https://sputniknews.com.tr/20231222/fenerbahce-galatasaray-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1078729893.html
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 24 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Arda... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T14:59+0300
2023-12-22T14:59+0300
2023-12-22T15:29+0300
spor
hakem
derbi
fenerbahçe
galatasaray sk
galatasaray
galatasay kulübü
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:Yarın:13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan24 Aralık Pazar:13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor: Bahattin Şimşek16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor: Burak Pakkan19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Arda Kardeşler25 Aralık Pazartesi:17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
https://sputniknews.com.tr/20231222/fenerbahce-galatasaray-icin-skor-yapay-zeka-derbinin-sonucunu-tahminetti-1078730688.html
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hakem, derbi, fenerbahçe, galatasaray sk, galatasaray, galatasay kulübü
hakem, derbi, fenerbahçe, galatasaray sk, galatasaray, galatasay kulübü
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
14:59 22.12.2023 (güncellendi: 15:29 22.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 24 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan
19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor: Bahattin Şimşek
16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor: Burak Pakkan
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Arda Kardeşler
17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk