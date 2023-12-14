https://sputniknews.com.tr/20231214/slovakya-f-16larin-nato-uslerinden-havalanmasi-rusya-icin-kirmizi-cizgi-olacak-1078444081.html
Slovakya: F-16’ların NATO üslerinden havalanması Rusya için kırmızı çizgi olacak
Slovakya: F-16’ların NATO üslerinden havalanması Rusya için kırmızı çizgi olacak
Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Luboš Blaha, Ukrayna ordusuna ait F-16 savaş uçaklarının NATO ülkelerinin hava üslerinden kalkmasının Rusya için... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T02:58+0300
2023-12-14T02:58+0300
2023-12-14T02:58+0300
ukrayna krizi
slovakya
nato
f-16
f-16
luboš blaha
rusya
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Blaha, sosyal medya paylaşımında, “Rusya Büyükelçisi, önemli bir konu hakkında bana bilgi verdi. Rusya’nın görüşüne göre, bazı Batı ülkeleri, Ukrayna’nın F-16 savaş uçakları için kendi hava üslerini sunarak doğrudan Ukrayna’daki savaşa katılmaya hazırlanıyor. Bu uçakların, bu ülkelerin topraklarından havalanarak Ukrayna’daki çatışmalara katılması bekleniyor. Bu, Rusya için kırmızı çizgi. Onlar, bunun doğrudan çatışmaya yol açacağı, gerilimin Üçüncü Dünya Savaşı’na yol açacağı konusunda uyarıyor” açıklamasında bulundu.Blaha, “Slovakya, barışın yanında kalmalı” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231214/slovakya-parlamento-baskan-yardimcisi-blaha-rusya-dusmanimiz-degil-1078441663.html
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slovakya, nato, f-16, f-16, luboš blaha, rusya
slovakya, nato, f-16, f-16, luboš blaha, rusya
Slovakya: F-16’ların NATO üslerinden havalanması Rusya için kırmızı çizgi olacak
Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Luboš Blaha, Ukrayna ordusuna ait F-16 savaş uçaklarının NATO ülkelerinin hava üslerinden kalkmasının Rusya için kırmızı çizgi olduğunu, bunun NATO ve Rusya arasında doğrudan savaşa yol açacağını belirtti.
Blaha, sosyal medya paylaşımında, “Rusya Büyükelçisi, önemli bir konu hakkında bana bilgi verdi. Rusya’nın görüşüne göre, bazı Batı ülkeleri, Ukrayna’nın F-16 savaş uçakları için kendi hava üslerini sunarak doğrudan Ukrayna’daki savaşa katılmaya hazırlanıyor. Bu uçakların, bu ülkelerin topraklarından havalanarak Ukrayna’daki çatışmalara katılması bekleniyor. Bu, Rusya için kırmızı çizgi. Onlar, bunun doğrudan çatışmaya yol açacağı, gerilimin Üçüncü Dünya Savaşı’na yol açacağı konusunda uyarıyor” açıklamasında bulundu.
Blaha, “Slovakya, barışın yanında kalmalı” diye kaydetti.