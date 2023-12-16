https://sputniknews.com.tr/20231216/kuzey-kore-ve-cin-ikili-iliskilerin-guclendirilmesi-ve-gelistirilmesi-konusunda-gorustu-1078523774.html

Kuzey Kore ve Çin 'ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi' konusunda görüştü

Kuzey Kore ve Çin 'ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi' konusunda görüştü

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Ho Çin'i ziyaret etti. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T13:38+0300

2023-12-16T13:38+0300

2023-12-16T13:38+0300

dünya

kuzey kore

çin

işbirliği

pekin

pyongyang

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Kuzey Kore devlet medyası yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın COVID-19 salgınının ardından sınırlarını yavaş yavaş açması ve komşularıyla ticareti yeniden başlatması nedeniyle Kuzey Koreli bir diplomatik heyetin işbirliğini güçlendirme görüşmeleri için Çin'i ziyaret ettiğini söyledi.Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı heyetinin başkanı olarak Çin'i ziyaret eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Ho ile Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Weidong arasında Pekin'de görüşmeler yapıldı. Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Kuzey Kore medyası, Pak liderliğindeki Kuzey Kore heyetinin güzergahı ve toplantıda tartışılan konular hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

https://sputniknews.com.tr/20231216/washington-ve-seulden-kuzey-koreye-karsi-nukleer-savunma-alaninda-isbirligi-1078523329.html

kuzey kore

çin

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pyongyang

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kuzey kore, çin, işbirliği, pekin, pyongyang