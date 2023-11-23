https://sputniknews.com.tr/20231123/kuzey-kore-seul-ile-anlasma-uzeri-askiya-aldigi-tum-askeri-onlemleri-yeniden-devreye-sokacak-1077706704.html

Kuzey Kore, Seul ile anlaşma üzeri askıya aldığı tüm askeri önlemleri yeniden devreye sokacak

Kuzey Kore, Seul ile anlaşma üzeri askıya aldığı tüm askeri önlemleri yeniden devreye sokacak

Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore’nin Güney Kore ile 2018’de yapılan askeri anlaşma çerçevesinde askıya aldığı tüm askeri önlemleri yeniden devreye sokacağını... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T14:40+0300

2023-11-23T14:40+0300

2023-11-23T14:40+0300

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Habere göre Kuzey Kore, Güney Kore ile 19 Eylül 2018’de imzalanan askeri gerilimi azaltma anlaşmasını feshedildiğini duyurdu ve söz konusu anlaşma çerçevesinde askıya aldığı tüm askeri önlemleri derhal devreye sokacak.Haberde, “Kuzey Kore, 2018 askeri anlaşma kapsamında askıya alınan tüm askeri önlemlerin derhal devreye sokulacağını bildirdi” ifadelerine yer verildi.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, pazartesi günü Pyongyang'ı uydu fırlatma hazırlıklarını derhal durdurmaya çağırmış ve uluslararası toplumun uyarılarına rağmen Kuzey Kore'nin planına devam etmesi halinde insanları korumak için gerekli önlemleri alacağı konusunda uyarmıştı.ABD, Japonya ve Güney Kore özel temsilcileri de Pyongyang'ı fırlatmayı iptal etmeye çağırarak, Kuzey Kore'nin sadece yörüngeye uydu fırlatmayı planlıyor olsa dahi bunun BM Güvenlik Konseyi'nin ülkenin balistik füze fırlatma teknolojilerini yasaklayan kararlarını ihlal etmiş olacağını vurgulamıştı.Daha sonra Seul, keşif uçaklarının sınır bölgesine yakın uçuşlarını sınırlayan Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki 19 Eylül 2018 tarihli askeri anlaşmayı askıya almak için adımlar atacağını açıklamıştı.Kuzey Kore ise uzay keşif yeteneklerini geliştirme hakkına sahip olduğunu savunuyor. Kuzey Koreli uzmanlara göre bu alan, ABD ve müttefiklerinin Kuzey Kore'nin stratejik hedeflerini etkisiz hale getirme çabalarına karşı koyması için gerekli.

https://sputniknews.com.tr/20231115/kuzey-kore-orta-menzilli-balistik-fuze-icin-yeni-tip-motor-uretti-1077413468.html

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