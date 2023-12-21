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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231221/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukraynanin-29-ihasi-dusuruldu-1078693111.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’nın 29 İHA’sı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’nın 29 İHA’sı düşürüldü
Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatı bağlamında, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 28 saldırısı püskürtülürken 29 insansız hava aracının da... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T17:31+0300
2023-12-21T17:31+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
donetsk
zaporojye
herson
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birliklerinin koordineli eylemleri sonucu ve hava, topçu ve ağır çoklu roketatarların desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 9 saldırısı püskürtüldü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 55 asker, iki otomobil ve iki D-30 obüsü olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna taarruz gruplarının bir saldırısını püskürttü. Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırıları düzenlendi. Yaklaşık 190 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç zırhlı savaş aracı ve D-20 obüsü vuruldu.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 17 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusu bu istikamette toplamda yaklaşık 210 asker ve üç kamyonet kaybetti. Ayrıca anti-topçu mücadelesi kapsamında, İngiltere yapımı AS-90 topçu sistemi, üç adet Akatsiya topçu sistemi, iki adet Gvozdika topçu sistemi, D-20 obüsü ve ABD yapımı AN/TPQ-37 radarı yok edildi.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 65 asker, bir tank, üç otomobil, Giatsint-S topu ve D-20 obüsü olarak gerçekleşti.Zaporojye istikametinde, Ukrayna taarruz gruplarının bir saldırısı püskürtüldü. Ukrayna ordusunun mevzilerine hava ve topçu saldırılar gerçekleştirildi. Yaklaşık 75 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken dört otomobil yok edildi.Herson istikametinde, Rus ordusunun topçu ve hava desteğiyle gerçekleştirdiği aktif eylemler sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 70 asker, üç otomobil, Msta-B obüsü ve Giatsint-B topu kaybetti.Ayrıca son 24 saatte Ukrayna’ya ait 29 insansız hava aracı düşürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231220/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-ait-bir-mi-24-helikopteri-vuruldu-1078650751.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’nın 29 İHA’sı düşürüldü

17:31 21.12.2023
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatı bağlamında, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 28 saldırısı püskürtülürken 29 insansız hava aracının da düşürüldüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birliklerinin koordineli eylemleri sonucu ve hava, topçu ve ağır çoklu roketatarların desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 9 saldırısı püskürtüldü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 55 asker, iki otomobil ve iki D-30 obüsü olarak gerçekleşti.
Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna taarruz gruplarının bir saldırısını püskürttü. Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırıları düzenlendi. Yaklaşık 190 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç zırhlı savaş aracı ve D-20 obüsü vuruldu.
Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 17 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusu bu istikamette toplamda yaklaşık 210 asker ve üç kamyonet kaybetti. Ayrıca anti-topçu mücadelesi kapsamında, İngiltere yapımı AS-90 topçu sistemi, üç adet Akatsiya topçu sistemi, iki adet Gvozdika topçu sistemi, D-20 obüsü ve ABD yapımı AN/TPQ-37 radarı yok edildi.
Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 65 asker, bir tank, üç otomobil, Giatsint-S topu ve D-20 obüsü olarak gerçekleşti.
Zaporojye istikametinde, Ukrayna taarruz gruplarının bir saldırısı püskürtüldü. Ukrayna ordusunun mevzilerine hava ve topçu saldırılar gerçekleştirildi. Yaklaşık 75 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken dört otomobil yok edildi.
Herson istikametinde, Rus ordusunun topçu ve hava desteğiyle gerçekleştirdiği aktif eylemler sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 70 asker, üç otomobil, Msta-B obüsü ve Giatsint-B topu kaybetti.
Ayrıca son 24 saatte Ukrayna’ya ait 29 insansız hava aracı düşürüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait bir Mi-24 helikopteri vuruldu
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