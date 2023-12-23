https://sputniknews.com.tr/20231223/kuzey-marmara-otoyolunda-bir-kisi-tir-soforunu-rehin-aldi-1078852871.html
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR şoförü rehin alındı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR şoförü rehin alındı
Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi, TIR şoförünü rehin aldı. Şahıs kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T17:30+0300
2023-12-23T17:30+0300
2023-12-23T17:35+0300
türkiye
tir
rehine
rehin alma
kuzey marmara otoyolu
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Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde bir kişi, TIR'ın içerisinde sürücüyü rehin aldı. Polis ve jandarma, Körfez Sevindikli mevkiinde yolu keserek trafiği durdurdu. Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi. Şahsı ikna çabaları devam ederken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Şahıs ayrıca sosyal medya hesabından da canlı yayın açtı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
tir, rehine, rehin alma, kuzey marmara otoyolu
tir, rehine, rehin alma, kuzey marmara otoyolu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR şoförü rehin alındı
17:30 23.12.2023 (güncellendi: 17:35 23.12.2023)
Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi, TIR şoförünü rehin aldı. Şahıs kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde bir kişi, TIR'ın içerisinde sürücüyü rehin aldı.
Polis ve jandarma, Körfez Sevindikli mevkiinde yolu keserek trafiği durdurdu. Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi.
Şahsı ikna çabaları devam ederken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Şahıs ayrıca sosyal medya hesabından da canlı yayın açtı.