https://sputniknews.com.tr/20231219/sirbistanda-bati-yanlisi-muhalefetten-secimlere-protesto-1078591496.html

Sırbistan’da Batı yanlısı muhalefetten seçimlere protesto

Sırbistan’da Batı yanlısı muhalefetten seçimlere protesto

Sırbistan’daki Batı yanlısı muhalefet, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS)... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T09:59+0300

2023-12-19T09:59+0300

2023-12-19T09:59+0300

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aleksandr vucic

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Sırbistan'daki seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partilerinin çağrısı üzerine RIK binası önünde yüzlerce kişi toplandı.‘Sırbistan şiddete karşı’ isimli ittifakla yarışan muhalefet partileri, seçimde ‘usulsüzlük’ yapıldığını, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) otobüslerle başkent Belgrad'a getirilen çok sayıda kişinin ‘yasa dışı’ oy kullandığını ileri sürdü.Pazar günkü seçimlerde halk, ulusal meclisin yanı sıra Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyelerini de belirledi.Belgrad'da, iktidar koalisyonunun parlamento seçimlerinde kazandığı zaferden memnun olmayan Batı yanlısı muhalefetin destekçileri, Devlet Seçim Komisyonu (RIK) ve İstatistik Kurumu önünde toplanırken, kurumun başkanını neredeyse linç etti.Kalabalık, Belgrad merkezindeki trafiği engellemeye ve RIK binasına girmeye çalışırken, binanın girişine yumurta ve tuvalet kağıdı ruloları atıldığı dikkat çekti.Huzursuzluk akşam geç saatlerde hükümet binası yakınlarında başlarken, ‘Sırbistan şiddete karşı’ isimli ittifakla yarışan muhalefet partilerinin destekçileri, oylama sonuçlarının iptal edilmesi talebiyle seçim komisyonu binasına ulaştı. Bazı protestocular ise bariyerleri aşmaya çalıştı.Gerilimin doruk noktası, RIK binasını terk eden İstatistik Kurumu’nun 70 yaşındaki başkanına yapılan saldırı olurken, protestocuların devlet yetkilisini yere düşürüp tartakladığı da görülüyor.Paylaşılan görüntülerde, göstericilerin, protestonun düzenlendiği binaya bıçak ve sopa getirmeye çalıştığı da kaydedildi.Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Sırbistan'da pazar günü yapılan erken genel seçimde, oy satın alma, oylama gizliliğinin ihlali ve grup halinde oylama gibi birçok usul eksikliğinin gözlemlendiğini iddia etti.

https://sputniknews.com.tr/20231219/maduro-secimleri-kazanan-misir-ve-sirbistan-cumhurbaskanlarini-kutladi-1078589142.html

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