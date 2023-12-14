Slovakya Parlamento Başkan Yardımcısı Blaha: Rusya düşmanımız değil

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İYİ Parti tel tel dökülüyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yönetim ve aidat sorunları
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231214/slovakya-parlamento-baskan-yardimcisi-blaha-rusya-dusmanimiz-degil-1078441663.html
Slovakya Parlamento Başkan Yardımcısı Blaha: Rusya düşmanımız değil
Slovakya Parlamento Başkan Yardımcısı Blaha: Rusya düşmanımız değil
Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Luboš Blaha, Rusya’nın Slovakya için düşman olmadığını belirterek iki ülke arasındaki ilişkileri normale döndürmek için... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T01:36+0300
2023-12-14T01:36+0300
dünya
slovakya
luboš blaha
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/0a/1042627910_0:139:3150:1911_1920x0_80_0_0_fa003bd42375acfdef6ab4b78cad5e0c.jpg
Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Luboš Blaha, bugün Rusya’nın Slovakya Büyükelçisi İgor Bratçikov’u kabul etti.Blaha, görüşmenin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Rusya Büyükelçisini kabul etmek benim için bir onurdu… Şahsen ben, Slovakya-Rusya ilişkilerini normale döndürmek için her şey yapacağım” diye yazdı.Rusya ve halkını her zaman dost gördüğünü belirten Blaha, “Rusya düşmanımız değil” diye kaydetti.Blaha, Slovakya vatandaşlarının da iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini istediğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231124/slovakya-rusya-karsiti-yaptirimlarin-ab-ekonomisi-uzerindeki-etkisinin-analizini-talep-edecegiz-1077761878.html
slovakya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/0a/1042627910_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_a87dbb2288bcd9b49f56fd883be045d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
slovakya, luboš blaha, rusya
slovakya, luboš blaha, rusya

Slovakya Parlamento Başkan Yardımcısı Blaha: Rusya düşmanımız değil

01:36 14.12.2023
© AFP 2023 / SAMUEL KUBANISlovakya - bayrak
Slovakya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AFP 2023 / SAMUEL KUBANI
Abone ol
Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Luboš Blaha, Rusya’nın Slovakya için düşman olmadığını belirterek iki ülke arasındaki ilişkileri normale döndürmek için çaba göstereceğini belirtti.
Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Luboš Blaha, bugün Rusya’nın Slovakya Büyükelçisi İgor Bratçikov’u kabul etti.
Blaha, görüşmenin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Rusya Büyükelçisini kabul etmek benim için bir onurdu… Şahsen ben, Slovakya-Rusya ilişkilerini normale döndürmek için her şey yapacağım” diye yazdı.
Rusya ve halkını her zaman dost gördüğünü belirten Blaha, “Rusya düşmanımız değil” diye kaydetti.
Blaha, Slovakya vatandaşlarının da iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini istediğini sözlerine ekledi.
Slovakya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
Ukrayna krizi
Slovakya: Rusya karşıtı yaptırımların AB ekonomisi üzerindeki etkisinin analizini talep edeceğiz
24 Kasım, 21:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала