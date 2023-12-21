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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231221/ukraynali-esir-asker-komutanlarimiz-catisma-oncesi-bize-uyusturucu-veriyordu-1078689681.html
Ukraynalı esir asker: Komutanlarımız çatışma öncesi bize uyuşturucu veriyordu
Ukraynalı esir asker: Komutanlarımız çatışma öncesi bize uyuşturucu veriyordu
Ukraynalı savaş esiri Vladimir Ştangret, Ukraynalı komutanların saldırılar öncesinde askerlere korkusuz olmaları amacıyla uyuşturucu verdiğini belirtti. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T15:36+0300
2023-12-21T15:36+0300
ukrayna krizi
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
uyuşturucu
sentetik uyuşturucu
narkotik
hap
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Ukrayna birliklerinde üst düzeyt yetkililerin, 2. Dünya Savaşı’nın ‘ölümcül yan etkilerinden biri’ olarak kabul edilen ve Nazi Ordusu tarafından ‘azim hapları’ olarak da tanımlanan uyuşturucu maddeler verdiğini itiraf eden Ştanget, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, “Mevzilere gitmeden önce, çatışmadan önce bir tür narkotik madde dağıttılar. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum, kendim kullanmadım çünkü sevmiyorum, votka içmeyi tercih ederim. Ama arkadaşlarım bunu kullandı ve bunun korkuyu körelttiğini, kendine güveni artrırdığını ve cesaret verdiğini söylüyorlardı” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna’nın Ternopol bölgesinden seferberlik kapsamında askere alınan ve İngiltere'deki askeri üste eğitim gören Ukraynalı savaş esiri Vladimir Ştangret, Ukraynalı komutanların saldırıdan önce Vremskiy bölgesindeki askerlere uyuşturucu verdiğini söyledi.Uyuşturucunun nereden geldiği sorusuna esir asker, "Komutanlar bir yerlerden getirtiyordu, birliğe ise müfreze komutanı getiriyordu” yanıtını verdi.Rusya’nın Hantı-Mansi Özerk Okrugu'ndan ‘Pas’ lakaplı Rus asker, Ukrayna mevzilerine yaptıkları saldırının ardından Ukraynalı askerlerin üzerinde ve sığınaklarında birçok kez narkotik maddeler ve şırıngalar bulduklarını söyledi.Rus asker, "Beyaz toz halindeki maddelerden biri incelemeye gönderildi ve amfetamin olduğu belirlendi" diyerek, Ukrayna birliklerinin mevzilerinden alınan beyaz toz şeklindeki maddenin fotoğrafları ve tahlil sonuçlarını gösteren belgeleri gösterdi.Belgede, “İncelemeler sırasında sunulan 0,927 gram ağırlığında kristal madde, narkotik madde metamfetamin içeriyor” ifadeleri yer alıyor.Ukrayna ordusunun karşı saldırısı sırasında, Ukrayna askeri personelinin sanki narkotik veya psikotrop ilaçların etkisi altındaymış gibi sergiledikleri tuhaf davranışlarının defalarca kaydedildiğini beliten Rus asker, “Havan atışları ve yoğun ateş sırasında eğilmeden, korkmadan yürüyorlardı. Tuhaf davranıyorlardı, gruplar halinde, arazi boyunca açık alanda tam boy olarak bize doğru yürüyorlardı” dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde uyuşturucu kullanımına ilişkin veriler defalarca kaydedildi. Bu olgular, hem özel askeri operasyona katılan Rus askerleri hem de Ukraynalı savaş esirleri tarafından da doğrulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231221/ukraynada-alman-leopard-tanklari-icin-murettebat-kalmadi-1078680816.html
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, uyuşturucu, sentetik uyuşturucu, narkotik, hap
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, uyuşturucu, sentetik uyuşturucu, narkotik, hap

Ukraynalı esir asker: Komutanlarımız çatışma öncesi bize uyuşturucu veriyordu

15:36 21.12.2023
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrayna Rusya tank
Ukrayna Rusya tank - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Ukraynalı savaş esiri Vladimir Ştangret, Ukraynalı komutanların saldırılar öncesinde askerlere korkusuz olmaları amacıyla uyuşturucu verdiğini belirtti.
Ukrayna birliklerinde üst düzeyt yetkililerin, 2. Dünya Savaşı’nın ‘ölümcül yan etkilerinden biri’ olarak kabul edilen ve Nazi Ordusu tarafından ‘azim hapları’ olarak da tanımlanan uyuşturucu maddeler verdiğini itiraf eden Ştanget, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, “Mevzilere gitmeden önce, çatışmadan önce bir tür narkotik madde dağıttılar. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum, kendim kullanmadım çünkü sevmiyorum, votka içmeyi tercih ederim. Ama arkadaşlarım bunu kullandı ve bunun korkuyu körelttiğini, kendine güveni artrırdığını ve cesaret verdiğini söylüyorlardı” ifadelerini kullandı.
Daha önce Ukrayna’nın Ternopol bölgesinden seferberlik kapsamında askere alınan ve İngiltere'deki askeri üste eğitim gören Ukraynalı savaş esiri Vladimir Ştangret, Ukraynalı komutanların saldırıdan önce Vremskiy bölgesindeki askerlere uyuşturucu verdiğini söyledi.
Uyuşturucunun nereden geldiği sorusuna esir asker, "Komutanlar bir yerlerden getirtiyordu, birliğe ise müfreze komutanı getiriyordu” yanıtını verdi.
Rusya’nın Hantı-Mansi Özerk Okrugu'ndan ‘Pas’ lakaplı Rus asker, Ukrayna mevzilerine yaptıkları saldırının ardından Ukraynalı askerlerin üzerinde ve sığınaklarında birçok kez narkotik maddeler ve şırıngalar bulduklarını söyledi.
Rus asker, "Beyaz toz halindeki maddelerden biri incelemeye gönderildi ve amfetamin olduğu belirlendi" diyerek, Ukrayna birliklerinin mevzilerinden alınan beyaz toz şeklindeki maddenin fotoğrafları ve tahlil sonuçlarını gösteren belgeleri gösterdi.
Belgede, “İncelemeler sırasında sunulan 0,927 gram ağırlığında kristal madde, narkotik madde metamfetamin içeriyor” ifadeleri yer alıyor.
Ukrayna ordusunun karşı saldırısı sırasında, Ukrayna askeri personelinin sanki narkotik veya psikotrop ilaçların etkisi altındaymış gibi sergiledikleri tuhaf davranışlarının defalarca kaydedildiğini beliten Rus asker, “Havan atışları ve yoğun ateş sırasında eğilmeden, korkmadan yürüyorlardı. Tuhaf davranıyorlardı, gruplar halinde, arazi boyunca açık alanda tam boy olarak bize doğru yürüyorlardı” dedi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde uyuşturucu kullanımına ilişkin veriler defalarca kaydedildi.
Bu olgular, hem özel askeri operasyona katılan Rus askerleri hem de Ukraynalı savaş esirleri tarafından da doğrulandı.
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