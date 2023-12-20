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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231220/slovakya-basbakani-fitzo-ukraynanin-natoya-kabulu-3-dunya-savasinin-baslangici-olur-1078654779.html
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'nın NATO'ya kabulü 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'nın NATO'ya kabulü 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur
Slovakya Başbakanı Fitzo Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olduğunu açıkladı. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T18:00+0300
2023-12-20T18:00+0300
ukrayna krizi
slovakya
robert fitzo
ukrayna
nato
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Slovakya Başbakanı Robert Fitzo, InfoVojna ajansına demecinde Slovakya'nın Ukrayna'ya ‘adrese teslim’ insani yardım göndereceğini, böylece büyük bir kısmının ‘karaborsa’da ticaret konusu olmasının önüne geçileceğini söyledi.Fitzo, “Avrupa Konseyi bünyesinde bahsettiğimiz rakamı açıklamayacağım, ancak bu, Ukrayna'daki organize suçun dokunaçları ‘karaborsada’ ortaya çıkan genel yardımın büyük bir bölümünü oluşturuyor” dedi.Ukrayna Başbakanı ile ocak ayı sonunda bir görüşme yapmayı planlandığını belirten Fitzo, “Görüşme Slovak-Ukrayna sınırında olacak, çünkü şu anda Ukrayna'yı dolaşmak için bir neden göremiyorum. Ukrayna başbakanıyla Ukrayna'nın gerçekte neye ihtiyacı olduğu konusunda konuşmaya hazırım, ancak onlara mayın temizleme için iki veya üç sistem verdiğimizde, bunların çalınmayacağından veya ‘karaborsaya’ düşmeyeceğinden emin olmak istiyoruz” dedi.İnsani yardımın gönderileceği ihtiyaç sahibi şehir ve köylerin yeraldığı listelerin hazırlanması gerektiğini belirten Fitzo, "Örneğin, bir bölgenin 5 jeneratöre diğerinin de mobil ısıtma sistemlerine ihtiyacı var, o zaman yardım dağıtımını kontrol edebiliriz” diye konuştu.Slovakya Başbakanı Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına neden karşı olduğunu açıkladıSlovakya Başbakanı Robert Fitzo Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olduğunu zira bunun 3. Dünya Savaşı'nın başlaması anlamına geleceğini söyledi.Fitzo açıklamasında şu sözleri kaydetti:Fitzo ayrıca Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasının yıllar alacağını, şu anda buna hazır olmadığını belirtti.Slovakya Başbakanı, "Ukrayna'yı siyasi olarak desteklemek için böyle abartılı bir siyasi jest yapmak gerekiyorsa, bununla ilgili bir sorunum yok. Parlamento seçimlerinden önce bile şunu söyledim: Avrupa Birliği Ukrayna'yı kabul etmek istiyorsa, bu bizim için sorun değil, ancak tüm koşulları yerine getirmesi gerekir" dedi.Fitzo: Rus gayrimenkullerini dondurma planımız yokSlovakya Başbakanı Robert Fitzo, ülkesinin Rus gayrimenkullerini dondurma kararı alan ülkeleri örnek almayacağını söyledi.InfoVojna'ya verdiği mülakatta Fitzo, "Yanılmıyorsam Çek Cumhuriyeti gibi, topraklarında Rusya'ya ya da Rus temsilcilere veya Rus girişimcilere ait gayrimenkulleri donduran ülkeler var, kesin bilgiye sahip değilim ancak Slovakya'da kesinlikle bu yoldan gitmeyeceğimizi söylemek istiyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231214/slovakya-f-16larin-nato-uslerinden-havalanmasi-rusya-icin-kirmizi-cizgi-olacak-1078444081.html
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slovakya, robert fitzo, ukrayna, nato, ab, jens stoltenberg

Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'nın NATO'ya kabulü 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur

