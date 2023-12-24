https://sputniknews.com.tr/20231224/almanyada-ukrayna-icin-dayanisma-vergisi-onerisi-1078867367.html

Almanya'da Ukrayna için ‘dayanışma vergisi’ önerisi

Almanya'da Ukrayna için ‘dayanışma vergisi’ önerisi

Rus gazını reddederek ülkeyi ekonomik resesyona sürükleyen Alman hükümeti, kucak açtığı Ukraynalı mültecilere ülkedeki emeklilerden daha fazla aylık mali... 24.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-24T14:21+0300

2023-12-24T14:21+0300

2023-12-24T14:21+0300

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Alman hükümetinin Ekonomi Uzmanları Konseyi Başkanı Monika Schnitzer, Ukrayna'ya yardım için Alman mükelleflere ek ‘dayanışma vergisi’ getirilmesini önerdi.Aynı zamanda Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Schnitzer, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Özel olaylar özel tedbirler gerektirir. Ukrayna'ya askeri yardım için gelir vergisine ek dayanışma vergisi, olası bir yanıt olabilir" ifadesini kullandı.Schnitzer, talep ettiği şeyin uygulanıp uygulanmayacağının "karmaşık olduğunu" bildiğini kaydetti.Rusya-Ukrayna savaşının ‘özgürlükleri’ ile yakından ilişkili olduğunu savunan Schnitzer, "Şimdiden harekete geçmek, sonradan harekete geçmekten daha iyidir" değerlendirmesinde bulundu.Alman hükümeti, bugüne kadar Ukrayna'ya yaklaşık 28 milyar euro değerinde para ve silah yardımında bulunurken, Rusya’ya karşı yaptırım politikası nedeniyle daha önce aldığı ucuz Rus gazını reddederek ülke sanayisinin geleceği konusunda soru işaretlerine yol açtı.Almanya'da dayanışma vergisi, en son iki Almanya'nın birleşmesinden sonra doğu eyaletlerinin kalkınması için 1995 yılında getirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231224/almanyada-askerlik-cagindaki-ukraynali-multeci-sorunu-buyuyor-1078864758.html

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