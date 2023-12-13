https://sputniknews.com.tr/20231213/rus-disisleri-ermenistandaki-ab-misyonunun-genisletilmesi-bolgede-gerginlige-neden-olur-1078403349.html
Rus Dışişleri: Ermenistan'daki AB misyonunun genişletilmesi bölgede gerginliğe neden olur
Rus Dışişleri: Ermenistan'daki AB misyonunun genişletilmesi bölgede gerginliğe neden olur
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Azerbaycan halkının ulusal lideri Haydar Aliyev'in Anma Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda yaptığı... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T12:43+0300
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2023-12-13T12:43+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Azerbaycan halkının ulusal lideri Haydar Aliyev'in Anma Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin Ermenistan'daki sivil gözlem misyonu genişletmesinin Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmayacağını söyledi.Galuzin konuşmasında şu sözleri kaydetti:Diplomat AB'nin Güney Kafkasya'yailave gerginlik ve güvensizlik dışında yeni bir şey getirmeyeceğini ve AB'nin Güney Kafkasya'daki politikasının yalnızca Rusya'yı oradan çıkmaya zorlamayı amaçladığını belirtti.Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Aynı zamanda Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışçıl çözüm sürecindeki kazanımlarımızı da kullanmalıyız" dedi.Galuzin sözlerini şu cümlelerle sürdürdü:Galuzin, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanma şansı olduğundan emin olduğunu belirterek, "Bu soruyu muhtemelen Ermenistan ve Azerbaycan diplomatlarına yöneltmek daha doğru olur, ancak şunu söylemek isterim ki her zaman bir şans vardır, asıl soru Ermenistan ve Azerbaycan'ın bunu kullanıp kullanmayacağıdır" dedi.Galuzin, Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları Vladimir Putin ve İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Petersburg'daki Bağımsız Devletler Topluluğu gayrı resmi zirvesinde üçlü bir toplantı yapılması olasılığı hakkında yorum yapmadı.Daha önce Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, AB dışişleri bakanlarının Ermenistan'daki sivil misyonlarının sayısını yüzde 50 arttırarak 138'den 209'a çıkarmaya karar verdiklerini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231207/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ermenistan-iyi-bir-komsu-olursa-egemenligini-koruyabilir-1078170414.html
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rusya, rus dışişleri, azerbaycan, ermenistan, avrupa birliği, josep borrell
Rus Dışişleri: Ermenistan'daki AB misyonunun genişletilmesi bölgede gerginliğe neden olur
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Azerbaycan halkının ulusal lideri Haydar Aliyev'in Anma Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'nin Ermenistan'daki sivil gözlem misyonunu genişletmesinin bölgede gerginliğe sebep olacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Azerbaycan halkının ulusal lideri Haydar Aliyev'in Anma Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin Ermenistan'daki sivil gözlem misyonu genişletmesinin Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmayacağını söyledi.
Galuzin konuşmasında şu sözleri kaydetti:
Avrupa Birliği'nin Ermenistan'daki sivil gözlem misyonunun genişletilmesi Ermeni-Azeri çözümünün desteklenmesi açısından tamamen yararsız bir adımdır. AB misyonunun genişlemesinin kesinlikle faydasız olacağına ve herhangi bir sonuç vermeyeceğine inanıyoruz.
Diplomat AB'nin Güney Kafkasya'yailave gerginlik ve güvensizlik dışında yeni bir şey getirmeyeceğini ve AB'nin Güney Kafkasya'daki politikasının yalnızca Rusya'yı oradan çıkmaya zorlamayı amaçladığını belirtti.
Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Aynı zamanda Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışçıl çözüm sürecindeki kazanımlarımızı da kullanmalıyız" dedi.
Galuzin sözlerini şu cümlelerle sürdürdü:
Azerbaycanlı ve Ermenistanlı ortaklarımıza, iki ülke arasında barışçıl çözüm için Rusya platformunda, Moskova platformunda düzenli diyalog kurma davetimiz açıktır. Bu davet halen yürürlüktedir ve saygıdeğer ortaklarımız Ermenistan ve Azerbaycan'ın bu davete icabet edeceklerini umuyoruz.
Galuzin, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanma şansı olduğundan emin olduğunu belirterek, "Bu soruyu muhtemelen Ermenistan ve Azerbaycan diplomatlarına yöneltmek daha doğru olur, ancak şunu söylemek isterim ki her zaman bir şans vardır, asıl soru Ermenistan ve Azerbaycan'ın bunu kullanıp kullanmayacağıdır" dedi.
Galuzin, Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları Vladimir Putin ve İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Petersburg'daki Bağımsız Devletler Topluluğu gayrı resmi zirvesinde üçlü bir toplantı yapılması olasılığı hakkında yorum yapmadı.
Daha önce Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, AB dışişleri bakanlarının Ermenistan'daki sivil misyonlarının sayısını yüzde 50 arttırarak 138'den 209'a çıkarmaya karar verdiklerini söylemişti.