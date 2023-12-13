Rus Dışişleri: Ermenistan'daki AB misyonunun genişletilmesi bölgede gerginliğe neden olur

Türkiye
SON DAKİKA | TFF toplantısı ertelendi: Süresiz ertelenen lig maçları değerlendirilecek
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Küresel Organize Suçlar Endeksi'nde Türkiye 15. sırada
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Hakem yumruklayan Faruk Koca kim?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Akalın: 'Hakem Meler'deki kırığa kimin sebebiyet verdiği önemli'
12:05
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Hakemlere saldırı ve tarihteki olaylar
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimlere giderken İYİ Parti'nin oyları ne durumda?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Canlarını yakmadıkları toplum kalmadı. Asya’dan Güney Amerika’ya birçok toplumun canını yaktılar’
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Kongre üyesi Greene: ‘ABD, Ukrayna’da barış değil savaş istiyor’
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD için Gazze diye bir şey yok, insanlık adına herhangi bir şey beklenmemeli’
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Sarkozy: ‘Ukrayna NATO’ya, Türkiye AB’ye alınmamalı’
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli Bakan: ‘ABD, Gazze’de sivillere karşı işlenen suçlarda kilit rol oynuyor’
18:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li Senatör: ‘Zelenskiy'in para için Washington'a gelmesi utanç verici’
18:34
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan: ‘Ukrayna'yla üyelik müzakeresi başlatması sorumsuzca bir adım olur’
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Filistin kökenli İngiliz doktor: ‘Dünya Gazze'deki savaşı durdurmalı’
19:17
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İYİ Parti tel tel dökülüyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yönetim ve aidat sorunları
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231213/rus-disisleri-ermenistandaki-ab-misyonunun-genisletilmesi-bolgede-gerginlige-neden-olur-1078403349.html
Rus Dışişleri: Ermenistan'daki AB misyonunun genişletilmesi bölgede gerginliğe neden olur
Rus Dışişleri: Ermenistan'daki AB misyonunun genişletilmesi bölgede gerginliğe neden olur
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Azerbaycan halkının ulusal lideri Haydar Aliyev'in Anma Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda yaptığı... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T12:43+0300
2023-12-13T12:43+0300
dünya
rusya
rus dışişleri
azerbaycan
ermenistan
avrupa birliği
josep borrell
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076170401_0:58:1024:634_1920x0_80_0_0_740856fa354854f9d2073443c628d010.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Azerbaycan halkının ulusal lideri Haydar Aliyev'in Anma Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin Ermenistan'daki sivil gözlem misyonu genişletmesinin Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmayacağını söyledi.Galuzin konuşmasında şu sözleri kaydetti:Diplomat AB'nin Güney Kafkasya'yailave gerginlik ve güvensizlik dışında yeni bir şey getirmeyeceğini ve AB'nin Güney Kafkasya'daki politikasının yalnızca Rusya'yı oradan çıkmaya zorlamayı amaçladığını belirtti.Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Aynı zamanda Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışçıl çözüm sürecindeki kazanımlarımızı da kullanmalıyız" dedi.Galuzin sözlerini şu cümlelerle sürdürdü:Galuzin, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanma şansı olduğundan emin olduğunu belirterek, "Bu soruyu muhtemelen Ermenistan ve Azerbaycan diplomatlarına yöneltmek daha doğru olur, ancak şunu söylemek isterim ki her zaman bir şans vardır, asıl soru Ermenistan ve Azerbaycan'ın bunu kullanıp kullanmayacağıdır" dedi.Galuzin, Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları Vladimir Putin ve İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Petersburg'daki Bağımsız Devletler Topluluğu gayrı resmi zirvesinde üçlü bir toplantı yapılması olasılığı hakkında yorum yapmadı.Daha önce Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, AB dışişleri bakanlarının Ermenistan'daki sivil misyonlarının sayısını yüzde 50 arttırarak 138'den 209'a çıkarmaya karar verdiklerini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231207/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ermenistan-iyi-bir-komsu-olursa-egemenligini-koruyabilir-1078170414.html
rusya
azerbaycan
ermenistan
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076170401_52:0:973:691_1920x0_80_0_0_bd9824e7275908844f560121736df8dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rus dışişleri, azerbaycan, ermenistan, avrupa birliği, josep borrell
rusya, rus dışişleri, azerbaycan, ermenistan, avrupa birliği, josep borrell

Rus Dışişleri: Ermenistan'daki AB misyonunun genişletilmesi bölgede gerginliğe neden olur

12:43 13.12.2023
© SputnikRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© Sputnik
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Azerbaycan halkının ulusal lideri Haydar Aliyev'in Anma Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'nin Ermenistan'daki sivil gözlem misyonunu genişletmesinin bölgede gerginliğe sebep olacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Azerbaycan halkının ulusal lideri Haydar Aliyev'in Anma Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin Ermenistan'daki sivil gözlem misyonu genişletmesinin Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmayacağını söyledi.
Galuzin konuşmasında şu sözleri kaydetti:
Avrupa Birliği'nin Ermenistan'daki sivil gözlem misyonunun genişletilmesi Ermeni-Azeri çözümünün desteklenmesi açısından tamamen yararsız bir adımdır. AB misyonunun genişlemesinin kesinlikle faydasız olacağına ve herhangi bir sonuç vermeyeceğine inanıyoruz.
Diplomat AB'nin Güney Kafkasya'yailave gerginlik ve güvensizlik dışında yeni bir şey getirmeyeceğini ve AB'nin Güney Kafkasya'daki politikasının yalnızca Rusya'yı oradan çıkmaya zorlamayı amaçladığını belirtti.
Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Aynı zamanda Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışçıl çözüm sürecindeki kazanımlarımızı da kullanmalıyız" dedi.
Galuzin sözlerini şu cümlelerle sürdürdü:
Azerbaycanlı ve Ermenistanlı ortaklarımıza, iki ülke arasında barışçıl çözüm için Rusya platformunda, Moskova platformunda düzenli diyalog kurma davetimiz açıktır. Bu davet halen yürürlüktedir ve saygıdeğer ortaklarımız Ermenistan ve Azerbaycan'ın bu davete icabet edeceklerini umuyoruz.
Galuzin, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanma şansı olduğundan emin olduğunu belirterek, "Bu soruyu muhtemelen Ermenistan ve Azerbaycan diplomatlarına yöneltmek daha doğru olur, ancak şunu söylemek isterim ki her zaman bir şans vardır, asıl soru Ermenistan ve Azerbaycan'ın bunu kullanıp kullanmayacağıdır" dedi.
Galuzin, Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları Vladimir Putin ve İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Petersburg'daki Bağımsız Devletler Topluluğu gayrı resmi zirvesinde üçlü bir toplantı yapılması olasılığı hakkında yorum yapmadı.
Daha önce Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, AB dışişleri bakanlarının Ermenistan'daki sivil misyonlarının sayısını yüzde 50 arttırarak 138'den 209'a çıkarmaya karar verdiklerini söylemişti.
İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
DÜNYA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan iyi bir komşu olursa egemenliğini koruyabilir
7 Aralık, 12:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала