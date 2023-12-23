https://sputniknews.com.tr/20231223/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-donetsk-yonundeki-11-saldirisi-puskurtuldu-1078847942.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Donetsk yönündeki 11 saldırısı püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Donetsk yönündeki 11 saldırısı püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin, son 24 saat içinde Ukrayna ordusunun Donetsk yönündeki 11 saldırısını püskürttüğünü duyurdu. 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T16:21+0300

2023-12-23T16:21+0300

2023-12-23T16:21+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimleri ile işbirliği içinde, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Krasnoye, Dıleyevka, Kirovo ve Georgiyevka yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 11 saldırısını püskürterek insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 200’e yakın asker, biri Alman Leopard-2 olmak üzere 4 tank, bir ABD yapımı Bradley piyade savaş aracı, 3 otomobil, bir Polonya yapımı Krab topçu sistemi, 2 adet Msta-B obüs, bir Akatsiya kundağı motorlu obüs, bir Gvozdika kundağı motorlu obüs ve 2 adet D-30 obüsü imha edildi.Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kupyansk kentinin yanı sıra Sinkovka, Petropavlovka ve Ternıy (Harkov Bölgesi) yerleşimlerindeki birimlerini vurdu. Ukraynalı 15 asker, 2 otomobil ve bir D-30 obüsü yok edildi.Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 63. Mekanize Tugayı ve 12. Özel Kuvvetler Tugayının Torskoye (DHC) ve Çervonaya Dibrova (LHC) yerleşimlerindeki taaruz gruplarının iki saldırısını püskürtürken, hava ve topçu saldırıları ile Serebryanskiy bölgesindeki 67. Mekanize Tugayının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 150’den fazla asker etkisiz hale getirilirken, 1 tank, 2 zırhlı personel aracı ve bir D-20 obüsü imha edildi.Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 79. Hava Taarruz Tugayı'nın Novomihaylovka bölgesindeki (DHC) üç saldırısını püskürterek Paraskoviyevka ve Makarovka (DHC) bölgelerindeki insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna birliklerinin kayıpları 65 asker, 3 kamyonet, bir Akatsiya kundağı motorlu obüs, bir Gvozdika kundağı motorlu obüs ve iki D-30 obüsü olarak gerçekleşti.Zaporojye yönünde Rus birlikleri, Malaya Tokmaçka, Verbovoye ve Rabotino yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 82. Hava Saldırı Tugayı, 33. ve 117. mekanize tugaylarını vurdu. Ukraynalı 90’a yakın asker ve 5 otomobil imha edildi.Herson yönünde, Rus birliklerinin koordineli eylemleri, topçu ateşi ve hava saldırıları sonucunda Ukraynalı 100’e yakın asker, 3 otomobil, bir Msta-B obüs ve bir D-30 obüsü yok edildi.Son 24 saat içinde operasyonel-taktik ve hava birimleri ile insansız hava araçları, füze kuvvetleri ve topçu birimleri Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 110 noktadaki insan gücü ve teçhizatını vurdu.Hava savunma güçleri HIMARS ve Uragan çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 6 füzeyi önlerken, 36 insansız hava aracını düşürdü.

https://sputniknews.com.tr/20231222/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukrayna-ordusunun-4-bin-690-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1078732713.html

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