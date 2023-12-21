https://sputniknews.com.tr/20231221/ukrayna-savunma-bakani-umerovdan-oneri-ulkeyi-terk-eden-vatandaslar-seferber-edilsin-1078691000.html
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov’dan öneri: Ülkeyi terk eden vatandaşlar seferber edilsin
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov’dan öneri: Ülkeyi terk eden vatandaşlar seferber edilsin
Zelenskiy’in, düzenlediği basın toplantısında, ‘Genelkurmay Başkanlığı'nın kendisinden 500 bin kişiyi daha seferber etmesini istediği’ açıklamasıyla Batı... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T16:36+0300
2023-12-21T16:36+0300
2023-12-21T16:36+0300
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Alman Bild gazetesine konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, ülkeyi terk eden vatandaşların seferberlik kapsamına alınmasını önerdi.Umerov, Alman Bild gazetesine verdiği demecinde, “Biz herkes için adalet istiyoruz, zira kendi ülkemiz söz konusu. Bu kişilere (orduya) celp kağıdı göndereceğiz” diye konuştu.Şu anda Ukrayna dışında yaşayan 25 ila 60 yaş arasındaki tüm erkeklere askerlik şubesine gelmek üzere çağrı gönderilmesi gerektiğine dikkat çeken Umerov, ayrıca bunu yapmayanların yaptırımlara tabi tutulacağı konusunda uyardı.Ukraynalı bakan, “Gönüllü olarak gelmemeleri durumunda neler olacağını hala tartışıyoruz” ifadelerini kullandı.Kendi inançları nedeniyle askerlik yapmayı reddeden kişilere sempati duymadığını vurgulayan Umerov, “Ülkenizi savunmak ve ülkenize hizmet etmek bir ceza değildir. Bu bir onurdur” vurgusunu yaptı.Almanya Federal Meclis Dışişleri Komisyonu üyesi Hıristiyan Demokrat Birlik Partili Roderich Kiesewetter daha önce Almanya'daki Ukraynalı asker kaçaklarından 10 tümenin oluşturulabileceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231220/ukraynadan-500-bin-kisilik-seferberlik-hazirligi-1078644581.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, rustem umerov
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov’dan öneri: Ülkeyi terk eden vatandaşlar seferber edilsin
Zelenskiy’in, düzenlediği basın toplantısında, ‘Genelkurmay Başkanlığı'nın kendisinden 500 bin kişiyi daha seferber etmesini istediği’ açıklamasıyla Batı basınında gündem olan Ukrayna’nın yeni seferberlik sorunu büyüyor.
Alman Bild gazetesine konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, ülkeyi terk eden vatandaşların seferberlik kapsamına alınmasını önerdi.
Umerov, Alman Bild gazetesine verdiği demecinde, “Biz herkes için adalet istiyoruz, zira kendi ülkemiz söz konusu. Bu kişilere (orduya) celp kağıdı göndereceğiz” diye konuştu.
Şu anda Ukrayna dışında yaşayan 25 ila 60 yaş arasındaki tüm erkeklere askerlik şubesine gelmek üzere çağrı gönderilmesi gerektiğine dikkat çeken Umerov, ayrıca bunu yapmayanların yaptırımlara tabi tutulacağı konusunda uyardı.
Ukraynalı bakan, “Gönüllü olarak gelmemeleri durumunda neler olacağını hala tartışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kendi inançları nedeniyle askerlik yapmayı reddeden kişilere sempati duymadığını vurgulayan Umerov, “Ülkenizi savunmak ve ülkenize hizmet etmek bir ceza değildir. Bu bir onurdur” vurgusunu yaptı.
Almanya Federal Meclis Dışişleri Komisyonu üyesi Hıristiyan Demokrat Birlik Partili Roderich Kiesewetter daha önce Almanya'daki Ukraynalı asker kaçaklarından 10 tümenin oluşturulabileceğini açıklamıştı.