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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan olaya ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan olaya ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığı "(Tuzla Piyade Okulunda yaşanan olaya ilişkin) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Disiplin Kanunu'nun 29. Maddesindeki hüküm uyarınca, olaya... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
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milli savunma bakanlığı (msb), tuzla

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan olaya ilişkin açıklama

11:53 20.12.2023 (güncellendi: 12:30 20.12.2023)
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı "(Tuzla Piyade Okulunda yaşanan olaya ilişkin) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Disiplin Kanunu'nun 29. Maddesindeki hüküm uyarınca, olaya sebebiyet veren personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır." açıklamasına bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmektedir. Binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip kahraman ordumuzun ve askerliğin temeli disiplin üzerine kurulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Madde 13’te belirtildiği üzere “Disiplin: Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet demektir. Askerliğin temeli disiplindir." Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedî başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, sonsuzluğa uğurlanışının 85’inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, adli soruşturmaya ilave olarak derhâl idari soruşturma başlatılmıştır. İlgili mevzuat çerçevesinde millî anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmak disiplinin bir gereğidir. Mevzuata uygun davranmamak nasıl disiplinsizlik ise buna karşı görev, yetki ve sorumluluğu dışında suç teşkil edecek nitelikte müdahale etmek ya da davranışta bulunmak da disiplinsizliktir. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Madde 29’daki “Disiplinsizlik veya suç teşkil edebilecek bir fiili nedeniyle hakkında yapılan inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, görevi başında kalmasında sakınca görülecek subay, astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş ve erler idari izinli sayılarak görevinden geçici olarak uzaklaştırılabilir.” amir hükmü uyarınca, olaya sebebiyet veren personel hakkında Geçici Görevden Uzaklaştırma Kararı alınmıştır. Bu olayla ilgili olarak kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan durumun aksine, henüz tesis edilmiş nihai bir disiplin işlemi bulunmamaktadır. Yüksek Disiplin Kurulu süreci ve adli soruşturma tamamlanıncaya kadar bu konuyu farklı noktalara çekmek, eğer bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa, kamuoyunda olumsuz algı yaratarak Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar verme amacı taşımaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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