https://sputniknews.com.tr/20231223/bekciler-tahkikat-yapmak-icin-gittikleri-binanin-asansorunde-mahsur-kaldi-1078830656.html
Bekçiler tahkikat yapmak için gittikleri binanın asansöründe mahsur kaldı
Bekçiler tahkikat yapmak için gittikleri binanın asansöründe mahsur kaldı
Nevşehir’de adres tahkikatı yapmak için gittikleri binanın asansöründe mahsur kalan bekçiler, telsizle yardım istedi. 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T10:21+0300
2023-12-23T10:21+0300
2023-12-23T10:21+0300
yaşam
video
bekçi
asansör
nevşehir
telsiz
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Dün akşam saatlerinde adres tahkikatı yapan bekçiler bir apartmanın üst katına çıktı.İşleri bitiğinde asansörle aşağıya inen bekçiler, asansörün aşağıya kayması neticesinde asansörde mahsur kaldı.Bir süre kendi imkanları ile kapıyı açmaya çalışan bekçiler, asansörün kapısını açamayınca telsizle yardım istedi.Polis ekipleri, mahsur kalan bekçilerin bulunduğu binaya giderek asansör üzerindeki teknik servis numarası aradı.Yaklaşık 30 dakika asansörde mahsur kalan bekçiler, asansör firmasına ait personelin kapıyı açmasıyla çıkabildi.
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Bekçilere asansör engeli
Bekçilere asansör engeli
2023-12-23T10:21+0300
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video, bekçi, видео, asansör, nevşehir, telsiz
video, bekçi, видео, asansör, nevşehir, telsiz
Bekçiler tahkikat yapmak için gittikleri binanın asansöründe mahsur kaldı
Nevşehir’de adres tahkikatı yapmak için gittikleri binanın asansöründe mahsur kalan bekçiler, telsizle yardım istedi.
Dün akşam saatlerinde adres tahkikatı yapan bekçiler bir apartmanın üst katına çıktı.
İşleri bitiğinde asansörle aşağıya inen bekçiler, asansörün aşağıya kayması neticesinde asansörde mahsur kaldı.
Bir süre kendi imkanları ile kapıyı açmaya çalışan bekçiler, asansörün kapısını açamayınca telsizle yardım istedi.
Polis ekipleri, mahsur kalan bekçilerin bulunduğu binaya giderek asansör üzerindeki teknik servis numarası aradı.
Yaklaşık 30 dakika asansörde mahsur kalan bekçiler, asansör firmasına ait personelin kapıyı açmasıyla çıkabildi.