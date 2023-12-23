https://sputniknews.com.tr/20231223/altin-fiyatlarina-rekor-uyarisi-duzenleme-hayata-gecerse-gram-altin-3-bin-lira-olur-1078843017.html

Altın fiyatlarına 'rekor' uyarısı: 'Düzenleme hayata geçerse gram altın 3 bin lira olur'

Altın fiyatlarına 'rekor' uyarısı: 'Düzenleme hayata geçerse gram altın 3 bin lira olur'

Piyasalar dün yaşanan hareketlilik ile çalkalanıyor. Ons altın yeni rekorlara doğru hızlı bir yükseliş ivmesi kazanırken, Türkiye gram altın fiyatı yeni tarihi... 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T14:30+0300

2023-12-23T14:30+0300

2023-12-23T14:30+0300

ekonomi

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gram altın

gram fiyatı

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Bu hafta yatırım araçlarından Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 5.46 değer kaybederken, gram altın fiyatı fiyatı yüzde 2.21, euro/TL yüzde 1.62, dolar/TL yüzde 0.59 değer kazandı.Ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası Fed’in gelecek yıl faizleri düşüreceği beklentilerinin kuvvetlenmesinden destek bularak 2082 doların üzerine çıktı. Yurt içinde ise hem dolar/TL kurundaki yükseliş hem de altının ons fiyatı yükselişi gram altın fiyatı için rekor seviyeyi beraberinde getirdi. Altının gram fiyatı 1945 liranın da üzerine yükselerek tarihi zirvesini gördü.'Düzenleme hayata geçirilirse altın, fiyatını yeni zirvelere taşıyabilir'Konuya ilişkin Ekonomi Gazetesi’ne değerlendirmede bulunan Altın Ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, 24 ayar gram altının 3 bin Türk Lirası’nı göreceğini kaydederek şunları söyledi:'Enflasyon oranda artış olsa bile 24 ayar altın fiyatı en az 3.000 TL olabilir'İç piyasada ise yerel seçim öncesi muhtemel alımların etkisiyle 24 Ayar gram altın fiyatı Mart ayı sonuna kadar kademeli olarak 2 bin 150-2 bin 350 TL seviyelerini test edebileceğini söyleyen Yıldırımtürk, "Seçim sonrası atılacak para arzını daraltıcı adımlar ve nakit sıkışıklığının getireceği satışların etkisiyle; altın fiyatı ikinci çeyrek sonuna kadar 2 bin 250-2 bin 400 TL bandında daha yatay bir seyir izleyebilir.2024’ün ikinci yarısında daha ziyade altın ons fiyatındaki yükselişin iç piyasa fiyatına yansımasıyla kademeli olarak ilk etapta 3 bin 000 TL/Gr ve yıl sonuna doğru 3 bin 500 TL/Gr olabilir. Diğer yandan, 2024 yılının ortalama enflasyon yüzde 50 olma olasılığı göz önüne alınması halinde; altının ons fiyatında beklenenden daha düşük yükseliş ve döviz fiyatında da enflasyon oranında yükseliş olasılığı varsayımıyla altın fiyatında, enflasyon oranda artış olsa bile 24 ayar altın fiyatı en az 3 bin 000 TL olabilir" dedi ve devam etti:

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