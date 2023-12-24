Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde golsüz beraberlik
20:59 24.12.2023 (güncellendi: 21:11 24.12.2023)
© AA / Serhat ÇağdaşTrendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray takımları, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Fenerbahçe oyuncusu Joshua King (sağda) ile Galatasaray oyuncusu Sacha Boey (93) arasında gerginlik yaşandı.
© AA / Serhat Çağdaş
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Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldi. İlk yarı golsüz sona erdi. Derbide ikinci yarıda da gol sesi çıkmadı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yapılan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 0-0 sona erdi.
Tamamen dolu tribünler önünde yapılan karşılaşmaya kontrollü başlayan takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünde takımlar, birbirine oyunda üstünlük kuramadı. Sık sık fauller nedeniyle duran maçta tempo düşük kaldı.
İlk yarının tek ciddi pozisyonu 43. dakikada yaşandı. Galatasaray'ın kısa süre de olsa baskı kurduğu bölümde Kerem Demirbay'ın ceza sahası yayı gerisinden şutunda top az farkla auta çıktı.
Maçın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.
49. dakikada Ziyech'in sağdan ortasında topu kontrol etmekte zorlanan Kerem Demirbay, penaltı noktası gerisinden şut çıkardı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
61. dakikada sağ kanattan seri paslaşmalarla gelen Fenerbahçe'de Szymanski ceza sahası yayının sağından sol ayağıyla şut çekti. Meşin yuvarlak az farkla uzak direğin yanından auta çıktı.
70. dakikada Ziyech'in sağ çaprazda ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunda top kaleci Livakovic'te kaldı.
71. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan King'in plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak taraftan oyun alanını terk etti.
Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Sarı kartlar: Dk. 12 Osayi-Samuel, Dk. 57 İrfan Can Kahveci, Dk. 73 King (Fenerbahçe), Dk. 64 Torreira, Dk. 73 Boey, Dk. 85 Ziyech, Dk. 90+1 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
© İHA / SAMET YALÇIN-Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
© İHA / SAMET YALÇIN-