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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231221/ukrayna-savunma-bakani-umerovdan-oneri-ulkeyi-terk-eden-vatandaslar-seferber-edilsin-1078691000.html
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov’dan öneri: Ülkeyi terk eden vatandaşlar seferber edilsin
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov’dan öneri: Ülkeyi terk eden vatandaşlar seferber edilsin
Zelenskiy’in, düzenlediği basın toplantısında, ‘Genelkurmay Başkanlığı'nın kendisinden 500 bin kişiyi daha seferber etmesini istediği’ açıklamasıyla Batı... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T16:36+0300
2023-12-21T16:36+0300
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Alman Bild gazetesine konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, ülkeyi terk eden vatandaşların seferberlik kapsamına alınmasını önerdi.Umerov, Alman Bild gazetesine verdiği demecinde, “Biz herkes için adalet istiyoruz, zira kendi ülkemiz söz konusu. Bu kişilere (orduya) celp kağıdı göndereceğiz” diye konuştu.Şu anda Ukrayna dışında yaşayan 25 ila 60 yaş arasındaki tüm erkeklere askerlik şubesine gelmek üzere çağrı gönderilmesi gerektiğine dikkat çeken Umerov, ayrıca bunu yapmayanların yaptırımlara tabi tutulacağı konusunda uyardı.Ukraynalı bakan, “Gönüllü olarak gelmemeleri durumunda neler olacağını hala tartışıyoruz” ifadelerini kullandı.Kendi inançları nedeniyle askerlik yapmayı reddeden kişilere sempati duymadığını vurgulayan Umerov, “Ülkenizi savunmak ve ülkenize hizmet etmek bir ceza değildir. Bu bir onurdur” vurgusunu yaptı.Almanya Federal Meclis Dışişleri Komisyonu üyesi Hıristiyan Demokrat Birlik Partili Roderich Kiesewetter daha önce Almanya'daki Ukraynalı asker kaçaklarından 10 tümenin oluşturulabileceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231220/ukraynadan-500-bin-kisilik-seferberlik-hazirligi-1078644581.html
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Ukrayna Savunma Bakanı Umerov’dan öneri: Ülkeyi terk eden vatandaşlar seferber edilsin

16:36 21.12.2023
© AP Photo / Kevin WolfUkrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov
Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Kevin Wolf
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Zelenskiy’in, düzenlediği basın toplantısında, ‘Genelkurmay Başkanlığı'nın kendisinden 500 bin kişiyi daha seferber etmesini istediği’ açıklamasıyla Batı basınında gündem olan Ukrayna’nın yeni seferberlik sorunu büyüyor.
Alman Bild gazetesine konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, ülkeyi terk eden vatandaşların seferberlik kapsamına alınmasını önerdi.
Umerov, Alman Bild gazetesine verdiği demecinde, “Biz herkes için adalet istiyoruz, zira kendi ülkemiz söz konusu. Bu kişilere (orduya) celp kağıdı göndereceğiz” diye konuştu.
Şu anda Ukrayna dışında yaşayan 25 ila 60 yaş arasındaki tüm erkeklere askerlik şubesine gelmek üzere çağrı gönderilmesi gerektiğine dikkat çeken Umerov, ayrıca bunu yapmayanların yaptırımlara tabi tutulacağı konusunda uyardı.
Ukraynalı bakan, “Gönüllü olarak gelmemeleri durumunda neler olacağını hala tartışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kendi inançları nedeniyle askerlik yapmayı reddeden kişilere sempati duymadığını vurgulayan Umerov, “Ülkenizi savunmak ve ülkenize hizmet etmek bir ceza değildir. Bu bir onurdur” vurgusunu yaptı.
Almanya Federal Meclis Dışişleri Komisyonu üyesi Hıristiyan Demokrat Birlik Partili Roderich Kiesewetter daha önce Almanya'daki Ukraynalı asker kaçaklarından 10 tümenin oluşturulabileceğini açıklamıştı.
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
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Ukrayna’dan 500 bin kişilik seferberlik hazırlığı
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