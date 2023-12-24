https://sputniknews.com.tr/20231224/doktora-yumruklu-saldiri-kizin-sacina-dokundu-iddiasi--1078888718.html

Doktora yumruklu saldırı: 'Kızın saçına dokundu' iddiası

Doktora yumruklu saldırı: 'Kızın saçına dokundu' iddiası

İstanbul Şişli'de Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Mertcan Yazıcı'nın darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheliden biri... 24.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-24T20:46+0300

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türkiye

şişli

güvenlik

güvenlik kamerası

saldırı

doktor

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Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde yaşanan olayda, doktor Yazıcı, görev esnasında hasta yakınları 17 yaşındaki Muhammet Eren Ş. ve 27 yaşındaki Burak Ş. tarafından darp edildi.İhbar üzerine hastaneye gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli, Feriköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Eren Ş. tutuklandı, Burak Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu arada, doktor Yazıcı'nın hastane koridorunda darp edildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. 'Mertcan’ın saçıma dokunup başımda beklediğini gördüm'Yaşanan olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Kardeşleri tarafından hastaneye getirilen 24 yaşındaki Betül Ş.‘nin verdiği ifadede, “Diş ağrısı için fazla ağrı kesici aldığımdan dolayı ağabeyim Burak ve kardeşim Muhammet Eren ile birlikte hastaneye geldim. Doktor Mertcan ile daha önce hastaneye gittiğimde tanıştık ve kendisini sosyal medya hesabımdan ekledim. 4-5 gün sohbet ettik. Hastaneye gittiğimde Mertcan’ı gördüm. Tedavin bitince tekrar eve gittim ancak evde ateşlendim. Tekrar geri hastaneye geldim ve tekrar yeşil alanda serum takıldı. Bu yüzden uyuduğum esnada birinin saçıma dokunduğunu ve gözümü açtığında doktor Mertcan’ın saçıma dokunup başımda beklediğini gördüm. O sırada ağabeyim Burak ile doktor Mertcan arasında sözlü tartışma yaşandı. Dışarıya çıktığımda ağabeyimi ve kardeşimi polis noktasına götürdüklerini öğrendim” dediği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230825/gaziantepte-saldiriya-ugrayan-doktorun-saglik-durumuyla-ilgili-bakan-kocadan-aciklama-1074948017.html

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