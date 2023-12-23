https://sputniknews.com.tr/20231223/kuzey-marmara-otoyolunda-bir-kisi-tir-soforunu-rehin-aldi-1078852871.html

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR şoförü rehin alındı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR şoförü rehin alındı

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi, TIR şoförünü rehin aldı. Şahıs kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek... 23.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

tir

rehine

rehin alma

kuzey marmara otoyolu

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Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde bir kişi, TIR'ın içerisinde sürücüyü rehin aldı. Polis ve jandarma, Körfez Sevindikli mevkiinde yolu keserek trafiği durdurdu. Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi. Şahsı ikna çabaları devam ederken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Şahıs ayrıca sosyal medya hesabından da canlı yayın açtı.

türkiye

kuzey marmara otoyolu

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tir, rehine, rehin alma, kuzey marmara otoyolu