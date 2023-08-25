https://sputniknews.com.tr/20230825/gaziantepte-saldiriya-ugrayan-doktorun-saglik-durumuyla-ilgili-bakan-kocadan-aciklama-1074948017.html
Gaziantep'te saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumuyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama
Gaziantep'te saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumuyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te bir özel hastanenin acil servisinde yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "19... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T22:48+0300
2023-08-25T22:48+0300
2023-08-25T22:48+0300
türkiye
gaziantep
fahrettin koca
doktor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal medya platformu X üzerinden, geçtiğimiz günlerde Gaziantep’te yaşanan şiddet olayına ilişkin açıklama yaptı.Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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gaziantep, fahrettin koca, doktor
gaziantep, fahrettin koca, doktor
Gaziantep'te saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumuyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te bir özel hastanenin acil servisinde yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "19 Ağustos'ta yaşanan şiddet olayı sebebiyle tutuklu yargılanacak kişi sayısı üçe çıktı" dedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal medya platformu X üzerinden, geçtiğimiz günlerde Gaziantep’te yaşanan şiddet olayına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Gaziantep’te bir özel hastanenin acil servisinde 19 Ağustosta yaşanan şiddet olayı sebebiyle tutuklu yargılanacak kişi sayısı üçe çıktı. Üç kişi daha şüpheli sıfatıyla sağlıkta şiddet olayı soruşturmasına dâhil edildi. Adaletin, sağlık çalışanlarımız için güven teşkil edecek şekilde tecelli edeceğine inanıyoruz.
Başından yaralanıp yoğun bakımda tedavi gören, ayrıca aldığı darbe nedeni ile böbrek rahatsızlığı yaşayan doktor arkadaşımız, tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir. Tüm sağlık çalışanları adına kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Sağlıkta insan kaynağımız bizim en değerli varlığımız. Suçluların cezasız kalması düşünülemez."