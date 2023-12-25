https://sputniknews.com.tr/20231225/abd-bunu-konusuyor-bidenin-ucaginin-yanindan-gecen-ufo-muydu-1078908112.html
ABD bunu konuşuyor: Biden'ın uçağının yanından geçen UFO muydu?
ABD bunu konuşuyor: Biden'ın uçağının yanından geçen UFO muydu?
Los Angeles Havalimanı'na inişi sırasında ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağı Air Force One'ın yanından geçen tanımlanamayan cisim ABD'de gündem oldu. Herkes, bunun... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T12:37+0300
2023-12-25T12:37+0300
2023-12-25T12:37+0300
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abd
ufo
joe biden
los angeles
air force one
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10 Aralık'ta ABD Başkanı Biden'ı taşıyan uçak Los Angeles Havalimanı'na inerken bir dizi uçak takip gözlemcisi havalimanı üzerinde tanımlanamayan bir cisim fark etti.Air Force One'a eşlik eden F-35 savaş uçaklarından birinin havada yakıt ikmali yaptığı videoda fark edilen cismin daire şeklinde olduğu ve çok yüksek hızla hareket ettiği dikkat çekti.Videoyu kaydeden kişilerden Joshua Solarzano, "Bunu sen de gördün mü? Rotamız üzerinde bir şey uçtu... Bu o mu? Bahsettiğimiz bu şey UFO mu?" sorularını yöneltti.Ağabeyi Peter, gördükleri cismin bir yüksek irtifa balonu olabileceğini ifade etti.ABD'de özellikle 2023 başından beri tırmanan UFO tartışmaları, Biden'ın uçağının yakınında kaydedilen görüntüyle yeniden alevlendi.Sene başlarında ABD ordusu, Kuzey Amerika üzerinde tanımlanamayan uçan cisimleri düşürmeye başlamıştı. Biden'ın emriyle ABD savaş uçaklarının Alaska kıyılarında 'yüksek irtifada uçan bir cismi', Kanada'nın kuzeybatısındaki Yukon üzerinde 'tanımlanamayan, insansız bir cismi, Michigan yakınında Huron Gölü üzerinde sekizgen bir cismi vurup düşürdüğü açıklanmıştı.ABD ile Kanada'nın Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) başındaki General Glen VanHerck'in "Düşürdüğümüz son üç tanımlanamayan uçan cismin uzaylı olması ihtimalini dışlamıyorum" açıklamasını, Beyaz Saray Sözcüsü'nün "Uzaylılar ya da dünya dışı nesnelere dair hiçbir kanıt yok" yanıtı izlemişti.ABD'nin yasadışı biçimde yabancı liderler dahil tüm dünyayı dinlediğini ifşa eden belgeleri sızdırmasıyla tanınan eski Ulusal İstihbarat Kurumu (NSA) analisti Edward Snowden, Washington yönetiminden yapılan açıklamaların Ukrayna'ya milyarlar yağdırılması gibi askeri harcamalar ve Kuzey Akım sabotajı gibi meselelerden dikkati dağıtmak için pompalandığı yorumunu yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230214/snowden-ufo-panigi-dikkati-dagitma-taktigi-1067011338.html
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abd, ufo, joe biden, los angeles, air force one
abd, ufo, joe biden, los angeles, air force one
ABD bunu konuşuyor: Biden'ın uçağının yanından geçen UFO muydu?
Los Angeles Havalimanı'na inişi sırasında ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağı Air Force One'ın yanından geçen tanımlanamayan cisim ABD'de gündem oldu. Herkes, bunun UFO olup olmadığını soruyor.
10 Aralık'ta ABD Başkanı Biden'ı taşıyan uçak Los Angeles Havalimanı'na inerken bir dizi uçak takip gözlemcisi havalimanı üzerinde tanımlanamayan bir cisim fark etti.
Air Force One'a eşlik eden F-35 savaş uçaklarından
birinin havada yakıt ikmali yaptığı videoda fark edilen cismin daire şeklinde olduğu ve çok yüksek hızla hareket ettiği dikkat çekti.
Videoyu kaydeden kişilerden Joshua Solarzano, "Bunu sen de gördün mü? Rotamız üzerinde bir şey uçtu... Bu o mu? Bahsettiğimiz bu şey UFO mu?" sorularını yöneltti.
Ağabeyi Peter, gördükleri cismin bir yüksek irtifa balonu olabileceğini ifade etti.
ABD'de özellikle 2023 başından beri tırmanan UFO tartışmaları, Biden'ın uçağının yakınında kaydedilen görüntüyle yeniden alevlendi.
Sene başlarında ABD ordusu, Kuzey Amerika üzerinde tanımlanamayan uçan cisimleri düşürmeye başlamıştı. Biden'ın emriyle ABD savaş uçaklarının Alaska kıyılarında 'yüksek irtifada uçan bir cismi', Kanada'nın kuzeybatısındaki Yukon üzerinde 'tanımlanamayan, insansız bir cismi, Michigan yakınında Huron Gölü üzerinde sekizgen bir cismi vurup düşürdüğü açıklanmıştı.
ABD ile Kanada'nın Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) başındaki General Glen VanHerck'in "Düşürdüğümüz son üç tanımlanamayan uçan cismin uzaylı olması ihtimalini dışlamıyorum" açıklamasını, Beyaz Saray Sözcüsü'nün "Uzaylılar ya da dünya dışı nesnelere dair hiçbir kanıt yok" yanıtı izlemişti.
ABD'nin yasadışı biçimde yabancı liderler dahil tüm dünyayı dinlediğini ifşa eden belgeleri sızdırmasıyla tanınan eski Ulusal İstihbarat Kurumu (NSA) analisti Edward Snowden, Washington yönetiminden yapılan açıklamaların Ukrayna'ya milyarlar yağdırılması gibi askeri harcamalar ve Kuzey Akım sabotajı gibi meselelerden dikkati dağıtmak için pompalandığı yorumunu yapmıştı.