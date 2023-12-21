https://sputniknews.com.tr/20231221/kuzey-koreden-abdye-yanit-tum-provokasyonlara-cevabimiz-nukleer-olacak-1078672897.html

Kuzey Kore’den ABD’ye yanıt: Tüm provokasyonlara cevabımız nükleer olacak

Kuzey Kore’den ABD’ye yanıt: Tüm provokasyonlara cevabımız nükleer olacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin kıtalar arası balistik füze (ICBM) denemelerine karşı ABD, Güney Kore ve Japonya’nın yayınladığı ortak kınama mesajına... 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T10:17+0300

2023-12-21T10:17+0300

2023-12-21T10:17+0300

dünya

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güney kore

japonya

nükleer füze

nükleer silah

kıtalararası balistik füze

kim jong-un

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, üçüncü denemesinin gerçekleştirildiği başarılı ‘Hwasong-18’ kıtalararası balistik füze tatbikatı sonrası yaptığı açıklamasında, Kuzey Kore'nin diğer ülkelerden gelecek provokasyonlara derhal nükleer silahlarla karşılık vereceğini duyurdu.Kim Jong-un, 20 Aralık'ta Hwasong-18 kıtalararası balistik füze fırlatma tatbikatına katılan Ana Füze Müdürlüğü askeri personeliyle bir araya gelerek onları başarılı tatbikat nedeniyle tebrik etti.Kim, ABD'nin ‘yanlış karar vermesi’ halinde ülkesinin nasıl tepki verebileceğini gösterdiğini kaydederken, “düşmanların pervasız ve sorumsuz askeri tehditlerini asla hafife almama ve onlara daha saldırgan eylemlerle güçlü biçimde karşılık verme" mesajı verdi.“Askeri faaliyetler, nükleer strateji ve doktrinin evrimini gösterdi” diyen Kuzey Kore lideri, “Düşman ülkelerin bizi nükleer silahlarla kışkırtması durumunda, Kuzey Kore nükleer saldırıda bir an dahi tereddüt etmeyecektir” ifadelerini kullandı.ABD ana karasını vurabilecek menzilde tasarlandığı iddia edilen Hwasong-18, ülkenin en güçlü silahı olarak kabul ediliyor.Kuzey Kore ve Rusya, Pyongyang'ın ‘balistik füzeleri’ gündemli BMGK toplantısında ABD'yi suçladıKuzey Kore ve Rusya, Pyongyang'ın 18 Aralık'ta Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen acil toplantıda ABD'yi suçladı.Kuzey Kore'nin BM Büyükelçisi Kim Song, 2023'ü Kore Yarımadası'ndaki askeri-güvenlik ortamında ‘en tehlikeli yıl’ olarak tanımlayarak, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarının artırıldığını ve ABD'nin Güney Kore'ye konuşlandırdığı nükleer enerjili denizaltılar ve diğer nükleer varlıklarının ‘nükleer savaş tehlikesi’ni bölgeye yaydığını söyledi.Kim, uluslararası topluma ülkesinin güvenlik kaygılarını dikkate alma çağrısında bulunarak, karşı tedbirlerinin meşru müdafaa hakkı açısından ‘kesinlikle makul ve normal bir tepki’ olduğunu iddia etti.Açıklamasında Kim, ayrıca, ABD ve Güney Kore'yi, "pervasız ve sorumsuz askeri tehditlere" devam etmeleri halinde Kuzey Kore'nin ‘asla seyirci kalmayacağı ve provokatörlerin tüm sonuçlardan tamamen sorumlu tutulacağı’ konusunda uyardı.Rusya da ABD'yi suçladıRusya'nın BM Büyükelçi Yardımcısı Anna Evstigneeva, Pyongyang'ı kınama girişimlerini ‘tek taraflı bir yaklaşım’ olarak nitelendirdi.Durumun ‘tehlikeli bir eşiğe’ geldiği konusunda uyaran Evstigneeva, ABD'nin bölgedeki varlığının "giderek daha çok saldırı operasyonu hazırlıklarına benzediğini" söyledi.Evstigneeva, ülkesinin bir kez daha Kore Yarımadası'ndaki tüm sorunların ‘dış baskı olmaksızın’ siyasi ve diplomatik yollarla barışçıl şekilde çözülmesi yönünde çağrısını hatırlattı.10 ülkeden Kuzey Kore'ye kınamaABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood tarafından Kuzey Kore gündemli acil konsey toplantısı öncesinde okunan bildiride, ülkesi ve 9 müttefik ülkenin Pyongyang'ın 18 Aralık'taki ICBM fırlatmasını ve bundan önceki tüm denemeleri kınadığı aktarıldı.Arnavutluk, Ekvador, Fransa, Japonya, Malta, Güney Kore, Slovenya, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD'den oluşan 10 ülkenin bildirisinde, Kuzey Kore'nin bu yıl 5 ICBM, 25'ten fazla balistik füze ve 3 balistik füze teknolojisine sahip uydu fırlatmasına işaret edilerek, füze denemelerinin Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği "komşuların, uluslararası toplumun barış ve istikrarını" tehdit ettiği savunuldu.Güney Kore: Kuzey Kore, provokasyonlarının daha büyük acı getireceğinin farkına varacakGüney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmasıyla ilgili "Kuzey'in, provokasyonlarının daha büyük acı getireceğinin farkına varacağını" söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231217/kuzey-koreden-abd-nukleer-denizaltisinin-guney-kore-ziyaretine-sert-elestiri-1078555122.html

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kuzey kore, abd, güney kore, japonya, nükleer füze, nükleer silah, kıtalararası balistik füze, kim jong-un