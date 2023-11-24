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https://sputniknews.com.tr/20231124/kuzey-kore-liderinden-firlatilan-casus-uyduya-ovgu-uzay-gucunde-yeni-donem-1077742201.html
Kuzey Kore liderinden fırlatılan casus uyduya övgü: 'Uzay gücünde yeni dönem'
Kuzey Kore liderinden fırlatılan casus uyduya övgü: 'Uzay gücünde yeni dönem'
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin yerli casus uydusunun başarıyla fırlatılmasını överek bunun 'uzay gücünde yeni döneme' işaret ettiğini ifade etti. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
kuzey kore işçi partisi
abd - kuzey kore ilişkileri
birleşmiş milletler (bm)
casus uydu
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Kore Merkezi Haber Ajansı'nın haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin yerli casus uydusunun başarıyla fırlatılmasını övdüğünü ve bunun Kuzey Kore'nin 'uzay gücünde yeni dönemine' işaret ettiğini söylediğini aktardı.Haber ajansının haberinde Kim Jong'un, "Kore devrimi tarihinde kahramanca öncülüğün ve hızlı gelişimin sembolü olarak parlayan yeni tip taşıyıcı roketimizin yükseldiğini ve Kuzey Kore için gelen uzay gücünde yeni döneminin habercisi olduğu" açıklamasını yaptığı ifade edildi.Kuzey Kore liderinin bu açıklamayı uydunun geliştirilmesi ve fırlatılmasında görev alan bilim adamları ve teknisyenleri kutlamak üzere Kuzey Kore Ulusal Havacılık ve Uzay Teknolojileri İdaresi'ni ziyaret ettiği sırada yaptığı ifade edilirken, uydunun fırlatılmasının silahlı kuvvetlerin modernizasyonuna ve güvenlik hedeflerine katkıda bulunduğunu kaydettiği aktarıldı.Kuzey Kore'nin bu hamlesi Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından kınanmış, Kuzey Kore'ye uluslararası yükümlülüklere uyma ve diyaloga geri dönmeye çağrısı yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231123/kuzey-kore-seul-ile-anlasma-uzeri-askiya-aldigi-tum-askeri-onlemleri-yeniden-devreye-sokacak-1077706704.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore işçi partisi, abd - kuzey kore ilişkileri, birleşmiş milletler (bm), casus uydu
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore işçi partisi, abd - kuzey kore ilişkileri, birleşmiş milletler (bm), casus uydu

Kuzey Kore liderinden fırlatılan casus uyduya övgü: 'Uzay gücünde yeni dönem'

12:53 24.11.2023 (güncellendi: 13:00 24.11.2023)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinKuzey Kore lideri Kim Jong-un
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin yerli casus uydusunun başarıyla fırlatılmasını överek bunun 'uzay gücünde yeni döneme' işaret ettiğini ifade etti.
Kore Merkezi Haber Ajansı'nın haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin yerli casus uydusunun başarıyla fırlatılmasını övdüğünü ve bunun Kuzey Kore'nin 'uzay gücünde yeni dönemine' işaret ettiğini söylediğini aktardı.
Haber ajansının haberinde Kim Jong'un, "Kore devrimi tarihinde kahramanca öncülüğün ve hızlı gelişimin sembolü olarak parlayan yeni tip taşıyıcı roketimizin yükseldiğini ve Kuzey Kore için gelen uzay gücünde yeni döneminin habercisi olduğu" açıklamasını yaptığı ifade edildi.
Kuzey Kore liderinin bu açıklamayı uydunun geliştirilmesi ve fırlatılmasında görev alan bilim adamları ve teknisyenleri kutlamak üzere Kuzey Kore Ulusal Havacılık ve Uzay Teknolojileri İdaresi'ni ziyaret ettiği sırada yaptığı ifade edilirken, uydunun fırlatılmasının silahlı kuvvetlerin modernizasyonuna ve güvenlik hedeflerine katkıda bulunduğunu kaydettiği aktarıldı.
Kuzey Kore'nin bu hamlesi Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından kınanmış, Kuzey Kore'ye uluslararası yükümlülüklere uyma ve diyaloga geri dönmeye çağrısı yapılmıştı.
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