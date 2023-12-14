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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231214/slovakya-f-16larin-nato-uslerinden-havalanmasi-rusya-icin-kirmizi-cizgi-olacak-1078444081.html
Slovakya: F-16’ların NATO üslerinden havalanması Rusya için kırmızı çizgi olacak
Slovakya: F-16’ların NATO üslerinden havalanması Rusya için kırmızı çizgi olacak
Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Luboš Blaha, Ukrayna ordusuna ait F-16 savaş uçaklarının NATO ülkelerinin hava üslerinden kalkmasının Rusya için... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T02:58+0300
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Blaha, sosyal medya paylaşımında, “Rusya Büyükelçisi, önemli bir konu hakkında bana bilgi verdi. Rusya’nın görüşüne göre, bazı Batı ülkeleri, Ukrayna’nın F-16 savaş uçakları için kendi hava üslerini sunarak doğrudan Ukrayna’daki savaşa katılmaya hazırlanıyor. Bu uçakların, bu ülkelerin topraklarından havalanarak Ukrayna’daki çatışmalara katılması bekleniyor. Bu, Rusya için kırmızı çizgi. Onlar, bunun doğrudan çatışmaya yol açacağı, gerilimin Üçüncü Dünya Savaşı’na yol açacağı konusunda uyarıyor” açıklamasında bulundu.Blaha, “Slovakya, barışın yanında kalmalı” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231214/slovakya-parlamento-baskan-yardimcisi-blaha-rusya-dusmanimiz-degil-1078441663.html
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slovakya, nato, f-16, f-16, luboš blaha, rusya
slovakya, nato, f-16, f-16, luboš blaha, rusya

Slovakya: F-16’ların NATO üslerinden havalanması Rusya için kırmızı çizgi olacak

02:58 14.12.2023
© Fotoğraf : Lockheed MartinF-16 Blok 70
F-16 Blok 70 - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© Fotoğraf : Lockheed Martin
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Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Luboš Blaha, Ukrayna ordusuna ait F-16 savaş uçaklarının NATO ülkelerinin hava üslerinden kalkmasının Rusya için kırmızı çizgi olduğunu, bunun NATO ve Rusya arasında doğrudan savaşa yol açacağını belirtti.
Blaha, sosyal medya paylaşımında, “Rusya Büyükelçisi, önemli bir konu hakkında bana bilgi verdi. Rusya’nın görüşüne göre, bazı Batı ülkeleri, Ukrayna’nın F-16 savaş uçakları için kendi hava üslerini sunarak doğrudan Ukrayna’daki savaşa katılmaya hazırlanıyor. Bu uçakların, bu ülkelerin topraklarından havalanarak Ukrayna’daki çatışmalara katılması bekleniyor. Bu, Rusya için kırmızı çizgi. Onlar, bunun doğrudan çatışmaya yol açacağı, gerilimin Üçüncü Dünya Savaşı’na yol açacağı konusunda uyarıyor” açıklamasında bulundu.
Blaha, “Slovakya, barışın yanında kalmalı” diye kaydetti.
Slovakya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
DÜNYA
Slovakya Parlamento Başkan Yardımcısı Blaha: Rusya düşmanımız değil
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