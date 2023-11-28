https://sputniknews.com.tr/20231128/kuzey-kore-uydu-hamlemiz-abd-ile-yandaslarinin-pervasizca-yuruttugu-askeri-faaliyetlere-yanittir-1077864887.html
Kuzey Kore: Uydu hamlemiz ABD ile yandaşlarının pervasızca yürüttüğü askeri faaliyetlere yanıttır
Kuzey Kore: Uydu hamlemiz ABD ile yandaşlarının pervasızca yürüttüğü askeri faaliyetlere yanıttır
Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Song ülkesinin casus uydu fırlatmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada bu durumun ABD ile müttefiklerinin... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T13:34+0300
2023-11-28T13:34+0300
2023-11-28T13:34+0300
dünya
kuzey kore
casus uydu
güney kore
japonya
abd
bm güvenlik konseyi
kuzey kore dışişleri bakanlığı
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Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kim Song yaptığı açıklamada, ülkesinin uydu fırlatmasının bölgedeki istikrarsız durumla bağlantılı olduğunu ve bu eylemlerinin ABD ile müttefiklerinin pervasız askeri faaliyetlerine karşı bir yanıt olduğunu söyledi.Song, BM Güvenlik Konseyi toplantısında şunları söyledi: "Kuzey Kore'nin keşif uydusu fırlatması, bölgedeki istikrarsız durumla doğrudan bağlantılıdır ve ABD ile yandaşlarının pervasızca yürüttüğü askeri faaliyetlere yanıttır" dedi.Song, bölgede yeni bir savaşın patlak vermesini önlemek için uyduyu fırlattıklarını ve bunun kendilerini savunma haklarının 'ufak bir göstergesi' olduğuna dikkat çekti.Kuzey Kore, askeri keşif uydusu Malligyong-1'i başarıyla yörüngeye yerleştirdiğini duyurdu ve uydunun 1 Aralık'ta ana görevine başlayacağını duyurdu.Güney Kore Savunma Bakanlığı, uydunun yörüngeye başarılı bir şekilde fırlatıldığını doğruladı ve Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara da Tokyo'daki bir basın toplantısında, Dünya'nın yörüngesinde Kuzey Kore uydusu olabilecek bir nesnenin olduğunu dile getirdi.Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ise uyduyu fırlatmanın meşru müdafaa hakkını kullanmanın yasal bir yolu olduğunu duyurmuştu.Kuzey Kore'nin daha önce Mayıs ve Ağustos aylarında keşif uydusu fırlatma girişiminde bulunmuş ancak her iki girişimin de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Kuzey Kore balistik füze teknolojisine sahip olma ve kullanmasını yasaklayan yaptırımlara tabi ancak bu yaptırımlar, artık bu alanda ileri askeri teknolojilere sahip olan Kuzey Kore'yi durduramadı.
https://sputniknews.com.tr/20231125/yorungeye-casus-uydusu-gonderen-kuzey-kore-guney-koredeki-onemli-hedefleri-fotografladik-1077783624.html
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kuzey kore, casus uydu, güney kore, japonya, abd, bm güvenlik konseyi, kuzey kore dışişleri bakanlığı
kuzey kore, casus uydu, güney kore, japonya, abd, bm güvenlik konseyi, kuzey kore dışişleri bakanlığı
Kuzey Kore: Uydu hamlemiz ABD ile yandaşlarının pervasızca yürüttüğü askeri faaliyetlere yanıttır
Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Song ülkesinin casus uydu fırlatmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada bu durumun ABD ile müttefiklerinin pervasız askeri faaliyetlerine karşı bir yanıt olduğunu söyledi.
Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kim Song yaptığı açıklamada, ülkesinin uydu fırlatmasının bölgedeki istikrarsız durumla bağlantılı olduğunu ve bu eylemlerinin ABD ile müttefiklerinin pervasız askeri faaliyetlerine karşı bir yanıt olduğunu söyledi.
Song, BM Güvenlik Konseyi toplantısında şunları söyledi: "Kuzey Kore'nin keşif uydusu fırlatması, bölgedeki istikrarsız durumla doğrudan bağlantılıdır ve ABD ile yandaşlarının pervasızca yürüttüğü askeri faaliyetlere yanıttır" dedi.
Song, bölgede yeni bir savaşın patlak vermesini önlemek için uyduyu fırlattıklarını ve bunun kendilerini savunma haklarının 'ufak bir göstergesi' olduğuna dikkat çekti.
Kuzey Kore, askeri keşif uydusu Malligyong-1'i başarıyla yörüngeye yerleştirdiğini duyurdu ve uydunun 1 Aralık'ta ana görevine başlayacağını duyurdu.
Güney Kore Savunma Bakanlığı, uydunun yörüngeye başarılı bir şekilde fırlatıldığını doğruladı ve Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara da Tokyo'daki bir basın toplantısında, Dünya'nın yörüngesinde Kuzey Kore uydusu olabilecek bir nesnenin olduğunu dile getirdi.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ise uyduyu fırlatmanın meşru müdafaa hakkını kullanmanın yasal bir yolu olduğunu duyurmuştu.
Kuzey Kore'nin daha önce Mayıs ve Ağustos aylarında keşif uydusu fırlatma girişiminde bulunmuş ancak her iki girişimin de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Kuzey Kore balistik füze teknolojisine sahip olma ve kullanmasını yasaklayan yaptırımlara tabi ancak bu yaptırımlar, artık bu alanda ileri askeri teknolojilere sahip olan Kuzey Kore'yi durduramadı.