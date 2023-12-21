https://sputniknews.com.tr/20231221/endonezyali-politikaci-ukraynadaki-catismanin-nedeni-natonun-hirslaridir-1078685229.html
Endonezyalı politikacı: Ukrayna’daki çatışmanın nedeni NATO’nun hırslarıdır
Endonezyalı politikacı: Ukrayna’daki çatışmanın nedeni NATO’nun hırslarıdır
Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDP-I) Genel Sekreteri Kristiyanto, Ukrayna’daki çatışmanın nedeninin NATO olduğunu belirtti. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T13:56+0300
2023-12-21T13:56+0300
2023-12-21T13:56+0300
ukrayna krizi
ukrayna
nato
abd
abd hegemonyası
rusya
endonezya
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PDP-I Genel Sekreteri Hasto Kristiyanto, Sputnik’e verdiği demecinde Ukrayna’daki çatışma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.“Endonezya için ülkelerin egemenliğine saygı, dış politikanın temel ilkelerinden biridir. Bu nedenle Rusya ve Ukrayna ile ilgili durumu anlayabiliyoruz. Sonuçta bu, NATO'nun hırslarından kaynaklanan bir egemenlik sorunudur” diye konuşan Kristiyanto, Endonezya'nın da kendi egemenliğini korumaya daha fazla odaklanması gerektiğinin altını çizdi.Endonezyalı politikacı, “Bizim bağımsızlığımızı yeniden kanıtlamamız, dünyaya kendi egemenliğimize sahip olduğumuzu duyurmamız gerekiyor” diyerek, bunun Endonezya’nın diplomasisinin prestijini artıracağını sözlerine ekledi.Yakın zamanda ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘Rusya’nın Ukrayna’da kazanması durumunda NATO ülkesine saldıracağı’ sözlerini yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu açıklamaları tam bir saçmalık ve boş laf kalabalığı olarak nitelendirmiş, NATO’nun efendiliğini yapan ABD’nin de bunu anladığının altını çizmişti.Rusya'nın NATO ülkeleriyle hiçbir sorunu olmamasına rağmen Rusya gibi bir rakip istemeyen ittifak üyelerinin yapay olarak sorun yarattıklarına dikkat çeken Rus lider, NATO'nun ABD'nin arka bahçesi olduğunun altını çizdiği demecini şu şekilde sonlandırdı:
https://sputniknews.com.tr/20231220/slovakya-basbakani-fitzo-ukraynanin-natoya-kabulu-3-dunya-savasinin-baslangici-olur-1078654779.html
ukrayna
rusya
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ukrayna, nato, abd, abd hegemonyası, rusya, endonezya
ukrayna, nato, abd, abd hegemonyası, rusya, endonezya
Endonezyalı politikacı: Ukrayna’daki çatışmanın nedeni NATO’nun hırslarıdır
Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDP-I) Genel Sekreteri Kristiyanto, Ukrayna’daki çatışmanın nedeninin NATO olduğunu belirtti.
PDP-I Genel Sekreteri Hasto Kristiyanto, Sputnik’e verdiği demecinde Ukrayna’daki çatışma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
“Endonezya için ülkelerin egemenliğine saygı, dış politikanın temel ilkelerinden biridir. Bu nedenle Rusya ve Ukrayna ile ilgili durumu anlayabiliyoruz. Sonuçta bu, NATO'nun hırslarından kaynaklanan bir egemenlik sorunudur” diye konuşan Kristiyanto, Endonezya'nın da kendi egemenliğini korumaya daha fazla odaklanması gerektiğinin altını çizdi.
Endonezyalı politikacı, “Bizim bağımsızlığımızı yeniden kanıtlamamız, dünyaya kendi egemenliğimize sahip olduğumuzu duyurmamız gerekiyor” diyerek, bunun Endonezya’nın diplomasisinin prestijini artıracağını sözlerine ekledi.
Yakın zamanda ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘Rusya’nın Ukrayna’da kazanması durumunda NATO ülkesine saldıracağı
’ sözlerini yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, bu açıklamaları tam bir saçmalık ve boş laf kalabalığı
olarak nitelendirmiş, NATO’nun efendiliğini yapan ABD’nin de bunu anladığının altını çizmişti.
Rusya'nın NATO ülkeleriyle hiçbir sorunu olmamasına rağmen Rusya gibi bir rakip istemeyen ittifak üyelerinin yapay olarak sorun yarattıklarına dikkat çeken Rus lider, NATO'nun ABD'nin arka bahçesi olduğunun altını çizdiği demecini şu şekilde sonlandırdı:
Bu tamamen saçmalık. Sanırım ABD Başkanı Biden da bunu anlıyor. Ama bu sadece Rusya konusundaki hatalı politikasını haklı çıkarmak için söylediği laf gevezeliği. Rusya'nın NATO ülkeleri ile savaşmak için hiçbir nedeni, hiçbir jeopolitik, ekonomik, siyasi ve askeri çıkarı da yok. Onlarla birbirimize karşı hiçbir toprak iddiamız da yok. Ne onlarla ilişkileri bozma isteğimiz ne de buna ilgimiz var. NATO ülkeleri dahil diğer ülkelerde de durum aynı. Kiminle sorunumuz var? Kimseyle. Şimdi sınır komşumuz Finlandiya'yı da NATO'ya sürüklediler. Finlandiya ile herhangi bir anlaşmazlığımız oldu mu? toprak ve sınırlar da dahil olmak üzere tüm anlaşmazlıklar, uzun zaman önce, 20. yüzyılın ortalarında çözüldü. Bu ülkeyle samimi ilişkimiz vardı.