https://sputniknews.com.tr/20231217/kuzey-koreden-abd-nukleer-denizaltisinin-guney-kore-ziyaretine-sert-elestiri-1078555122.html

Kuzey Kore'den ABD nükleer denizaltısının Güney Kore ziyaretine sert eleştiri

Kuzey Kore'den ABD nükleer denizaltısının Güney Kore ziyaretine sert eleştiri

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı’nın ABD Donanmasına ait USS Missouri (SSN-780) Virginia sınıfı nükleer denizaltısının Güney Kore’ye yaptığı ziyareti ve Washington... 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T20:43+0300

2023-12-17T20:43+0300

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Kuzey Kore Merkezi Telgraf Ajansı’nın haberine göre Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, ABD Donanmasına ait USS Missouri (SSN-780) Virginia sınıfı nükleer denizaltısının Güney Kore ziyaretinin yanı sıra iki ülke arasında ortak bir ‘genişletilmiş caydırıcılık sistemi’ oluşturma ve ortak askeri tatbikatlara nükleer eğitimi dahil etme yönündeki son anlaşmaları sert bir şekilde eleştirdi.Kuzey Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü’nün ilgili açıklamasına göre ABD ve Güney Kore, nükleer saldırı silahlarının konuşlandırılması ve büyük askeri tatbikatlar da dahil olmak üzere ‘çılgın’ askeri provokasyonlarıyla ‘tam bir yıl boyunca’ Kore Yarımadası'ndaki durumu istikrarsızlaştırıyor. Seul ve Washington yakın zamanda ortak nükleer stratejiyi de görüşerek, nükleer tatbikatların daha büyük ölçekli ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatına dahil edilmesi konusunda anlaştı.“Düşman güçlerin nükleer silah kullanmaya yönelik her türlü girişimi, önleyici ve yıkıcı karşı önlemlerle karşılanacak” denilen makalede, ABD ve Güney Kore'nin eylemlerinin ‘nükleer zıtlaşmaya ilişkin açık bir beyan’ olduğu ve Kuzey Kore ile bir çatışma durumunda nükleer silah kullanımının ‘tespit edilmiş bir gerçek’ olduğunu gösterdiği kaydedildi.Daha önce USS Missouri (SSN-780) Virginia sınıfı saldırı denizaltısının bugün erken saatlerde Seul'un 320 kilometre güneydoğusundaki Busan'daki büyük deniz üssüne ulaştığını bildirilmişti. 22 Kasım 2023 tarihinde ise USS Santa Fe (SSN-763) Los Angeles sınıfı Amerikan denizaltısı Güney Kore'nin Jeju Adası'ndaki askeri üssü ziyaret etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231216/kuzey-kore-ve-cin-ikili-iliskilerin-guclendirilmesi-ve-gelistirilmesi-konusunda-gorustu-1078523774.html

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