https://sputniknews.com.tr/20230214/snowden-ufo-panigi-dikkati-dagitma-taktigi-1067011338.html

Snowden: UFO paniği, dikkati dağıtma taktiği

Snowden: UFO paniği, dikkati dağıtma taktiği

ABD'nin yasadışı dinlemelerinin ifşacısı Snowden, Biden yönetiminin son günlerde uzaylılar endişesi yaratan tanımlanamayan uçan cisim (UFO) vurma... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T12:40+0300

2023-02-14T12:40+0300

2023-02-14T12:41+0300

dünya

edward snowden

ufo

abd

kanada

çin

balon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104017/04/1040170499_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_54d5e57c6293af8aeae803216b821173.jpg

ABD'nin yasadışı biçimde yabancı liderler dahil tüm dünyayı dinlediğini ifşa eden belgeleri sızdırmasıyla tanınan eski Ulusal İstihbarat Kurumu (NSA) analisti Edward Snowden, Washington'ın Kuzey Amerika üzerinde 'casus' balonlar ve tanımlanamayan uçan cisimler uçtuğuna dair açıklama bombardımanıyla kamuoyunu meşgul etmesini değerlendirdi. Snowden yaratılan paniğin 'dünya dışı varlıklarla temasla ilgili olmadığı, siyasi yanlış yönlendirme için tasarlandığı' değerlendirmesini yaptı. "Uzaylılar değil. Keşke uzaylılar olsaydı. Ama uzaylılar değil" diye tweetleyen Snowden şöyle devam etti:"Bu sadece bildik panik mühendisliğinden ibaret, ulusal güvenlik muhabirlerinin bütçeler veya (Kuzey Akım gibi) bombalamalar yerine balon saçmalıklarını araştırmakla görevlendirilmesini sağlamaya yönelik cazip bir baş belası. Bir dahaki sefere kadar."Ödüllü araştırmacı gazeteci Seymour Hersh, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına 26 Eylül 2022'de İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde düzenlenen sabotajı ABD ve Norveç'in gerçekleştirdiğine dair 8 Şubat'ta bir haber yayımladı.Başkan Joe Biden'ın yönetiminin haberi yalanlayıp kınamasının ardından, ABD ordusu, Kuzey Amerika üzerinde tanımlanamayan uçan cisimleri düşürmeye başladı. Biden'ın emriyle ABD savaş uçaklarının cuma günü Alaska kıyılarında 'yüksek irtifadan uçan bir cismi', cumartesi günü Kanada'nın kuzeybatısındaki Yukon üzerinde 'tanımlanamayan, insansız bir cismi, pazar günü Michigan yakınında Huron Gölü üzerinde sekizgen bir cismi vurup düşürdüğü açıklandı. ABD ile Kanada'nın Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) başındaki General Glen VanHerck'in "Düşürdüğümüz son üç tanımlanamayan uçan cismin uzaylı olması ihtimalini dışlamıyorum" açıklamasını, Beyaz Saray Sözcüsü'nün "Uzaylılar ya da dünya dışı nesnelere dair hiçbir kanıt yok" yanıtı izledi. Gelgelelim dün Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, ABD hükümetinin haftasonu düşürülen üç cismin 'kime ait olduğunu henüz bilmediğini' söyledi. Savunma Bakanı Lloyd Austin "Yetkililer cisimlerin ne olduğunu henüz bilmese de bir tehdit oluşturmuyorlar. Yerdeki hiç kimseye askeri bir tehdit oluşturmuyorlar. Bununla birlikte sivil havacılık için risk ve potansiyel istihbarat toplama tehdidi oluşturuyorlar. (Soruşturmada) sonuna kadar gideceğiz" diye konuştu. Austin, üç cismin ABD'nin 4 Şubat'ta Güney Carolina'da düşürdüğü Çin 'casus' balonundan 'farklı' olduğunu sözlerine eklemeyi ihmal etmedi.Pekin'in rüzgar tarafından rotasından sapan bir meteoroloji balonu olarak tanımladığı aerostat, ABD anakarasının büyük bölümünü geçtikten sonra bir savaş uçağı tarafından imha edilmişti.Pentagon'un cisimleri tarif etme veya kurtarılmış olabilecek herhangi bir enkazı göstermeye yanaşmaması, bunların potansiyel dünya dışı kökenleri hakkında spekülasyonları ateşledi. Tesla, Space X, Twitter CEO'su Elon Musk, 'uzaylı arkadaşlarının uğradığı' esprisini yaptı. Kongre'nin Cumhuriyetçi Partili üyeleri ise Demokrat Partili Beyaz Saray'ın duruma açıklık getirmemesinden duydukları hayal kırıklığını dile getirdi. İç Güvenlik Komitesi'nden Senatör Rand Paul, "Başkan ve Pantagon, bize ne bildiklerini ve ne bilmediklerini söylesin, derhal" dedi. Senato Cumhuriyetçi Azınlık lideri Mitch McConnell, "Neler olup bitiyor? Yönetim vurulup düşürülen cisimlerle ilgili hâlâ manalı bilgiler içeren bir açıklama yapamadı" diye konuştu. McConnell, son tanımlanamayan uçan cisim furyasının Çin balonu vakasından sonra radar hassasiyetinin yükseltilmesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını sorguladı.

abd

kanada

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

edward snowden, ufo, abd, kanada, çin, balon