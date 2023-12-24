https://sputniknews.com.tr/20231224/guler-hava-harekatlarina-katilan-pilotlara-seslendi-araliksiz-taarruzi-anlayisla-devam-edecek-1078861021.html

Güler, hava harekatlarına katılan pilotlara seslendi: 'Aralıksız taarruzi anlayışla devam edecek'

Güler, hava harekatlarına katılan pilotlara seslendi: 'Aralıksız taarruzi anlayışla devam edecek'

Irak ve Suriye'deki hava harekatlarına katılan pilotlara seslenen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı... 24.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-24T09:26+0300

2023-12-24T09:26+0300

2023-12-24T09:26+0300

türkiye

yaşar güler

şehit

operasyon

pençe harekatı

pençe kılıç hava harekatı

pençe kilit operasyonu

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ettiği Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatları sonrasında pilotlara seslendi.Bakan Güler, "Dün gece, maalesef, Pençe Harekât bölgesinde görev yapan 6 kahraman evladımız şehit oldu, 7 kahraman silah arkadaşımız da yaralandı. Bugün de, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada da 6 kahraman evladımız şehit oldu, 6 kahraman silah arkadaşımız da hafif yaralandı. Kahraman evlatlarımız, aziz vatanımızın mukaddes savunucuları olarak üstün bir cesaret ve fedakarlıkla görevlerini yaparken şehadet makamına ulaştılar. Şehit olan silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.'Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız'"Acımız büyük. Ancak evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" diyen Güler, şöyle devam etti:'Örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi'Güler, bugüne kadar terörle mücadelede yurtiçinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu belirterek, şunları söyledi:Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin pilotlar tarafından büyük bir başarıyla vurulduğunu dile getiren Güler, "Bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz. Terörle mücadelede elde ettiğimiz tüm başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacak, onların fedakarlıklarını daima şükran ve minnetle yad edeceğiz" şeklinde konuştu.Bakan Güler, Pençe ve Pençe-Kilit Harekatı bölgelerinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Siz değerli silah ve mesai arkadaşlarıma da hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Kılıcınız keskin, azminiz ve gayretiniz daim olsun. Kalın sağlıcakla" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231224/yerlikaya-kahramanlar-35-operasyonlarinda-teroristlere-ait-58-magara-siginak-ve-depo-imha-edildi-1078860877.html

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yaşar güler, şehit, operasyon, pençe harekatı, pençe kılıç hava harekatı, pençe kilit operasyonu