https://sputniknews.com.tr/20231209/kuzey-kore-yorungedeki-uydularimizin-sayisini-arttiracagiz-1078241806.html

Kuzey Kore: Yörüngedeki uydularımızın sayısını arttıracağız

Kuzey Kore: Yörüngedeki uydularımızın sayısını arttıracağız

Kuzey Kore Merkezi Telgraf Ajansı tarafından yayımlanan bir yorumda Kuzey Kore'nin yakın gelecekte yörüngedeki uydularının sayısını artırmayı planladığını... 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T10:57+0300

2023-12-09T10:57+0300

2023-12-09T10:57+0300

dünya

kuzey kore

güney kore

abd

japonya

casus uydu

pyongyang

kore yarımadası

pasifik

pasifik okyanusu

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Kuzey Kore Merkezi Telgraf Ajansı, Pyongyang'ın Kore Yarımadası ve Pasifik Okyanusu da dahil olmak üzere operasyonel bölgelerde bilgi toplamak ve izlemek için böyle bir önlem alacağını bildirdi.Ajansta yer alan yorumda, "Hakikateler, Kore Yarımadası ve Pasifik Okyanusu da dahil olmak üzere operasyonel bölgelerde bilgi toplamak ve izlemek ve daha tutarlı ve etkili caydırıcılık için hazır olma durumunu iyileştirmek için yakın gelecekte yörüngeye daha fazla farklı keşif uydusu yerleştirmemizi gerektiriyor" denildi. Söz konusu yorumda, kısa süre önce fırlatılan Malligyong-1'in başını çektiği Kuzey Kore uydularının düşman güçlerin askeri faaliyetleri hakkında değerli ve zengin gerçek zamanlı bilgiler sağlayacağı vurgulanırken, "Ayrıca gerektiğinde süper güçlü saldırımızı yönlendirmek için bir rehber rolünü de kusursuz bir şekilde yerine getirecekler" notu düşüldü.Kore Merkezi Telgraf Ajansı da Kuzey Kore'nin uydu fırlatmasını kınayan ABD, Güney Kore ve Japonya'yı sert bir dille eleştirerek çifte standart uygulamakla suçlayarak, "Uzayın keşfi ve kullanımını BM üyesi devletlerin ortak hukuku olarak tanımlayan Dış Uzay Anlaşması'nı göz önünde bulundurursak, uçsuz bucaksız evrende başkalarının haklarını inkar eden ABD'nin haydutça çifte standardının yer alabileceği bir alan olmadığı açıktır" diye yazdı.21 Kasım'da Kuzey Kore ilk keşif uydusu olan Malligyong-1'i fırlatmıştı. Güney Kore , gerilimin azaltılmasına ilişkin Koreler arası anlaşmanın kısmen askıya alındığını duyurmuş ve ABD ile birlikte ek yaptırımlar uygulamışlardı. Kuzey Kore Savunma Bakanlığı da artık anlaşmaya bağlı olmadıklarını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231128/kuzey-kore-uydu-hamlemiz-abd-ile-yandaslarinin-pervasizca-yuruttugu-askeri-faaliyetlere-yanittir-1077864887.html

kuzey kore

güney kore

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pyongyang

kore yarımadası

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kuzey kore, güney kore, abd, japonya, casus uydu, pyongyang, kore yarımadası, pasifik, pasifik okyanusu