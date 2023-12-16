https://sputniknews.com.tr/20231216/washington-ve-seulden-kuzey-koreye-karsi-nukleer-savunma-alaninda-isbirligi-1078523329.html

Washington ve Seul'den Kuzey Kore'ye karşı nükleer savunma alanında işbirliği

Washington ve Seul'den Kuzey Kore'ye karşı nükleer savunma alanında işbirliği

Güney Kore merkezli bir haber ajansında çıkan bir haberde ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore tehdidine karşı ortak nükleer savunma kılavuzu hazırlayacağı... 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T13:16+0300

2023-12-16T13:16+0300

2023-12-16T13:16+0300

dünya

güney kore

abd

kuzey kore

washington

seul

pyongyang

nükleer

nükleer silah

nükleer füze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/11/1075532666_0:0:3109:1750_1920x0_80_0_0_fe5d74efde0852a41fde55c80e525be0.jpg

ABD ve Güney Kore'nin gelecek yılın ortasına kadar nükleer savunma stratejisine ilişkin ortak bir kılavuz hazırlamayı ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlarını caydırmak için entegre bir sistem kurmayı planladığını söyledi.Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo'ya dayandırılan haberde Washington ve Seul'ün Pyongyang'ın nükleer tehdidinin nasıl kontrol altına alınacağı ve buna birlikte nasıl karşılık verileceğine dair kapsamlı bir kılavuzu gelecek yıl tamamlamaya karar verdiği belirtildi.Kılavuzun Kuzey Kore'nin nükleer silahlarıyla ilgili hassas bilgilerin paylaşım yöntemlerini, bir nükleer kriz durumunda istişare sürecini ve iki ülke liderleri arasındaki gerçek zamanlı iletişim kanallarını içermesinin beklendiği belirtildi.ABD ve Güney Kore'nin gelecek yılki ortak askeri tatbikatlarına nükleer operasyon tatbikatlarını da dahil etmelerinin beklendiğini dile getirildi.Kim daha önce yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin bu ay içinde menzili ne olursa olsun nükleer başlık taşıyabildiği için nükleer bir tehdit oluşturan kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesi yapabileceğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231209/kuzey-kore-yorungedeki-uydularimizin-sayisini-arttiracagiz-1078241806.html

güney kore

kuzey kore

washington

seul

pyongyang

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney kore, abd, kuzey kore, washington, seul, pyongyang, nükleer, nükleer silah, nükleer füze, kıtalararası balistik füze (icbm)