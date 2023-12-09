https://sputniknews.com.tr/20231209/kuzey-kore-yorungedeki-uydularimizin-sayisini-arttiracagiz-1078241806.html
Kuzey Kore: Yörüngedeki uydularımızın sayısını arttıracağız
Kuzey Kore: Yörüngedeki uydularımızın sayısını arttıracağız
Kuzey Kore Merkezi Telgraf Ajansı tarafından yayımlanan bir yorumda Kuzey Kore'nin yakın gelecekte yörüngedeki uydularının sayısını artırmayı planladığını... 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T10:57+0300
2023-12-09T10:57+0300
2023-12-09T10:57+0300
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kuzey kore
güney kore
abd
japonya
casus uydu
pyongyang
kore yarımadası
pasifik
pasifik okyanusu
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Kuzey Kore Merkezi Telgraf Ajansı, Pyongyang'ın Kore Yarımadası ve Pasifik Okyanusu da dahil olmak üzere operasyonel bölgelerde bilgi toplamak ve izlemek için böyle bir önlem alacağını bildirdi.Ajansta yer alan yorumda, "Hakikateler, Kore Yarımadası ve Pasifik Okyanusu da dahil olmak üzere operasyonel bölgelerde bilgi toplamak ve izlemek ve daha tutarlı ve etkili caydırıcılık için hazır olma durumunu iyileştirmek için yakın gelecekte yörüngeye daha fazla farklı keşif uydusu yerleştirmemizi gerektiriyor" denildi. Söz konusu yorumda, kısa süre önce fırlatılan Malligyong-1'in başını çektiği Kuzey Kore uydularının düşman güçlerin askeri faaliyetleri hakkında değerli ve zengin gerçek zamanlı bilgiler sağlayacağı vurgulanırken, "Ayrıca gerektiğinde süper güçlü saldırımızı yönlendirmek için bir rehber rolünü de kusursuz bir şekilde yerine getirecekler" notu düşüldü.Kore Merkezi Telgraf Ajansı da Kuzey Kore'nin uydu fırlatmasını kınayan ABD, Güney Kore ve Japonya'yı sert bir dille eleştirerek çifte standart uygulamakla suçlayarak, "Uzayın keşfi ve kullanımını BM üyesi devletlerin ortak hukuku olarak tanımlayan Dış Uzay Anlaşması'nı göz önünde bulundurursak, uçsuz bucaksız evrende başkalarının haklarını inkar eden ABD'nin haydutça çifte standardının yer alabileceği bir alan olmadığı açıktır" diye yazdı.21 Kasım'da Kuzey Kore ilk keşif uydusu olan Malligyong-1'i fırlatmıştı. Güney Kore , gerilimin azaltılmasına ilişkin Koreler arası anlaşmanın kısmen askıya alındığını duyurmuş ve ABD ile birlikte ek yaptırımlar uygulamışlardı. Kuzey Kore Savunma Bakanlığı da artık anlaşmaya bağlı olmadıklarını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231128/kuzey-kore-uydu-hamlemiz-abd-ile-yandaslarinin-pervasizca-yuruttugu-askeri-faaliyetlere-yanittir-1077864887.html
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güney kore
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kuzey kore, güney kore, abd, japonya, casus uydu, pyongyang, kore yarımadası, pasifik, pasifik okyanusu
kuzey kore, güney kore, abd, japonya, casus uydu, pyongyang, kore yarımadası, pasifik, pasifik okyanusu
Kuzey Kore: Yörüngedeki uydularımızın sayısını arttıracağız
Kuzey Kore Merkezi Telgraf Ajansı tarafından yayımlanan bir yorumda Kuzey Kore'nin yakın gelecekte yörüngedeki uydularının sayısını artırmayı planladığını belirtildi.
Kuzey Kore Merkezi Telgraf Ajansı, Pyongyang'ın Kore Yarımadası ve Pasifik Okyanusu da dahil olmak üzere operasyonel bölgelerde bilgi toplamak ve izlemek için böyle bir önlem alacağını bildirdi.
Ajansta yer alan yorumda, "Hakikateler, Kore Yarımadası ve Pasifik Okyanusu da dahil olmak üzere operasyonel bölgelerde bilgi toplamak ve izlemek ve daha tutarlı ve etkili caydırıcılık için hazır olma durumunu iyileştirmek için yakın gelecekte yörüngeye daha fazla farklı keşif uydusu yerleştirmemizi gerektiriyor" denildi.
Söz konusu yorumda, kısa süre önce fırlatılan Malligyong-1'in başını çektiği Kuzey Kore uydularının düşman güçlerin askeri faaliyetleri hakkında değerli ve zengin gerçek zamanlı bilgiler sağlayacağı vurgulanırken, "Ayrıca gerektiğinde süper güçlü saldırımızı yönlendirmek için bir rehber rolünü de kusursuz bir şekilde yerine getirecekler" notu düşüldü.
Kore Merkezi Telgraf Ajansı da Kuzey Kore'nin uydu fırlatmasını kınayan ABD, Güney Kore ve Japonya'yı sert bir dille eleştirerek çifte standart uygulamakla suçlayarak, "Uzayın keşfi ve kullanımını BM üyesi devletlerin ortak hukuku olarak tanımlayan Dış Uzay Anlaşması'nı göz önünde bulundurursak, uçsuz bucaksız evrende başkalarının haklarını inkar eden ABD'nin haydutça çifte standardının yer alabileceği bir alan olmadığı açıktır" diye yazdı.
21 Kasım'da Kuzey Kore ilk keşif uydusu olan Malligyong-1'i fırlatmıştı. Güney Kore , gerilimin azaltılmasına ilişkin Koreler arası anlaşmanın kısmen askıya alındığını duyurmuş ve ABD ile birlikte ek yaptırımlar uygulamışlardı. Kuzey Kore Savunma Bakanlığı da artık anlaşmaya bağlı olmadıklarını duyurmuştu.