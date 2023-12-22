https://sputniknews.com.tr/20231222/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukrayna-ordusunun-4-bin-690-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1078732713.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna ordusunun 4 bin 690 askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna ordusunun 4 bin 690 askeri etkisiz hale getirildi

Rus ordusunun Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatı kapsamında son bir hafta içinde Ukrayna ordusunun 125 saldırısını püskürttüğü ve 4 bin 690 askerinin... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T16:16+0300

2023-12-22T16:16+0300

2023-12-22T16:16+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde 16 Aralık-22 Aralık dönemine ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamada şu bilgiler yer aldı:Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna taarruz gruplarının 53 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun kaybı en az 355 asker, 2 adet Leopard dahil dört tank, 19 zırhlı savaş aracı, 13 otomobil ve 12 top olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 13 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun son bir hafta bu istikamette verdiği toplam kayıp bin 155 asker, bir tank, 19 zırhlı savaş aracı, 21 otomobil ve 7 top oldu.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu desteğiyle ön cephenin bazı kısımlarında ilerleme kaydetti. Ukrayna taarruz gruplarının 43 saldırısı püskürtüldü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine ağır saldırılar gerçekleştirdi. Son bir haftada bu istikamette Ukrayna ordusunun bin 610 askeri etkisiz hale getirilirken üç tank, 17 zırhlı savaş aracı, HIMARS sistemi, 24 otomobil ve 44 top vuruldu.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu, Ukrayna taarruz gruplarının 10 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar gerçekleştirildi. Ukrayna ordusunun kaybı 670’den fazla asker, iki tank, altı zırhlı savaş aracı, 19 otomobil ve 12 top oldu.Zaporojye istikametinde, aktif savunma gerçekleştiren Rus ordusu Ukraynalıların 6 saldırısını püskürttü. Ayrıca mevzilerine saldırılar düzenlenen Ukrayna ordusunun yaklaşık 390 askeri etkisiz hale getirilirken 19 otomobil ve 10 topu yok edildi.Herson istikametinde, Ukrayna ordusunun Dinyeper Nehri’nin sol yakasına sabotaj gruplarını indirme girişimleri engellendi. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar gerçekleştirildi. Tüm bu eylemler sonucu Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 510 asker, 37 otomobil, 24 bot ve 20 top olarak gerçekleşti.Rus savunma birlikleri son bir hafta içerisinde, Ukrayna’ya ait bir Su-27, iki MiG-29 ve bir Su-25 savaş uçaklarının yanı sıra, ikisi Mi-24 ve bir Mi-8 olmak üzere üç helikopterini düşürdü. Ayrıca 259 insansız hava aracı vuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20231221/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukraynanin-29-ihasi-dusuruldu-1078693111.html

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