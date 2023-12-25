https://sputniknews.com.tr/20231225/pasinyan-aeb-ve-bdt-zirveleri-icin-rusyaya-gitti-1078900544.html

Paşinyan, AEB ve BDT zirveleri için Rusya'ya gitti

Paşinyan, AEB ve BDT zirveleri için Rusya'ya gitti

Son dönemde Rusya’nın da yer aldığı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) etkinliklerine katılmayarak üye ülkeler... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T10:39+0300

2023-12-25T10:39+0300

2023-12-25T10:39+0300

dünya

ermenistan

avrasya ekonomik birliği (aeb)

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

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Ermenistan hükümeti basın servisi tarafından yapılan resmi açıklamada, Başbakan Nikol Paşinyan’ın 25 Aralık'ta Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenecek Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) toplantısına katılacağı bildirildi.Paşinyan’ın, bir gün sonra aynı kentte yine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de yer alacağı gayrı resmi BDT Zirvesi’ne de katılacağı vurgulandı.Son dönemde BDT ve KGAÖ etkinliklerine katılmayı reddederek Rusya dahil komşu ülke liderlerinin tepkisini çeken Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 13 Ekim'de düzenlenecek Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin devlet başkanları zirvesine katılmayacağını duyurmuştu.Paşinyan, ardından 23 Kasım'da Belarus’un başkenti Minsk'te düzenlenen KGAÖ zirvesine de katılmamıştı.Yakın zamanda düzenlenen 'Yılın Özeti' programında konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Avrasya Ekonomi Birliği (AEB) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) gibi entegrasyon platformlarının toplantılarına katılmamasının ülke içindeki süreçlerle ilgili olduğunu umduğunu söylemişti.Rus lider, "Ermenistan'ın KGAÖ, AEB ve BDT üyeliğini sonlandırmasının Erivan'ın çıkarına olacağını sanmıyorum. En nihayetinde bu, Ermenistan'ın kararı. Umarım, Paşinyan'ın bu platformlardaki toplantılara katılmamasının bu birliklerdeki çalışmalara devam etme isteksizliğinden değil, Ermenistan'daki bazı süreçlerden kaynaklandığını umuyorum. Durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.Pazartesi günü düzenlenecek AEB toplantısında Putin’in birliğin geçen yılki çalışmalarının sonuçlarını özetleyeceği tahmin edilirken, görüşmelerde gelecek vaat eden entegrasyon alanlarının da tartışılması bekleniyor.Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan ve Belarus liderlerinin de toplantıda hazır bulunacağı kaydedildi.

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ermenistan, avrasya ekonomik birliği (aeb), bağımsız devletler topluluğu (bdt)