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https://sputniknews.com.tr/20231221/msbden-piyade-okulu-aciklamasi-agir-hakaret-ve-tehdit-tespit-edilmistir-1078678891.html
MSB'den Piyade Okulu açıklaması: 'Ağır hakaret ve tehdit tespit edilmiştir'
MSB'den Piyade Okulu açıklaması: 'Ağır hakaret ve tehdit tespit edilmiştir'
MSB Kaynakları, Piyade Okulu'nda yaşananların ardından bir açıklama daha yaptı ve "Ağır hakaret ve tehdit tespit edilmiştir" dedi. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T12:04+0300
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Bakanlık kaynakları, Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda meydana gelen olay ve sonrasındaki iddialara ilişkin soru üzerine, Cumhuriyetin kurucusu ve ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, sonsuzluğa uğurlanışının 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında gerçekleşen olayla ilgili derhal idari ve adli soruşturma başlatıldığının 23 Kasım'da Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısında duyurulduğunu, 16 Aralık'ta da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından gerekli açıklamaların yapıldığını anımsattı.Son olarak, dün Bakanlık resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesinden de açıklama yapıldığını hatırlatan Bakanlık kaynakları, "Bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki, önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır." ifadelerini kullandı.'Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır'Bakanlık kaynakları, şöyle devam etti:Türk Silahlı Kuvvetlerinin her olayda olduğu gibi bu olayda da hukuk çerçevesinde hareket ettiğini vurgulayan Bakanlık kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından gerekli inceleme/araştırmanın tamamlanmasını müteakip en doğru ve objektif karar verileceğini ve kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.Olayla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri ve Bakan Güler hakkında haksız, yakışıksız ve mesnetsiz eleştiriler yapıldığını belirten Bakanlık kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Bakan Güler'in Atatürk sevgisini ve Atatürk'e olan bağlılığını sorgulamaya çalışmanın kimsenin haddi olmadığını kaydetti.Bakanlık kaynakları, sosyal medya platformlarında TSK içerisinde tarikat yapılanmaları olduğuna ilişkin dile getirilen iddialar hakkında da "Türk Silahlı Kuvvetleri tüm faaliyetlerini Anayasa ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Anayasa ve mevzuata aykırı eylem tespit edilirse tavizsiz ve anında işlem yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231220/milli-savunma-bakanligindan-tuzla-piyade-okulunda-yasanan-olaya-iliskin-aciklama-1078639368.html
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milli savunma bakanlığı (msb), hakaret
milli savunma bakanlığı (msb), hakaret

MSB'den Piyade Okulu açıklaması: 'Ağır hakaret ve tehdit tespit edilmiştir'

12:04 21.12.2023 (güncellendi: 12:22 21.12.2023)
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı
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Ayrıntılar geliyor
MSB Kaynakları, Piyade Okulu'nda yaşananların ardından bir açıklama daha yaptı ve "Ağır hakaret ve tehdit tespit edilmiştir" dedi.
Bakanlık kaynakları, Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda meydana gelen olay ve sonrasındaki iddialara ilişkin soru üzerine, Cumhuriyetin kurucusu ve ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, sonsuzluğa uğurlanışının 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında gerçekleşen olayla ilgili derhal idari ve adli soruşturma başlatıldığının 23 Kasım'da Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısında duyurulduğunu, 16 Aralık'ta da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından gerekli açıklamaların yapıldığını anımsattı.
Son olarak, dün Bakanlık resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesinden de açıklama yapıldığını hatırlatan Bakanlık kaynakları, "Bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki, önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

'Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır'

Bakanlık kaynakları, şöyle devam etti:
"Bahse konu olayda, milli anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda ilgili mevzuat çerçevesinde günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmamak, Atatürk'ün aziz hatırasına saygısızlık içeren söz ve davranışlar, diğer personeli hedef göstermek suretiyle kişileri suç işlemeye teşvik etmek, ağır hakaret ve tehdit gibi hususlar tespit edilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında, inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla olaylara sebebiyet veren personel, TSK Disiplin Kanununun 29. Maddesi gereği geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Ayrıca, söz konusu olayda gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeyen sıralı amirlerin görev yerleri değiştirilmiştir. Olaya ilişkin idari soruşturma tamamlanmış, adli ve disiplin süreci devam etmektedir. Adli soruşturma kapsamında, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 157. Maddesinde belirtildiği üzere, soruşturma evresi, kural olarak kamuya karşı gizli bir şekilde yürütülür. Dolayısıyla, adli süreç sonuçlanana kadar bilgi verilmesi uygun değildir. Ayrıca, kamuoyunda iddia edildiği gibi henüz Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır."
Türk Silahlı Kuvvetlerinin her olayda olduğu gibi bu olayda da hukuk çerçevesinde hareket ettiğini vurgulayan Bakanlık kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından gerekli inceleme/araştırmanın tamamlanmasını müteakip en doğru ve objektif karar verileceğini ve kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
Olayla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri ve Bakan Güler hakkında haksız, yakışıksız ve mesnetsiz eleştiriler yapıldığını belirten Bakanlık kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Bakan Güler'in Atatürk sevgisini ve Atatürk'e olan bağlılığını sorgulamaya çalışmanın kimsenin haddi olmadığını kaydetti.
Bakanlık kaynakları, sosyal medya platformlarında TSK içerisinde tarikat yapılanmaları olduğuna ilişkin dile getirilen iddialar hakkında da "Türk Silahlı Kuvvetleri tüm faaliyetlerini Anayasa ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Anayasa ve mevzuata aykırı eylem tespit edilirse tavizsiz ve anında işlem yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
TÜRKİYE
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan olaya ilişkin açıklama
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