Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Sırbistan'da pazar günü yapılan erken genel seçimde, oy satın alma, oylama gizliliğinin ihlali ve grup halinde oylama gibi birçok usul eksikliğinin gözlemlendiğini iddia etti.
https://sputniknews.com.tr/20231219/maduro-secimleri-kazanan-misir-ve-sirbistan-cumhurbaskanlarini-kutladi-1078589142.html
sırbistan
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/13/1078591210_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa70355dbc7326cde2d5748c5fb2b8b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sırbistan, erken seçim, seçim, seçim sonuçları, protesto, batı, agit, aleksandr vucic
sırbistan, erken seçim, seçim, seçim sonuçları, protesto, batı, agit, aleksandr vucic

Sırbistan’da Batı yanlısı muhalefetten seçimlere protesto

09:59 19.12.2023
© AP Photo / Darko VojinovicSırbistan seçim protesto
Sırbistan seçim protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Abone ol
Sırbistan’daki Batı yanlısı muhalefet, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki ‘Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı’ ittifakının kazandığı erken seçimleri protesto etti.
Sırbistan'daki seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partilerinin çağrısı üzerine RIK binası önünde yüzlerce kişi toplandı.
‘Sırbistan şiddete karşı’ isimli ittifakla yarışan muhalefet partileri, seçimde ‘usulsüzlük’ yapıldığını, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) otobüslerle başkent Belgrad'a getirilen çok sayıda kişinin ‘yasa dışı’ oy kullandığını ileri sürdü.
Pazar günkü seçimlerde halk, ulusal meclisin yanı sıra Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyelerini de belirledi.
Belgrad'da, iktidar koalisyonunun parlamento seçimlerinde kazandığı zaferden memnun olmayan Batı yanlısı muhalefetin destekçileri, Devlet Seçim Komisyonu (RIK) ve İstatistik Kurumu önünde toplanırken, kurumun başkanını neredeyse linç etti.
Kalabalık, Belgrad merkezindeki trafiği engellemeye ve RIK binasına girmeye çalışırken, binanın girişine yumurta ve tuvalet kağıdı ruloları atıldığı dikkat çekti.
Huzursuzluk akşam geç saatlerde hükümet binası yakınlarında başlarken, ‘Sırbistan şiddete karşı’ isimli ittifakla yarışan muhalefet partilerinin destekçileri, oylama sonuçlarının iptal edilmesi talebiyle seçim komisyonu binasına ulaştı. Bazı protestocular ise bariyerleri aşmaya çalıştı.
Gerilimin doruk noktası, RIK binasını terk eden İstatistik Kurumu’nun 70 yaşındaki başkanına yapılan saldırı olurken, protestocuların devlet yetkilisini yere düşürüp tartakladığı da görülüyor.
Paylaşılan görüntülerde, göstericilerin, protestonun düzenlendiği binaya bıçak ve sopa getirmeye çalıştığı da kaydedildi.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Sırbistan'da pazar günü yapılan erken genel seçimde, oy satın alma, oylama gizliliğinin ihlali ve grup halinde oylama gibi birçok usul eksikliğinin gözlemlendiğini iddia etti.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
DÜNYA
Maduro, seçimleri kazanan Mısır ve Sırbistan cumhurbaşkanlarını kutladı
08:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала