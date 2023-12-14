https://sputniknews.com.tr/20231214/slovakya-parlamento-baskan-yardimcisi-blaha-rusya-dusmanimiz-degil-1078441663.html
Slovakya Parlamento Başkan Yardımcısı Blaha: Rusya düşmanımız değil
Slovakya Parlamento Başkan Yardımcısı Blaha: Rusya düşmanımız değil
Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Luboš Blaha, Rusya’nın Slovakya için düşman olmadığını belirterek iki ülke arasındaki ilişkileri normale döndürmek için... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T01:36+0300
2023-12-14T01:36+0300
2023-12-14T01:36+0300
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Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Luboš Blaha, bugün Rusya’nın Slovakya Büyükelçisi İgor Bratçikov’u kabul etti.Blaha, görüşmenin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Rusya Büyükelçisini kabul etmek benim için bir onurdu… Şahsen ben, Slovakya-Rusya ilişkilerini normale döndürmek için her şey yapacağım” diye yazdı.Rusya ve halkını her zaman dost gördüğünü belirten Blaha, “Rusya düşmanımız değil” diye kaydetti.Blaha, Slovakya vatandaşlarının da iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini istediğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231124/slovakya-rusya-karsiti-yaptirimlarin-ab-ekonomisi-uzerindeki-etkisinin-analizini-talep-edecegiz-1077761878.html
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slovakya, luboš blaha, rusya
Slovakya Parlamento Başkan Yardımcısı Blaha: Rusya düşmanımız değil
Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Luboš Blaha, Rusya’nın Slovakya için düşman olmadığını belirterek iki ülke arasındaki ilişkileri normale döndürmek için çaba göstereceğini belirtti.
Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Luboš Blaha, bugün Rusya’nın Slovakya Büyükelçisi İgor Bratçikov’u kabul etti.
Blaha, görüşmenin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Rusya Büyükelçisini kabul etmek benim için bir onurdu… Şahsen ben, Slovakya-Rusya ilişkilerini normale döndürmek için her şey yapacağım” diye yazdı.
Rusya ve halkını her zaman dost gördüğünü belirten Blaha, “Rusya düşmanımız değil” diye kaydetti.
Blaha, Slovakya vatandaşlarının da iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini istediğini sözlerine ekledi.