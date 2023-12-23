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Altın fiyatlarına 'rekor' uyarısı: 'Düzenleme hayata geçerse gram altın 3 bin lira olur'
Altın fiyatlarına 'rekor' uyarısı: 'Düzenleme hayata geçerse gram altın 3 bin lira olur'
Piyasalar dün yaşanan hareketlilik ile çalkalanıyor. Ons altın yeni rekorlara doğru hızlı bir yükseliş ivmesi kazanırken, Türkiye gram altın fiyatı yeni tarihi... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T14:30+0300
2023-12-23T14:30+0300
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Bu hafta yatırım araçlarından Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 5.46 değer kaybederken, gram altın fiyatı fiyatı yüzde 2.21, euro/TL yüzde 1.62, dolar/TL yüzde 0.59 değer kazandı.Ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası Fed’in gelecek yıl faizleri düşüreceği beklentilerinin kuvvetlenmesinden destek bularak 2082 doların üzerine çıktı. Yurt içinde ise hem dolar/TL kurundaki yükseliş hem de altının ons fiyatı yükselişi gram altın fiyatı için rekor seviyeyi beraberinde getirdi. Altının gram fiyatı 1945 liranın da üzerine yükselerek tarihi zirvesini gördü.'Düzenleme hayata geçirilirse altın, fiyatını yeni zirvelere taşıyabilir'Konuya ilişkin Ekonomi Gazetesi’ne değerlendirmede bulunan Altın Ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, 24 ayar gram altının 3 bin Türk Lirası’nı göreceğini kaydederek şunları söyledi:'Enflasyon oranda artış olsa bile 24 ayar altın fiyatı en az 3.000 TL olabilir'İç piyasada ise yerel seçim öncesi muhtemel alımların etkisiyle 24 Ayar gram altın fiyatı Mart ayı sonuna kadar kademeli olarak 2 bin 150-2 bin 350 TL seviyelerini test edebileceğini söyleyen Yıldırımtürk, "Seçim sonrası atılacak para arzını daraltıcı adımlar ve nakit sıkışıklığının getireceği satışların etkisiyle; altın fiyatı ikinci çeyrek sonuna kadar 2 bin 250-2 bin 400 TL bandında daha yatay bir seyir izleyebilir.2024’ün ikinci yarısında daha ziyade altın ons fiyatındaki yükselişin iç piyasa fiyatına yansımasıyla kademeli olarak ilk etapta 3 bin 000 TL/Gr ve yıl sonuna doğru 3 bin 500 TL/Gr olabilir. Diğer yandan, 2024 yılının ortalama enflasyon yüzde 50 olma olasılığı göz önüne alınması halinde; altının ons fiyatında beklenenden daha düşük yükseliş ve döviz fiyatında da enflasyon oranında yükseliş olasılığı varsayımıyla altın fiyatında, enflasyon oranda artış olsa bile 24 ayar altın fiyatı en az 3 bin 000 TL olabilir" dedi ve devam etti:
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altın, rekor, yarım gram altın, gram altın, gram fiyatı
altın, rekor, yarım gram altın, gram altın, gram fiyatı

Altın fiyatlarına 'rekor' uyarısı: 'Düzenleme hayata geçerse gram altın 3 bin lira olur'

14:30 23.12.2023
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2023
© AA
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Piyasalar dün yaşanan hareketlilik ile çalkalanıyor. Ons altın yeni rekorlara doğru hızlı bir yükseliş ivmesi kazanırken, Türkiye gram altın fiyatı yeni tarihi zirvesini gördü. Uzmanlar ‘altına dayalı karşı düzen hareketi’ ile fiyatların yeni rekorları görebileceğini söyleyerek 24 ayar gram altının 3 bin TL’yi görebileceğine dikkat çekti.
Bu hafta yatırım araçlarından Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 5.46 değer kaybederken, gram altın fiyatı fiyatı yüzde 2.21, euro/TL yüzde 1.62, dolar/TL yüzde 0.59 değer kazandı.
Ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası Fed’in gelecek yıl faizleri düşüreceği beklentilerinin kuvvetlenmesinden destek bularak 2082 doların üzerine çıktı. Yurt içinde ise hem dolar/TL kurundaki yükseliş hem de altının ons fiyatı yükselişi gram altın fiyatı için rekor seviyeyi beraberinde getirdi. Altının gram fiyatı 1945 liranın da üzerine yükselerek tarihi zirvesini gördü.

'Düzenleme hayata geçirilirse altın, fiyatını yeni zirvelere taşıyabilir'

Konuya ilişkin Ekonomi Gazetesi’ne değerlendirmede bulunan Altın Ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, 24 ayar gram altının 3 bin Türk Lirası’nı göreceğini kaydederek şunları söyledi:
“BRICS ülkelerinin oluşturacakları para biriminin altın ile desteklenmesi, dolar için uygulanan ve 1972 yılında sona eren Bretton Woods anlaşmasını hatırlatıyor. Şayet buna benzer bir düzenleme hayata geçirilirse altın, fiyatını yeni zirvelere taşıyabilir. Bunun konuşuluyor olması bile, altın fiyatına ivme kazandıracaktır. Ayrıca Fed veya ECB’nin önümüzdeki yılın ilk yarısında faiz indirim kararı alınacağına ilişkin beklentiler de altın fiyatının yükselişini destekleyecektir. Öte yandan bölgemizdeki jeopolitik risklerle gündeme gelen petrol üretimindeki muhtemel kısıtlamaların enerji maliyetleri üzerindeki etkisi, enflasyonun yükselişine dayanak oluşturabilir. Sonuç olarak ons altın fiyatı, tüm bu senaryoların etkisiyle önümüzdeki yılın ilk yarısında kademeli bir artışla 2.200 dolara, ikinci yarısında Fed ve ECB’den gelecek muhtemel faiz indirim haberleriyle 2.400-2.600 dolar seviyelerine taşınabilir."

'Enflasyon oranda artış olsa bile 24 ayar altın fiyatı en az 3.000 TL olabilir'

İç piyasada ise yerel seçim öncesi muhtemel alımların etkisiyle 24 Ayar gram altın fiyatı Mart ayı sonuna kadar kademeli olarak 2 bin 150-2 bin 350 TL seviyelerini test edebileceğini söyleyen Yıldırımtürk, "Seçim sonrası atılacak para arzını daraltıcı adımlar ve nakit sıkışıklığının getireceği satışların etkisiyle; altın fiyatı ikinci çeyrek sonuna kadar 2 bin 250-2 bin 400 TL bandında daha yatay bir seyir izleyebilir.2024’ün ikinci yarısında daha ziyade altın ons fiyatındaki yükselişin iç piyasa fiyatına yansımasıyla kademeli olarak ilk etapta 3 bin 000 TL/Gr ve yıl sonuna doğru 3 bin 500 TL/Gr olabilir. Diğer yandan, 2024 yılının ortalama enflasyon yüzde 50 olma olasılığı göz önüne alınması halinde; altının ons fiyatında beklenenden daha düşük yükseliş ve döviz fiyatında da enflasyon oranında yükseliş olasılığı varsayımıyla altın fiyatında, enflasyon oranda artış olsa bile 24 ayar altın fiyatı en az 3 bin 000 TL olabilir" dedi ve devam etti:
“2023 Haziran ayı itibariyle ons altın tarafında gerilemeler gözlemlerken gram altın tarafında yaklaşık 1 aylık süreçte 1455-1490 bandında bir konsolidasyon gözlemledik. Ancak sonrasında devam eden momentumlu yükseliş fiyatlamayı 1969’a kadar getirdi. Sonrasında gram altın tarafında bir düzeltme gözlemlesek de fiyatlama 1900 üzerinde kalmaya devam etti. 2023 Ekim ayından itibaren iseons ve gram altın istikrarlı bir yükseliş sergilemekteler. Bu bilgiler ışığında gram ve ons altın tarafında da korelasyonun Kasım 2023 ortasından itibaren yükseldiğini görmekteyiz. Bu durumda ons altın tarafındaki yukarı yönlü fiyatlama beklentisinin gram altın tarafını da yanında taşıyabileceği anlamı çıkartılabilir. Ayrıca yine faizlerin Türkiye’ de bir süre yüksek seyretmesi ve bu bağlamda da ekonomide bir durgunluk beklentisi de söz konusu. Yine bu değişkenlerde gram altına olan talebi canlı tutabilir ve portföylerdeki ağırlığını arttırma konusunda piyasa katılımcılarına güdüleme yapabilir.
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