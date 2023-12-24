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Güler, hava harekatlarına katılan pilotlara seslendi: 'Aralıksız taarruzi anlayışla devam edecek'
Güler, hava harekatlarına katılan pilotlara seslendi: 'Aralıksız taarruzi anlayışla devam edecek'
Irak ve Suriye'deki hava harekatlarına katılan pilotlara seslenen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı... 24.12.2023, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ettiği Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatları sonrasında pilotlara seslendi.Bakan Güler, "Dün gece, maalesef, Pençe Harekât bölgesinde görev yapan 6 kahraman evladımız şehit oldu, 7 kahraman silah arkadaşımız da yaralandı. Bugün de, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada da 6 kahraman evladımız şehit oldu, 6 kahraman silah arkadaşımız da hafif yaralandı. Kahraman evlatlarımız, aziz vatanımızın mukaddes savunucuları olarak üstün bir cesaret ve fedakarlıkla görevlerini yaparken şehadet makamına ulaştılar. Şehit olan silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.'Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız'"Acımız büyük. Ancak evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" diyen Güler, şöyle devam etti:'Örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi'Güler, bugüne kadar terörle mücadelede yurtiçinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu belirterek, şunları söyledi:Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin pilotlar tarafından büyük bir başarıyla vurulduğunu dile getiren Güler, "Bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz. Terörle mücadelede elde ettiğimiz tüm başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacak, onların fedakarlıklarını daima şükran ve minnetle yad edeceğiz" şeklinde konuştu.Bakan Güler, Pençe ve Pençe-Kilit Harekatı bölgelerinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Siz değerli silah ve mesai arkadaşlarıma da hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Kılıcınız keskin, azminiz ve gayretiniz daim olsun. Kalın sağlıcakla" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231224/yerlikaya-kahramanlar-35-operasyonlarinda-teroristlere-ait-58-magara-siginak-ve-depo-imha-edildi-1078860877.html
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yaşar güler, şehit, operasyon, pençe harekatı, pençe kılıç hava harekatı, pençe kilit operasyonu
yaşar güler, şehit, operasyon, pençe harekatı, pençe kılıç hava harekatı, pençe kilit operasyonu

Güler, hava harekatlarına katılan pilotlara seslendi: 'Aralıksız taarruzi anlayışla devam edecek'

09:26 24.12.2023
© AA / Utku UçrakMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
© AA / Utku Uçrak
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Irak ve Suriye'deki hava harekatlarına katılan pilotlara seslenen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye artan bir şiddet ve baskı ile aralıksız taarruzi anlayışla devam edecektir" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ettiği Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatları sonrasında pilotlara seslendi.
Bakan Güler, "Dün gece, maalesef, Pençe Harekât bölgesinde görev yapan 6 kahraman evladımız şehit oldu, 7 kahraman silah arkadaşımız da yaralandı. Bugün de, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada da 6 kahraman evladımız şehit oldu, 6 kahraman silah arkadaşımız da hafif yaralandı. Kahraman evlatlarımız, aziz vatanımızın mukaddes savunucuları olarak üstün bir cesaret ve fedakarlıkla görevlerini yaparken şehadet makamına ulaştılar. Şehit olan silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

'Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız'

"Acımız büyük. Ancak evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" diyen Güler, şöyle devam etti:
"Dün gece 13 terörist etkisiz hale getirilirken, bugün de 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Böylece yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 156'ya ulaştı. Hiçbir hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

'Örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi'

Güler, bugüne kadar terörle mücadelede yurtiçinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Artık, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi. Bu saldırı da bir kez daha göstermiştir ki, can çekişen hain terör örgütü, son çırpınışlarını vermektedir. Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye artan bir şiddet ve baskı ile aralıksız taarruzi anlayışla devam edecektir."
Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin pilotlar tarafından büyük bir başarıyla vurulduğunu dile getiren Güler, "Bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz. Terörle mücadelede elde ettiğimiz tüm başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacak, onların fedakarlıklarını daima şükran ve minnetle yad edeceğiz" şeklinde konuştu.
Bakan Güler, Pençe ve Pençe-Kilit Harekatı bölgelerinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Siz değerli silah ve mesai arkadaşlarıma da hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Kılıcınız keskin, azminiz ve gayretiniz daim olsun. Kalın sağlıcakla" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
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