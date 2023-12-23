https://sputniknews.com.tr/20231223/merkez-bankasindan-bir-faiz-karari-daha-geldi-1078842561.html
Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha geldi
Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha geldi
Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğiyle reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43.25’e çıkarıldı. 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T14:05+0300
2023-12-23T14:05+0300
2023-12-23T14:05+0300
ekonomi
faiz
faiz oranı
faiz artırımı
iskonto
reeskont faiz
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarındaki değişikliğe ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43.25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44.25 olarak belirlendi.Öte yandan 1 Aralık tarihinden bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 40.75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 41.75 olarak uygulanıyordu.Reeskont faizi nedir?Reeskont faiz oranı, varlığın nakde dönüştürülmesi esnasında uygulanan ve senette veya vadeli çekte faiz oranının belirtilmediği takdirde uygulanan orana denir. Reeskont oranı avans faiz oranıyla genelde aynı olup iskonto faiz oranından ise yüksektir.İskonto faizi nedir?Senedin peşin değerinin hesaplanmasında kredi kurumunun uyguladığı faiz oranıdır.
https://sputniknews.com.tr/20231223/karar-resmi-gazetede-yayinlandi-merkez-bankasina-yeni-atama--1078828894.html
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faiz, faiz oranı, faiz artırımı, iskonto, reeskont faiz
faiz, faiz oranı, faiz artırımı, iskonto, reeskont faiz
Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha geldi
Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğiyle reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43.25’e çıkarıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarındaki değişikliğe ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43.25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44.25 olarak belirlendi.
Öte yandan 1 Aralık tarihinden bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 40.75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 41.75 olarak uygulanıyordu.
Reeskont faiz oranı, varlığın nakde dönüştürülmesi esnasında uygulanan ve senette veya vadeli çekte faiz oranının belirtilmediği takdirde uygulanan orana denir. Reeskont oranı avans faiz oranıyla genelde aynı olup iskonto faiz oranından ise yüksektir.
Senedin peşin değerinin hesaplanmasında kredi kurumunun uyguladığı faiz oranıdır.