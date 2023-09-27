https://sputniknews.com.tr/20230927/cekya-abdden-24-adet-f-35-savas-ucagi-almaya-karar-verdi-1075818259.html
Çekya, ABD’den 24 adet F-35 savaş uçağı almaya karar verdi
Çekya, ABD’den 24 adet F-35 savaş uçağı almaya karar verdi
Çekya Başbakanı Petr Fiala, ülke hükümetinin ABD’den 24 adet F-35 süpersonik savaş uçağı satın alma yönünde karar verdiğini belirtti. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T23:38+0300
2023-09-27T23:38+0300
2023-09-27T23:38+0300
dünya
çekya
abd
f-35
petr fiala
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Çekya Başbakanı Petr Fiala, “Hükümet bugün 24 adet F-35 süpersonik savaş uçağı satın alma yönünde karar aldı” açıklamasında bulundu.İlk uçakların, 2029’da hazır olacağını bildiren Fiala, Çek pilotların ABD’de eğitime başlayacağını belirterek, “2031’de ilk savaş uçakları Çekya’ya gelecek. 2035’de de 24 uçağı tümüne sahip olacağız” bilgisini verdi.Hükümetin, Çekya ordusunun önerileri temelinde hareket ettiğini kaydeden Başbakan, “Hükümet, vatandaşlarımızın ve bir bütün olarak ülkemizin güvenliğini sağlamayı temel görevlerinden biri olarak görüyor. Bunu yapmanın en iyi yolu ordumuzu modernize etmek ve ona gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamak” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230921/kiev-f-35-alma-niyetini-acikladi-1075655466.html
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çekya, abd, f-35, petr fiala
çekya, abd, f-35, petr fiala
Çekya, ABD’den 24 adet F-35 savaş uçağı almaya karar verdi
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Çekya Başbakanı Petr Fiala, ülke hükümetinin ABD’den 24 adet F-35 süpersonik savaş uçağı satın alma yönünde karar verdiğini belirtti.
Çekya Başbakanı Petr Fiala, “Hükümet bugün 24 adet F-35 süpersonik savaş uçağı satın alma yönünde karar aldı” açıklamasında bulundu.
İlk uçakların, 2029’da hazır olacağını bildiren Fiala, Çek pilotların ABD’de eğitime başlayacağını belirterek, “2031’de ilk savaş uçakları Çekya’ya gelecek. 2035’de de 24 uçağı tümüne sahip olacağız” bilgisini verdi.
Hükümetin, Çekya ordusunun önerileri temelinde hareket ettiğini kaydeden Başbakan, “Hükümet, vatandaşlarımızın ve bir bütün olarak ülkemizin güvenliğini sağlamayı temel görevlerinden biri olarak görüyor. Bunu yapmanın en iyi yolu ordumuzu modernize etmek ve ona gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamak” dedi.