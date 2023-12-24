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Yerlikaya: Kahramanlar-35 operasyonlarında teröristlere ait 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi
Yerlikaya: Kahramanlar-35 operasyonlarında teröristlere ait 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "10 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-35 operasyonlarında bölücü terör örgütüne ait 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi"... 24.12.2023, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-35 operasyonlarında bölücü terör örgütüne (BTÖ) ait 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölücü terör örgütü mensuplarının kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.Bu kapsamda Kahramanlar-35 operasyonlarında 10 ilde 58 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:Operasyona katılan jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullandı.
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Yerlikaya: Kahramanlar-35 operasyonlarında teröristlere ait 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi

09:10 24.12.2023 (güncellendi: 09:11 24.12.2023)
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - SAMET DOĞRU-İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - SAMET DOĞRU-
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "10 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-35 operasyonlarında bölücü terör örgütüne ait 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-35 operasyonlarında bölücü terör örgütüne (BTÖ) ait 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölücü terör örgütü mensuplarının kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bu kapsamda Kahramanlar-35 operasyonlarında 10 ilde 58 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Gümüşhane, Hatay, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Tunceli, Kahramanmaraş, Mardin ve Batman olmak üzere toplam 10 ilde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve güvenlik korucularından oluşan 139 tim ve 1812 Jandarma personelinin katılımı, J-Siha Atak helikopterlerinin desteği ile mağara ve sığınaklara yönelik gerçekleştirilen Kahramanlar-35 operasyonlarında 58 barınma alanı imha edildi, çok sayıda anti-tank, roketatar ve lav silahı ile obüs mühimmatı ele geçirildi."
Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:
"Kürtün, Dörtyol, Belen, Payas, Baykan, Şırnak-Merkez, Gabar, Silopi, Çukurca, Dicle, Ovacık, Bestler-Dereler, Silvan, Ergani, Elbistan, Savur, Betüşşebap ve Gercüş kırsalında düzenlenen operasyonlar kapsamında 15 kilogram patlayıcı madde, 20 kilogram amonyum nitrat, 58 fünye (patlayıcı maddelere yerleştirmek üzere), 10 M-16 piyade tüfeği, 2 AK-47 piyade tüfeği, 2 mavzer tüfeği, 1 adet 105 mm obüs mühimmatı, 1 adet 120 mm top mühimmatı, 1 lav silahı, 15 RPG-7 roketatar mühimmatı, 13 anti-tank mühimmatı, 19 el yapımı patlayıcı), 10 el bombası, 168 pil, 1568 çeşitli cinste ve ebatta mühimmat, 41 tüp, 300 metre elektrik kablosu (el yapımı patlayıcı düzeneği hazırlamak üzere), çok sayıda mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi."
Operasyona katılan jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullandı.
TBMM Türkiye Meclis Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
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