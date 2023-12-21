https://sputniknews.com.tr/20231221/abd-ile-venezuella-arasinda-10-amerikali-mahkum-ile-maduroya-yakin-is-insani-takas-edildi-1078670303.html

ABD ile Venezüella arasında 10 Amerikalı mahkum ile Maduro'ya yakın iş insanı takas edildi

ABD ile Venezüella arasında 10 Amerikalı mahkum ile Maduro'ya yakın iş insanı takas edildi

ABD ile Venezüella arasında gerçekleştirilen mahkum takasında, 10 Amerikan vatandaşına karşı Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakınlığıyla bilinen... 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T08:56+0300

2023-12-21T08:56+0300

2023-12-21T08:56+0300

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latin amerika

abd hegemonyası

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD ile Maduro yönetimi arasında varılan anlaşma uyarınca Venezüella'da hapiste tutulan 10 ABD'li serbest bırakıldı.Beyaz Saray ayrıca, ABD'de hakkında hukuki süreç yürütülen Leonard Glenn Francis adlı Malezyalı iş insanının da ABD'ye iade edildiğini duyurdu.Dün akşam saatlerinde Teksas'taki Joint Base San Antonio Havalimanı'na ulaşan Amerikalılar, ülkelerine döndükleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.Öte yandan Washington yönetimi de söz konusu takas anlaşması uyarınca Maduro'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Saab'ı serbest bıraktı.Caracas'ta törenle karşılanan Saab ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Maduro'nun, söz konusu anlaşmadan memnuniyet duyduğunu kaydettiği bildirildi.Alex Saab hakkında yolsuzluk suçlamasıyla ABD'de dava açılmış, savcılık Saab aleyhinde çeşitli suçlardan dolayı iddianame hazırlamıştı. Saab, hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.ABD yönetimi uzun süre Maduro yönetiminin meşruiyetini tanımadığını ilan etmiş ve kendi desteklediği muhalif Juan Guaido'yu tanıdığını duyurmuştu.Maduro ise yakın zamanda ABD'yi ziyaret eden Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’i ülkeden kaçarak Miami’de yaşayan Juan Guaido’ya benzetmiş, onun da Guaido gibi çöpe atılacağını söylemişti.Son haftalarda iki ülke arasındaki ilişkiler yumuşamaya başlamış, Maduro 2024'te ülkesinde bağımsız seçimler düzenleyeceğine söz vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20231202/abdden-bir-ulkeye-daha-yaptirim-tehdidi-1078007182.html

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abd, venezuela, venezüella, nicolas maduro, esir takası, mahkum takası, latin amerika, abd hegemonyası