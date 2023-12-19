Kuzey Kore: Kıtalararası balistik füze Hwasong-18, başarıyla test edildi

Türkiye
Adalet Bakanı Tunç'tan kira davalarına ilişkin açıklama
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi 20 mutfağı
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kiracıya 'boş kağıda imza' dayatması
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
6 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tahliye taahhütnamesi nedir?
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Online girişimcilik hakkında bilinmesi gerekenler
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ortadoğu'da yeniden tırmanan gerginlik
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Polonyalı üreticilerden Ukrayna'ya ambargo uygulanması talebi
17:41
1 dk
SESLİ HABER
Fransız general: ‘Ukrayna ordusu başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da’
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Putin'in 90'lı yıllara ait kartviziti açık artırmaya çıkarıldı
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Fransız general Pellistrandi, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısız olduğunu ve cephede inisiyatifin Rusya’da olduğunu ifade etti.
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: ‘AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyeliğine dair kararları siyasi’
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
19:20
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in AB zirvesine katılmasına son anda izin verilmedi’
20:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
HPV aşısı, asgari ücrete dayandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sokak köpeklerinin rehabilite edilmesi
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar liginin değişen statüsü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20231219/kuzey-kore-kitalararasi-balistik-fuze-hwasong-18-basariyla-test-edildi-1078594827.html
Kuzey Kore: Kıtalararası balistik füze Hwasong-18, başarıyla test edildi
Kuzey Kore: Kıtalararası balistik füze Hwasong-18, başarıyla test edildi
Kuzey Kore, katı yakıtlı kıtalararası balistik füze (ICBM) Hwasong-18’i başarılı bir şekilde test ettiğini duyurdu. Ülke lideri Kim Jong-un, gerçekleştirilen... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T11:26+0300
2023-12-19T11:28+0300
fotoğraf
multimedya
kuzey kore krizi
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
kuzey kore lideri kim jong-un
abd - kuzey kore ilişkileri
japonya
füze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1078594827.jpg?1702974528
kuzey kore
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, фото, kuzey kore krizi, kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore lideri kim jong-un, abd - kuzey kore ilişkileri, japonya, füze, kıtalararası balistik füze
fotoğraf, фото, kuzey kore krizi, kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore lideri kim jong-un, abd - kuzey kore ilişkileri, japonya, füze, kıtalararası balistik füze

Kuzey Kore: Kıtalararası balistik füze Hwasong-18, başarıyla test edildi

11:26 19.12.2023 (güncellendi: 11:28 19.12.2023)
Abone ol
Kuzey Kore, katı yakıtlı kıtalararası balistik füze (ICBM) Hwasong-18’i başarılı bir şekilde test ettiğini duyurdu. Ülke lideri Kim Jong-un, gerçekleştirilen son füze denemenin düşman güçlere 'açık bir uyarı' niteliği taşıdığını ifade etti.
© BURAK ERSOY-AW101291

Kuzey Kore, katı yakıtlı kıtalararası balistik füze (ICBM) Hwasong-18'i başarılı bir şekilde test ettiğini duyurdu.

Kuzey Kore, katı yakıtlı kıtalararası balistik füze (ICBM) Hwasong-18&#x27;i başarılı bir şekilde test ettiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye
1/7
© BURAK ERSOY-AW101291

Kuzey Kore, katı yakıtlı kıtalararası balistik füze (ICBM) Hwasong-18'i başarılı bir şekilde test ettiğini duyurdu.

© BURAK ERSOY-AW101291

Ülke lideri Kim Jong-un, gerçekleştirilen son füze denemenin düşman güçlere 'açık bir uyarı' niteliği taşıdığını ifade etti.

Ülke lideri Kim Jong-un, gerçekleştirilen son füze denemenin düşman güçlere &#x27;açık bir uyarı&#x27; niteliği taşıdığını ifade etti. - Sputnik Türkiye
2/7
© BURAK ERSOY-AW101291

Ülke lideri Kim Jong-un, gerçekleştirilen son füze denemenin düşman güçlere 'açık bir uyarı' niteliği taşıdığını ifade etti.

