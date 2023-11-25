https://sputniknews.com.tr/20231125/yorungeye-casus-uydusu-gonderen-kuzey-kore-guney-koredeki-onemli-hedefleri-fotografladik-1077783624.html

Yörüngeye casus uydusu gönderen Kuzey Kore: 'Güney Kore'deki önemli hedefleri fotoğrafladık'

Yörüngeye casus uydusu gönderen Kuzey Kore: 'Güney Kore'deki önemli hedefleri fotoğrafladık'

Yörüngeye casus uydu gönderen Kuzey Kore, Güney Kore’deki önemli hedef bölgeleri fotoğrafladığını iddia etti. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T18:20+0300

2023-11-25T18:20+0300

2023-11-25T18:20+0300

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Malligyong-1 adlı casus uydusunu yeni tip Chollima-1 roketi ile yörüngeye gönderen Kuzey Kore, Güney Kore’deki önemli hedef bölgelerin fotoğraflandığını duyurdu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un gönderilen casus uydusunun operasyonel faaliyetlerini denetlemek üzere dün Ulusal Havacılık ve Uzay Teknolojisi İdaresi'ni (NATA) ziyaret ettiği belirtilirken, “Kim Jong-Un, Cuma günü saat 10.15 ila 10.27 arasında Kore Yarımadası'ndan geçen keşif uydusu tarafından çekilen ve Mokpho, Kunsan, Phyongthaek, Osan ve Seul dahil düşman bölgesindeki başlıca hedefleri ve ülkedeki çeşitli bölgeleri gösteren fotoğraflar hakkında ayrıntılı bilgi aldı” denildi.Uydu fırlatma hamlesi tansiyonu yükseltmiştiDaha önce 2 başarısız uydu fırlatma girişiminde bulunan Kuzey Kore 3’üncü denemeyi 21 Kasım saat 22.42'de gerçekleştirmişti. Malligyong-1 adlı casus uydusunu yeni tip Chollima-1 roketi ile fırlatan Pyongyang, uydunun başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirildiğini açıklamıştı. Kuzey Kore'nin bu adımı bölgede gerilimi yükseltirken, Seul yönetimi Pyongyang’a tepki olarak 2018’de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan anlaşmayı kısmen askıya almıştı.Seul’un adımına misilleme olarak anlaşmadan çekilen Kuzey Kore, telafisi mümkün olmayan bir çatışma çıkması halinde bundan Güney Kore’nin sorumlu olacağını iddia etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231124/kuzey-kore-liderinden-firlatilan-casus-uyduya-ovgu-uzay-gucunde-yeni-donem-1077742201.html

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