https://sputniknews.com.tr/20231223/msb-pence-kilit-harekti-bolgesinde-6-asker-sehit-oldu--1078856897.html

MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 asker şehit oldu

MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı(MSB) "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah... 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T19:09+0300

2023-12-23T19:09+0300

2023-12-23T19:11+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

son dakika

pençe kilit operasyonu

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır" ifadelerine yer verdi.Bakanlığın açıklamasında "Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231223/kuzey-marmara-otoyolunda-bir-kisi-tir-soforunu-rehin-aldi-1078852871.html

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milli savunma bakanlığı (msb), son dakika, pençe kilit operasyonu