© BURAK ERSOY-AW101291

Açıklamada, 6 bin 518 kilometre irtifaya ulaşan ve 73 dakika boyunca bin 2 kilometre yol kat eden füzenin Doğu Denizi açıklarında önceden belirlenmiş bir hedefi tam isabetle vurduğu belirtildi.

Açıklamada, 6 bin 518 kilometre irtifaya ulaşan ve 73 dakika boyunca bin 2 kilometre yol kat eden füzenin Doğu Denizi açıklarında önceden belirlenmiş bir hedefi tam isabetle vurduğu belirtildi. - Sputnik Türkiye
3/7
© BURAK ERSOY-AW101291

Açıklamada, 6 bin 518 kilometre irtifaya ulaşan ve 73 dakika boyunca bin 2 kilometre yol kat eden füzenin Doğu Denizi açıklarında önceden belirlenmiş bir hedefi tam isabetle vurduğu belirtildi.

© BURAK ERSOY-AW101291

Düze denemesinin komşu ülkelerin güvenliği üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmadığı aktarıldı.

Düze denemesinin komşu ülkelerin güvenliği üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmadığı aktarıldı. - Sputnik Türkiye
4/7
© BURAK ERSOY-AW101291

Düze denemesinin komşu ülkelerin güvenliği üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmadığı aktarıldı.

© BURAK ERSOY-AW101291

ABD’nin nükleer stratejik varlıklarını bölgeye konuşlandırmayı sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, “Kore Yarımadası’nda gerilimi tırmandıran, bölgeye evleri gibi girip çıkan ABD ve kukla askeri gangsterlerinin çatışmacı manevraları nedeniyle Kuzey Kore toprakları ve sınır bölgesi her an ciddi tehlikelere maruz kalmakta, ülkemizin güvenliği ve çıkarları ihlal edilmektedir. Bu vahim durum, Kuzey Kore'nin kaçınılmaz olarak daha saldırganca karşı hamleye geçmesini gerektirmektedir” denildi. Son silah testinin, ülkenin nükleer stratejik kuvvetlerinin 'ezici karşı koyma iradesini' ve 'eşsiz gücünü' düşmanlara açıkça gösterme amacını taşıdığı vurgulandı.

ABD’nin nükleer stratejik varlıklarını bölgeye konuşlandırmayı sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, “Kore Yarımadası’nda gerilimi tırmandıran, bölgeye evleri gibi girip çıkan ABD ve kukla askeri gangsterlerinin çatışmacı manevraları nedeniyle Kuzey Kore toprakları ve sınır bölgesi her an ciddi tehlikelere maruz kalmakta, ülkemizin güvenliği ve çıkarları ihlal edilmektedir. Bu vahim durum, Kuzey Kore&#x27;nin kaçınılmaz olarak daha saldırganca karşı hamleye geçmesini gerektirmektedir” denildi. Son silah testinin, ülkenin nükleer stratejik kuvvetlerinin &#x27;ezici karşı koyma iradesini&#x27; ve &#x27;eşsiz gücünü&#x27; düşmanlara açıkça gösterme amacını taşıdığı vurgulandı. - Sputnik Türkiye
5/7
© BURAK ERSOY-AW101291

ABD’nin nükleer stratejik varlıklarını bölgeye konuşlandırmayı sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, “Kore Yarımadası’nda gerilimi tırmandıran, bölgeye evleri gibi girip çıkan ABD ve kukla askeri gangsterlerinin çatışmacı manevraları nedeniyle Kuzey Kore toprakları ve sınır bölgesi her an ciddi tehlikelere maruz kalmakta, ülkemizin güvenliği ve çıkarları ihlal edilmektedir. Bu vahim durum, Kuzey Kore'nin kaçınılmaz olarak daha saldırganca karşı hamleye geçmesini gerektirmektedir” denildi. Son silah testinin, ülkenin nükleer stratejik kuvvetlerinin 'ezici karşı koyma iradesini' ve 'eşsiz gücünü' düşmanlara açıkça gösterme amacını taşıdığı vurgulandı.

