https://sputniknews.com.tr/20231214/slovakya-f-16larin-nato-uslerinden-havalanmasi-rusya-icin-kirmizi-cizgi-olacak-1078444081.html

Slovakya: F-16’ların NATO üslerinden havalanması Rusya için kırmızı çizgi olacak

Slovakya: F-16’ların NATO üslerinden havalanması Rusya için kırmızı çizgi olacak

Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Luboš Blaha, Ukrayna ordusuna ait F-16 savaş uçaklarının NATO ülkelerinin hava üslerinden kalkmasının Rusya için... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T02:58+0300

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nato

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luboš blaha

rusya

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Blaha, sosyal medya paylaşımında, “Rusya Büyükelçisi, önemli bir konu hakkında bana bilgi verdi. Rusya’nın görüşüne göre, bazı Batı ülkeleri, Ukrayna’nın F-16 savaş uçakları için kendi hava üslerini sunarak doğrudan Ukrayna’daki savaşa katılmaya hazırlanıyor. Bu uçakların, bu ülkelerin topraklarından havalanarak Ukrayna’daki çatışmalara katılması bekleniyor. Bu, Rusya için kırmızı çizgi. Onlar, bunun doğrudan çatışmaya yol açacağı, gerilimin Üçüncü Dünya Savaşı’na yol açacağı konusunda uyarıyor” açıklamasında bulundu.Blaha, “Slovakya, barışın yanında kalmalı” diye kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231214/slovakya-parlamento-baskan-yardimcisi-blaha-rusya-dusmanimiz-degil-1078441663.html

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