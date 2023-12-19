Kuzey Kore: Kıtalararası balistik füze Hwasong-18, başarıyla test edildi

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Başkent Pyongyang'ın doğusundaki bir sahada gerçekleştiren son denemeyi ülke lideri Kim Jong-un da yerinde takip etti. Başarılı füze denemesinin Kuzey Kore ordusunun vuruş kabiliyetinin ve mutlak nükleer savaş caydırıcılığının göstergesi olduğunu söyleyen Kim, tatbikatın bölgede askeri çatışma riskini artıran düşman güçlere 'açık bir uyarı' niteliği taşıdığını ifade etti. Son füze denemesinin ülkesinin nelere hazırlıklı olduğunu ve Washington'un yanlış bir karar alması halinde Pyongyang’ın hangi seçeneği kullanacağını açıkça gösterdiğini ifade eden Kim, askeri tehditlere 'saldırganca ve güçlü bir şekilde' yanıt vereceklerini yineledi.