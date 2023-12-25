https://sputniknews.com.tr/20231225/istanbulda-saglik-calisanlarindan-siddet-protestosu-1078929945.html

İstanbul'da sağlık çalışanlarından şiddet protestosu

İstanbul'da sağlık çalışanlarından şiddet protestosu

İstanbul Şişli'de hastanede bir doktorun darp edilmesi meslektaşlarınca protesto edildi. 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T18:49+0300

2023-12-25T18:49+0300

2023-12-25T18:49+0300

türkiye

hastane

doktor

dr. cemil taşcıoğlu şehir hastanesi

şişli

istanbul

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Şişli'deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Mertcan Yazıcı'nın darp edilmesi meslektaşlarınca protesto edildi.Hastanenin önünde yapılan eyleme, sağlık sendikalarının temsilcileri ve hastane çalışanları katıldı.Sağlıkta şiddetin son bulması talep edilen eylemde konuşan darp edilen doktorun babası Nevzat Yazıcı, üç çocuğunun tıp, eczacılık ve hukuk bölümlerinde eğitim gördüğünü söyledi.Yazıcı, zor şartlarda yetiştirdiği çocuklarının "şehir eşkıyalığına" maruz kalmasını istemediğini belirtti.Oğlunun çok üzücü bir olaya maruz kaldığını, darp nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü kaydeden Yazıcı, sağlıkta şiddet konusunda, yasalarda gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi. Ne olmuştu?Doktor Mertcan Yazıcı, görev esnasında hasta yakınları Muhammet Eren Ş. (17) ve Burak Ş. (27) tarafından darp edilmişti.Olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Muhammet Eren Ş. tutuklanırken Burak Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Doktor Yazıcı'nın hastane koridorunda darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca da kaydedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231224/doktora-yumruklu-saldiri-kizin-sacina-dokundu-iddiasi--1078888718.html

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hastane, doktor, dr. cemil taşcıoğlu şehir hastanesi, şişli, istanbul