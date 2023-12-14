https://sputniknews.com.tr/20231214/slovakya-parlamento-baskan-yardimcisi-blaha-rusya-dusmanimiz-degil-1078441663.html

Slovakya Parlamento Başkan Yardımcısı Blaha: Rusya düşmanımız değil

Slovakya Parlamento Başkan Yardımcısı Blaha: Rusya düşmanımız değil

Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Luboš Blaha, Rusya’nın Slovakya için düşman olmadığını belirterek iki ülke arasındaki ilişkileri normale döndürmek için... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T01:36+0300

2023-12-14T01:36+0300

2023-12-14T01:36+0300

dünya

slovakya

luboš blaha

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/0a/1042627910_0:139:3150:1911_1920x0_80_0_0_fa003bd42375acfdef6ab4b78cad5e0c.jpg

Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Luboš Blaha, bugün Rusya’nın Slovakya Büyükelçisi İgor Bratçikov’u kabul etti.Blaha, görüşmenin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Rusya Büyükelçisini kabul etmek benim için bir onurdu… Şahsen ben, Slovakya-Rusya ilişkilerini normale döndürmek için her şey yapacağım” diye yazdı.Rusya ve halkını her zaman dost gördüğünü belirten Blaha, “Rusya düşmanımız değil” diye kaydetti.Blaha, Slovakya vatandaşlarının da iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini istediğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231124/slovakya-rusya-karsiti-yaptirimlarin-ab-ekonomisi-uzerindeki-etkisinin-analizini-talep-edecegiz-1077761878.html

slovakya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

slovakya, luboš blaha, rusya