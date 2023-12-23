https://sputniknews.com.tr/20231223/derbi-oncesi-galatasarayin-muhtemel-11i-belli-oldu-yildiz-oyuncu-kadroda-olmayacak-1078830188.html
Derbi öncesi Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu: Yıldız oyuncu kadroda olmayacak
Derbi öncesi Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu: Yıldız oyuncu kadroda olmayacak
Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik maçında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Liderlik için Kadıköy'de sahaya çıkacak olan... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T10:18+0300
2023-12-23T10:18+0300
2023-12-23T11:09+0300
spor
galatasaray
galatasaray sk
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
kadıköy
derbi
şükrü saraçoğlu stadyumu
davinson sanchez
sakatlık
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Süper Lig'de sezonun en kritik ve zorlu maçında karşı karşıya gelecek olan iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray liderlik için sahaya çıkacak. Derbi öncesi Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Gelen son bilgilere göre Cimbom'dan yıldız futbolcu derbide forma giyemeyecek.Galatasaray'a moral primiBaşkan Dursun Özbek ve ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlara koyduğu primi Kadıköy'deki galibiyet için belirledi. Old Trafford'da Manchester United'ı 3-2 yenen Galatasaray'da oyuncular 150'şer bin TL primle ödüllendirilmişti. Sarıkırmızılı ekip, Fenerbahçe'yi yenerse futbolcu başına en az 150 bin TL para verilecek.Yıldız oyuncu idmana çıkmadıBu sezon geldiği gün formayı sırtına geçirip savunmanın kilit ismi olan Davinson Sanchez, performansı ile de teknik heyetin en güvendiği isimlerden. 27 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanıp 78. dakikada oyundan çıkarken sonrasında ise tedavi sürecini geçirip Kopenhag maçı ile sahalara dönmüştü.Ancak bu karşılaşmanın sonrasında uyluk bölgesindeki sıkıntı devam eden Kolombiyalı futbolcu, Karagümrük karşısında da forma giyemedi. Bu hafta da iki idmana çıkamayan deneyimli stoperin derbide oynamayacağı kaydedildi. Sabah'ın haberine göre, Sanchez'in tedavi sürecine göre yeni planlama yapılacağı ve sahalara dönüş sürecinin uzayabileceği öğrenildi. Öte yandan Hakim Ziyech'in de sakatlık nedeniyle durumu belirsizliğini koruyor. Faslı oyuncu, dünkü antrenmana katılmazken tedavisine de devam edildi. Fenerbahçe derbisi için durumu maç günü belli olacak.Muhtemel 11Davinson'un sakatlığı sonrasında Abdülkerim Bardakcı'nın yanındaki isme gözler çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un, tercihini Victor Nelsson'dan yana kullanması beklenmiyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı, Danimarkalı oyuncunun yerine Kaan Ayhan'ı stopere çekerek Sanchez'in yerini doldurmaya çalışacak. Kadrodaki değişimde orta sahada sürpriz isim öne çıktı. Kaan Ayhan'ın stoperde kullanılması durumunda derbide Torreira'nın yanında Ndombele sahada olacak. Karagümrük maçında forma şansı verilen Fransız futbolcu, Kadıköy'de ilk 11'de oynamaya hazırlanıyor. Muhtemel 11 ise şöyle:Muslera, Boey, Abdülkerim, Kaan, Barış Alper, Torreira, Ndombele, Zaha, Kerem, Tete, Icardi
https://sputniknews.com.tr/20231222/fenerbahce-galatasaray-icin-skor-yapay-zeka-derbinin-sonucunu-tahminetti-1078730688.html
kadıköy
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galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, kadıköy, derbi, şükrü saraçoğlu stadyumu, davinson sanchez, sakatlık
galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, kadıköy, derbi, şükrü saraçoğlu stadyumu, davinson sanchez, sakatlık
Derbi öncesi Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu: Yıldız oyuncu kadroda olmayacak
10:18 23.12.2023 (güncellendi: 11:09 23.12.2023)
Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik maçında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Liderlik için Kadıköy'de sahaya çıkacak olan Cimbom'da derbi öncesi şok yaşanıyor. Gelen son dakika bilgilerine göre, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu idmana çıkmadı ve derbide forma giyemeyecek.
Süper Lig'
de sezonun en kritik ve zorlu maçında karşı karşıya gelecek olan iki ezeli rakip Fenerbahçe
ve Galatasaray liderlik için sahaya çıkacak. Derbi
öncesi Galatasaray
'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Gelen son bilgilere göre Cimbom'dan yıldız futbolcu derbide forma giyemeyecek.
Galatasaray'a moral primi
Başkan Dursun Özbek
ve ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlara koyduğu primi Kadıköy'deki galibiyet için belirledi. Old Trafford'da Manchester United
'ı 3-2 yenen Galatasaray'da oyuncular 150'şer bin TL primle ödüllendirilmişti. Sarıkırmızılı ekip, Fenerbahçe'yi yenerse futbolcu başına en az 150 bin TL para
verilecek.
Yıldız oyuncu idmana çıkmadı
Bu sezon geldiği gün formayı sırtına geçirip savunmanın kilit ismi olan Davinson Sanchez
, performansı ile de teknik heyetin en güvendiği isimlerden. 27 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor
ile oynanan karşılaşmada sakatlanıp 78. dakikada
oyundan çıkarken sonrasında ise tedavi sürecini geçirip Kopenhag
maçı ile sahalara dönmüştü.
Ancak bu karşılaşmanın sonrasında uyluk bölgesindeki sıkıntı devam eden Kolombiyalı futbolcu, Karagümrük karşısında da forma giyemedi. Bu hafta da iki idmana çıkamayan deneyimli stoperin derbide oynamayacağı kaydedildi. Sabah'ın haberine göre, Sanchez'in tedavi sürecine
göre yeni planlama yapılacağı ve sahalara dönüş sürecinin uzayabileceği öğrenildi. Öte yandan Hakim Ziyech
'in de sakatlık
nedeniyle durumu belirsizliğini koruyor. Faslı oyuncu, dünkü antrenmana katılmazken tedavisine de devam edildi. Fenerbahçe derbisi
için durumu maç günü belli olacak.
Davinson'un sakatlığı sonrasında Abdülkerim Bardakcı'nın yanındaki isme gözler çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un, tercihini Victor Nelsson'dan yana kullanması beklenmiyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı, Danimarkalı oyuncunun yerine Kaan Ayhan'ı stopere çekerek Sanchez'in yerini doldurmaya çalışacak. Kadrodaki değişimde orta sahada sürpriz isim öne çıktı. Kaan Ayhan'ın stoperde kullanılması durumunda derbide Torreira'nın yanında Ndombele sahada olacak. Karagümrük maçında forma şansı verilen Fransız futbolcu, Kadıköy'de ilk 11'de oynamaya hazırlanıyor. Muhtemel 11 ise şöyle:
Muslera, Boey, Abdülkerim, Kaan, Barış Alper, Torreira, Ndombele, Zaha, Kerem, Tete, Icardi