© BURAK ERSOY-AW101291

Başkent Pyongyang'ın doğusundaki bir sahada gerçekleştiren son denemeyi ülke lideri Kim Jong-un da yerinde takip etti. Başarılı füze denemesinin Kuzey Kore ordusunun vuruş kabiliyetinin ve mutlak nükleer savaş caydırıcılığının göstergesi olduğunu söyleyen Kim, tatbikatın bölgede askeri çatışma riskini artıran düşman güçlere 'açık bir uyarı' niteliği taşıdığını ifade etti. Son füze denemesinin ülkesinin nelere hazırlıklı olduğunu ve Washington'un yanlış bir karar alması halinde Pyongyang’ın hangi seçeneği kullanacağını açıkça gösterdiğini ifade eden Kim, askeri tehditlere 'saldırganca ve güçlü bir şekilde' yanıt vereceklerini yineledi.

Başkent Pyongyang&#x27;ın doğusundaki bir sahada gerçekleştiren son denemeyi ülke lideri Kim Jong-un da yerinde takip etti. Başarılı füze denemesinin Kuzey Kore ordusunun vuruş kabiliyetinin ve mutlak nükleer savaş caydırıcılığının göstergesi olduğunu söyleyen Kim, tatbikatın bölgede askeri çatışma riskini artıran düşman güçlere &#x27;açık bir uyarı&#x27; niteliği taşıdığını ifade etti. Son füze denemesinin ülkesinin nelere hazırlıklı olduğunu ve Washington&#x27;un yanlış bir karar alması halinde Pyongyang’ın hangi seçeneği kullanacağını açıkça gösterdiğini ifade eden Kim, askeri tehditlere &#x27;saldırganca ve güçlü bir şekilde&#x27; yanıt vereceklerini yineledi. - Sputnik Türkiye
6/7
© BURAK ERSOY-AW101291

Başkent Pyongyang'ın doğusundaki bir sahada gerçekleştiren son denemeyi ülke lideri Kim Jong-un da yerinde takip etti. Başarılı füze denemesinin Kuzey Kore ordusunun vuruş kabiliyetinin ve mutlak nükleer savaş caydırıcılığının göstergesi olduğunu söyleyen Kim, tatbikatın bölgede askeri çatışma riskini artıran düşman güçlere 'açık bir uyarı' niteliği taşıdığını ifade etti. Son füze denemesinin ülkesinin nelere hazırlıklı olduğunu ve Washington'un yanlış bir karar alması halinde Pyongyang’ın hangi seçeneği kullanacağını açıkça gösterdiğini ifade eden Kim, askeri tehditlere 'saldırganca ve güçlü bir şekilde' yanıt vereceklerini yineledi.

© BURAK ERSOY-AW101291

Kuzey Kore dün Japon Denizi istikametine doğru yeni bir füze ateşlemiş, Japonya hükümeti füzenin kıtalararası balistik füze olduğunu açıklamıştı. Pyongyang, Pazar günü ise kısa menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirmişti.

Kuzey Kore dün Japon Denizi istikametine doğru yeni bir füze ateşlemiş, Japonya hükümeti füzenin kıtalararası balistik füze olduğunu açıklamıştı. Pyongyang, Pazar günü ise kısa menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. - Sputnik Türkiye
7/7
© BURAK ERSOY-AW101291

Kuzey Kore dün Japon Denizi istikametine doğru yeni bir füze ateşlemiş, Japonya hükümeti füzenin kıtalararası balistik füze olduğunu açıklamıştı. Pyongyang, Pazar günü ise kısa menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirmişti.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала