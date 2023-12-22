https://sputniknews.com.tr/20231222/fenerbahce-galatasaray-icin-skor-yapay-zeka-derbinin-sonucunu-tahminetti-1078730688.html

Fenerbahçe-Galatasaray için skor: Yapay zeka derbinin sonucunu tahmin etti

Fenerbahçe-Galatasaray için skor: Yapay zeka derbinin sonucunu tahmin etti

Süper Lig'in 18. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin oynanmasına sayılı günler kala yapay zeka... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T15:28+0300

2023-12-22T15:28+0300

2023-12-22T15:28+0300

spor

yapay zeka

derbi

maç

tarihi maç

sonuç

kadıköy

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Süper Lig'in 18. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Dünyayı kasıp kavuran yapay zeka teknolojisi futbol maçlarında da kullanılmaya başlanmıştı.3 ayrı tahminYapay zeka, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için skor tahminini verdi. Buna göre Fenerbahçe yüzde 55 ihtimalle sahadan 2-1 veya 3-1 galip ayrılacak.Galatasaray ise yüzde 40 ihtimalle 2-0 veya 3-0'lık galibiyet alarak 3 puanı cebine koyacak.Son olarak ise maç yüzde 5 ihtimalle 2-2 berabere bitecek ve Fenerbahçe, ligde zirvedeki yerini koruyacak. Galatasaray ise ikinci sıradaki kalacak.

https://sputniknews.com.tr/20231222/fenerbahce-galatasaray-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1078729893.html

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yapay zeka, derbi, maç, tarihi maç, sonuç, kadıköy