18:00 20.12.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINSlovakya Başbakan Robert Fico
Slovakya Başbakan Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Slovakya Başbakanı Fitzo Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olduğunu açıkladı.
Slovakya Başbakanı Robert Fitzo, InfoVojna ajansına demecinde Slovakya'nın Ukrayna'ya ‘adrese teslim’ insani yardım göndereceğini, böylece büyük bir kısmının ‘karaborsa’da ticaret konusu olmasının önüne geçileceğini söyledi.
Fitzo, “Avrupa Konseyi bünyesinde bahsettiğimiz rakamı açıklamayacağım, ancak bu, Ukrayna'daki organize suçun dokunaçları ‘karaborsada’ ortaya çıkan genel yardımın büyük bir bölümünü oluşturuyor” dedi.
Ukrayna Başbakanı ile ocak ayı sonunda bir görüşme yapmayı planlandığını belirten Fitzo, “Görüşme Slovak-Ukrayna sınırında olacak, çünkü şu anda Ukrayna'yı dolaşmak için bir neden göremiyorum. Ukrayna başbakanıyla Ukrayna'nın gerçekte neye ihtiyacı olduğu konusunda konuşmaya hazırım, ancak onlara mayın temizleme için iki veya üç sistem verdiğimizde, bunların çalınmayacağından veya ‘karaborsaya’ düşmeyeceğinden emin olmak istiyoruz” dedi.
İnsani yardımın gönderileceği ihtiyaç sahibi şehir ve köylerin yeraldığı listelerin hazırlanması gerektiğini belirten Fitzo, "Örneğin, bir bölgenin 5 jeneratöre diğerinin de mobil ısıtma sistemlerine ihtiyacı var, o zaman yardım dağıtımını kontrol edebiliriz” diye konuştu.

Slovakya Başbakanı Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına neden karşı olduğunu açıkladı

Slovakya Başbakanı Robert Fitzo Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olduğunu zira bunun 3. Dünya Savaşı'nın başlaması anlamına geleceğini söyledi.
Fitzo açıklamasında şu sözleri kaydetti:

Ukrayna'nın NATO üyeliği söz konusu olursa bunun bizim için bir sorun olacağını seçimden önce söylemiştik. Bunu Stoltenberg NATO Genel Sekreteri ile yaptığım görüşmede de söyledim: sürpriz olmaması için, Slovak hükümetinde hakim olan parti adına konuşuyorum, Ukrayna'nın NATO üyeliğini kabul etmeyeceğimizi söylüyorum zira bu Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur. Bunun asla olmayacağına inanıyorum. Slovak siyasi sahnesini etkileme fırsatım olduğu sürece böyle bir kararı veto etme hakkımı kullanacağım.

Fitzo ayrıca Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasının yıllar alacağını, şu anda buna hazır olmadığını belirtti.
Slovakya Başbakanı, "Ukrayna'yı siyasi olarak desteklemek için böyle abartılı bir siyasi jest yapmak gerekiyorsa, bununla ilgili bir sorunum yok. Parlamento seçimlerinden önce bile şunu söyledim: Avrupa Birliği Ukrayna'yı kabul etmek istiyorsa, bu bizim için sorun değil, ancak tüm koşulları yerine getirmesi gerekir" dedi.

Fitzo: Rus gayrimenkullerini dondurma planımız yok

Slovakya Başbakanı Robert Fitzo, ülkesinin Rus gayrimenkullerini dondurma kararı alan ülkeleri örnek almayacağını söyledi.
InfoVojna'ya verdiği mülakatta Fitzo, "Yanılmıyorsam Çek Cumhuriyeti gibi, topraklarında Rusya'ya ya da Rus temsilcilere veya Rus girişimcilere ait gayrimenkulleri donduran ülkeler var, kesin bilgiye sahip değilim ancak Slovakya'da kesinlikle bu yoldan gitmeyeceğimizi söylemek istiyorum" dedi.
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