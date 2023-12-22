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https://sputniknews.com.tr/20231222/fenerbahce-galatasaray-icin-skor-yapay-zeka-derbinin-sonucunu-tahminetti-1078730688.html
Fenerbahçe-Galatasaray için skor: Yapay zeka derbinin sonucunu tahmin etti
Fenerbahçe-Galatasaray için skor: Yapay zeka derbinin sonucunu tahmin etti
Süper Lig'in 18. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin oynanmasına sayılı günler kala yapay zeka... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T15:28+0300
2023-12-22T15:28+0300
spor
yapay zeka
derbi
maç
tarihi maç
sonuç
kadıköy
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Süper Lig'in 18. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Dünyayı kasıp kavuran yapay zeka teknolojisi futbol maçlarında da kullanılmaya başlanmıştı.3 ayrı tahminYapay zeka, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için skor tahminini verdi. Buna göre Fenerbahçe yüzde 55 ihtimalle sahadan 2-1 veya 3-1 galip ayrılacak.Galatasaray ise yüzde 40 ihtimalle 2-0 veya 3-0'lık galibiyet alarak 3 puanı cebine koyacak.Son olarak ise maç yüzde 5 ihtimalle 2-2 berabere bitecek ve Fenerbahçe, ligde zirvedeki yerini koruyacak. Galatasaray ise ikinci sıradaki kalacak.
https://sputniknews.com.tr/20231222/fenerbahce-galatasaray-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1078729893.html
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yapay zeka, derbi, maç, tarihi maç, sonuç, kadıköy
yapay zeka, derbi, maç, tarihi maç, sonuç, kadıköy

Fenerbahçe-Galatasaray için skor: Yapay zeka derbinin sonucunu tahmin etti

15:28 22.12.2023
© AAGalatasaray-Fenerbahçe
Galatasaray-Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AA
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Süper Lig'in 18. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin oynanmasına sayılı günler kala yapay zeka zorlu mücadele için tahminini açıkladı.
Süper Lig'in 18. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Dünyayı kasıp kavuran yapay zeka teknolojisi futbol maçlarında da kullanılmaya başlanmıştı.

3 ayrı tahmin

Yapay zeka, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için skor tahminini verdi. Buna göre Fenerbahçe yüzde 55 ihtimalle sahadan 2-1 veya 3-1 galip ayrılacak.
Galatasaray ise yüzde 40 ihtimalle 2-0 veya 3-0'lık galibiyet alarak 3 puanı cebine koyacak.
Son olarak ise maç yüzde 5 ihtimalle 2-2 berabere bitecek ve Fenerbahçe, ligde zirvedeki yerini koruyacak. Galatasaray ise ikinci sıradaki kalacak.
Arda Kardeşler - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
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