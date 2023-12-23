Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Donetsk yönündeki 11 saldırısı püskürtüldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Pilotların alkol kullanımında '8 saat' kuralı
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mutlu: "Toplumlar ciddi bir çürümenin üstesinden gelebilir mi?"
09:06
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türkülerden operaya uzanan bir hayat: Bülent Bezdüz
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD'nin Kızıldeniz'de yeni çatışma çıkarma riski
16:04
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Fransız general: ‘Ukrayna ordusu başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da’
07:00
2 dk
SESLİ HABER
Polonyalı üreticilerden Ukrayna'ya ambargo uygulanması talebi
07:47
1 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in 90'lı yıllara ait kartviziti açık artırmaya çıkarıldı
08:16
1 dk
SESLİ HABER
Fransız general Pellistrandi, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısız olduğunu ve cephede inisiyatifin Rusya’da olduğunu ifade etti.
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
10:00
1 dk
SESLİ HABER
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
10:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
11:15
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
11:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
12:15
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: ‘AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyeliğine dair kararları siyasi’
12:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
16:15
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in AB zirvesine katılmasına son anda izin verilmedi’
16:31
2 dk
SESLİ HABER
Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
16:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
17:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
18:25
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
18:35
2 dk
SESLİ HABER
Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
19:14
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
20:37
1 dk
SESLİ HABER
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
21:00
3 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
21:14
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231223/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-donetsk-yonundeki-11-saldirisi-puskurtuldu-1078847942.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Donetsk yönündeki 11 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Donetsk yönündeki 11 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin, son 24 saat içinde Ukrayna ordusunun Donetsk yönündeki 11 saldırısını püskürttüğünü duyurdu. 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T16:21+0300
2023-12-23T16:21+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
donetsk
zaporojye
herson
himars
leopard 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076508_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_042ddfcf6f6f7d6b1393b4d8c5355572.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimleri ile işbirliği içinde, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Krasnoye, Dıleyevka, Kirovo ve Georgiyevka yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 11 saldırısını püskürterek insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 200’e yakın asker, biri Alman Leopard-2 olmak üzere 4 tank, bir ABD yapımı Bradley piyade savaş aracı, 3 otomobil, bir Polonya yapımı Krab topçu sistemi, 2 adet Msta-B obüs, bir Akatsiya kundağı motorlu obüs, bir Gvozdika kundağı motorlu obüs ve 2 adet D-30 obüsü imha edildi.Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kupyansk kentinin yanı sıra Sinkovka, Petropavlovka ve Ternıy (Harkov Bölgesi) yerleşimlerindeki birimlerini vurdu. Ukraynalı 15 asker, 2 otomobil ve bir D-30 obüsü yok edildi.Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 63. Mekanize Tugayı ve 12. Özel Kuvvetler Tugayının Torskoye (DHC) ve Çervonaya Dibrova (LHC) yerleşimlerindeki taaruz gruplarının iki saldırısını püskürtürken, hava ve topçu saldırıları ile Serebryanskiy bölgesindeki 67. Mekanize Tugayının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 150’den fazla asker etkisiz hale getirilirken, 1 tank, 2 zırhlı personel aracı ve bir D-20 obüsü imha edildi.Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 79. Hava Taarruz Tugayı'nın Novomihaylovka bölgesindeki (DHC) üç saldırısını püskürterek Paraskoviyevka ve Makarovka (DHC) bölgelerindeki insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna birliklerinin kayıpları 65 asker, 3 kamyonet, bir Akatsiya kundağı motorlu obüs, bir Gvozdika kundağı motorlu obüs ve iki D-30 obüsü olarak gerçekleşti.Zaporojye yönünde Rus birlikleri, Malaya Tokmaçka, Verbovoye ve Rabotino yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 82. Hava Saldırı Tugayı, 33. ve 117. mekanize tugaylarını vurdu. Ukraynalı 90’a yakın asker ve 5 otomobil imha edildi.Herson yönünde, Rus birliklerinin koordineli eylemleri, topçu ateşi ve hava saldırıları sonucunda Ukraynalı 100’e yakın asker, 3 otomobil, bir Msta-B obüs ve bir D-30 obüsü yok edildi.Son 24 saat içinde operasyonel-taktik ve hava birimleri ile insansız hava araçları, füze kuvvetleri ve topçu birimleri Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 110 noktadaki insan gücü ve teçhizatını vurdu.Hava savunma güçleri HIMARS ve Uragan çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 6 füzeyi önlerken, 36 insansız hava aracını düşürdü.
https://sputniknews.com.tr/20231222/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukrayna-ordusunun-4-bin-690-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1078732713.html
rusya
donetsk
zaporojye
herson
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076508_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_2d49a2d1f876dc4ebb9926d75e5c3e82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk, zaporojye, herson, himars, leopard 2
rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk, zaporojye, herson, himars, leopard 2

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Donetsk yönündeki 11 saldırısı püskürtüldü

16:21 23.12.2023
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin, son 24 saat içinde Ukrayna ordusunun Donetsk yönündeki 11 saldırısını püskürttüğünü duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimleri ile işbirliği içinde, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Krasnoye, Dıleyevka, Kirovo ve Georgiyevka yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 11 saldırısını püskürterek insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 200’e yakın asker, biri Alman Leopard-2 olmak üzere 4 tank, bir ABD yapımı Bradley piyade savaş aracı, 3 otomobil, bir Polonya yapımı Krab topçu sistemi, 2 adet Msta-B obüs, bir Akatsiya kundağı motorlu obüs, bir Gvozdika kundağı motorlu obüs ve 2 adet D-30 obüsü imha edildi.
Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kupyansk kentinin yanı sıra Sinkovka, Petropavlovka ve Ternıy (Harkov Bölgesi) yerleşimlerindeki birimlerini vurdu. Ukraynalı 15 asker, 2 otomobil ve bir D-30 obüsü yok edildi.
Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 63. Mekanize Tugayı ve 12. Özel Kuvvetler Tugayının Torskoye (DHC) ve Çervonaya Dibrova (LHC) yerleşimlerindeki taaruz gruplarının iki saldırısını püskürtürken, hava ve topçu saldırıları ile Serebryanskiy bölgesindeki 67. Mekanize Tugayının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 150’den fazla asker etkisiz hale getirilirken, 1 tank, 2 zırhlı personel aracı ve bir D-20 obüsü imha edildi.
Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 79. Hava Taarruz Tugayı'nın Novomihaylovka bölgesindeki (DHC) üç saldırısını püskürterek Paraskoviyevka ve Makarovka (DHC) bölgelerindeki insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna birliklerinin kayıpları 65 asker, 3 kamyonet, bir Akatsiya kundağı motorlu obüs, bir Gvozdika kundağı motorlu obüs ve iki D-30 obüsü olarak gerçekleşti.
Zaporojye yönünde Rus birlikleri, Malaya Tokmaçka, Verbovoye ve Rabotino yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 82. Hava Saldırı Tugayı, 33. ve 117. mekanize tugaylarını vurdu. Ukraynalı 90’a yakın asker ve 5 otomobil imha edildi.
Herson yönünde, Rus birliklerinin koordineli eylemleri, topçu ateşi ve hava saldırıları sonucunda Ukraynalı 100’e yakın asker, 3 otomobil, bir Msta-B obüs ve bir D-30 obüsü yok edildi.
Son 24 saat içinde operasyonel-taktik ve hava birimleri ile insansız hava araçları, füze kuvvetleri ve topçu birimleri Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 110 noktadaki insan gücü ve teçhizatını vurdu.
Hava savunma güçleri HIMARS ve Uragan çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 6 füzeyi önlerken, 36 insansız hava aracını düşürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna ordusunun 4 bin 690 askeri etkisiz hale getirildi
Dün, 16:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала