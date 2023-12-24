Yerlikaya: Kahramanlar-35 operasyonlarında teröristlere ait 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi

"Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Gümüşhane, Hatay, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Tunceli, Kahramanmaraş, Mardin ve Batman olmak üzere toplam 10 ilde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve güvenlik korucularından oluşan 139 tim ve 1812 Jandarma personelinin katılımı, J-Siha Atak helikopterlerinin desteği ile mağara ve sığınaklara yönelik gerçekleştirilen Kahramanlar-35 operasyonlarında 58 barınma alanı imha edildi, çok sayıda anti-tank, roketatar ve lav silahı ile obüs mühimmatı ele geçirildi."