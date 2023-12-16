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Kuzey Kore ve Çin 'ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi' konusunda görüştü
Kuzey Kore ve Çin 'ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi' konusunda görüştü
Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Ho Çin'i ziyaret etti. 16.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-16T13:38+0300
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Kuzey Kore devlet medyası yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın COVID-19 salgınının ardından sınırlarını yavaş yavaş açması ve komşularıyla ticareti yeniden başlatması nedeniyle Kuzey Koreli bir diplomatik heyetin işbirliğini güçlendirme görüşmeleri için Çin'i ziyaret ettiğini söyledi.Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı heyetinin başkanı olarak Çin'i ziyaret eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Ho ile Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Weidong arasında Pekin'de görüşmeler yapıldı. Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Kuzey Kore medyası, Pak liderliğindeki Kuzey Kore heyetinin güzergahı ve toplantıda tartışılan konular hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.
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kuzey kore, çin, işbirliği, pekin, pyongyang
kuzey kore, çin, işbirliği, pekin, pyongyang

Kuzey Kore ve Çin 'ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi' konusunda görüştü

13:38 16.12.2023
© AP Photo / Lee Jin-manKuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
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Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Ho Çin'i ziyaret etti.
Kuzey Kore devlet medyası yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın COVID-19 salgınının ardından sınırlarını yavaş yavaş açması ve komşularıyla ticareti yeniden başlatması nedeniyle Kuzey Koreli bir diplomatik heyetin işbirliğini güçlendirme görüşmeleri için Çin'i ziyaret ettiğini söyledi.
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı heyetinin başkanı olarak Çin'i ziyaret eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Ho ile Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Weidong arasında Pekin'de görüşmeler yapıldı.
Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Görüşmelerde her iki taraf, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. yıldönümü olan 2024 yılında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Kuzey Kore ile Çin arasında ve ortak endişe yaratan konularda diplomatik ilişkilerin kurulması ve ayrıca Kuzey Kore ile Çin arasındaki stratejik işbirliğinin gelecekte güçlendirilmesine yönelik bazı konuları ele aldılar.
Kuzey Kore medyası, Pak liderliğindeki Kuzey Kore heyetinin güzergahı ve toplantıda tartışılan konular hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.
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