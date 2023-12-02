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ABD'den Venezüella'ya yaptırım tehdidi
ABD'den Venezüella'ya yaptırım tehdidi
Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby, daha fazla ilerleme görülmesi halinde Venezüella'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesini... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T12:38+0300
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washington
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Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby yaptığı açıklamada, Venezüellalı siyasi mahkumların ve 'haksız yere gözaltına alınan' Amerikalıların serbest bırakılması konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmediği sürece, OPEC üyesi Venezüella'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesini önümüzdeki günlerde duraklatmaya hazır olduklarını dile getirdi.Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya belirli taahhütleri yerine getirmesi için verilen sürenin dolmasının ardından konuşan Kirby, kamu görevinden men edilen muhalif başkan adaylarının Venezüella'nın en yüksek mahkemesine başvurabilecekleri yönündeki açıklamayı ABD'nin memnuniyetle karşıladığını söyledi.Ancak Kirby, Venezüella hükümetinin daha fazlasını yapması gerektiğini, aksi takdirde Maduro ile muhalefet arasında 2024 başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda varılan anlaşmaya cevaben Ekim ayı ortasında açıklanan bazı hafifletilmiş yaptırımların ABD tarafından dondurulma riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.Kısmen kaldırılan ABD yaptırımlarının yeniden yürürlüğe konulması, Başkan Joe Biden'ın Venezüella'ya yönelik yeni yaklaşımından büyük bir kayma yaşanacağına işaret olduğu belirtildi.Trump döneminden kalma sert yaptırımların en önemli kaldırılmasında Washington, Venezüella'nın hayati önem taşıyan petrol ve gaz sektörüyle ABD işlemlerine izin veren altı aylık bir genel lisans ve devlet altın madenciliği şirketi Minerven'in faaliyetlerine izin veren ikinci bir lisans vermişti. Ayrıca Venezüella devlet tahvillerinin ikincil piyasada alım satımına yönelik ABD yasağını da kaldırmıştı.Washington, Venezüella'nın Sosyalist hükümetinin Kasım ayı sonuna kadar siyasi tutukluları ve hukuksuz bir şekilde hapiste tutulduğunu düşündüğü üç Amerikalıyı serbest bırakması ve muhalif adaylar üzerindeki kamu görevi yasaklarını kaldırması için adım atmaması halinde yaptırımların hafifletilmesini durduracağını söylemişti.ABD'nin talepleriVenezüella hükümeti ve muhalefeti tarafından yapılan ve muhalif siyasetçilerin aday olabilmesinin yolunu açan açıklama'ya ilişkin konuşan Kirby, "Bu memnuniyet verici bir haber. Ancak haksız yere tutuklu bulunan ABD vatandaşları ve Venezüella'daki siyasi tutukluların serbest bırakılması konusunda ilerleme kaydedilmemesi bizi derinden endişelendiriyor" dedi.Açıklamalarına devam eden Kirby konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Kirby, hangi hafifletici tedbirlerin askıya alınabileceğini belirtmedi.ABD'nin atacağı yeni adımların olası kapsamı konusunda bazı çevrelerdeki kuşkuları yansıtan Washington'daki iki kaynak, bu hafta başında yönetimin ilk etapta sadece devlet tarafından işletilen Minerven'e yönelik yaptırımları geri getirerek karşılık verebileceğini söyledi.Venezüella hükümeti yorum talebine hemen yanıt vermedi.Venezüella hükümeti Ekim ayında beş siyasi mahkumu serbest bırakmıştı. Ayrıca ABD hükümetinin haksız yere alıkonulduğunu söylediği en az üç Amerikalı da tutuklu bulunduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231011/abdden-petrol-krizine-cozum-arayisi-venezuella-petrolu-1076233775.html
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abd, john kirby, washington, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, nicolas maduro, opec

ABD'den Venezüella'ya yaptırım tehdidi

12:38 02.12.2023 (güncellendi: 12:39 02.12.2023)
© AFP 2023Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby şok haber şaşkın
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby şok haber şaşkın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2023
© AFP 2023
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Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby, daha fazla ilerleme görülmesi halinde Venezüella'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesini önümüzdeki günlerde duraklatmaya hazır olduklarını açıkladı.
Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby yaptığı açıklamada, Venezüellalı siyasi mahkumların ve 'haksız yere gözaltına alınan' Amerikalıların serbest bırakılması konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmediği sürece, OPEC üyesi Venezüella'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesini önümüzdeki günlerde duraklatmaya hazır olduklarını dile getirdi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya belirli taahhütleri yerine getirmesi için verilen sürenin dolmasının ardından konuşan Kirby, kamu görevinden men edilen muhalif başkan adaylarının Venezüella'nın en yüksek mahkemesine başvurabilecekleri yönündeki açıklamayı ABD'nin memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Ancak Kirby, Venezüella hükümetinin daha fazlasını yapması gerektiğini, aksi takdirde Maduro ile muhalefet arasında 2024 başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda varılan anlaşmaya cevaben Ekim ayı ortasında açıklanan bazı hafifletilmiş yaptırımların ABD tarafından dondurulma riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.
Kısmen kaldırılan ABD yaptırımlarının yeniden yürürlüğe konulması, Başkan Joe Biden'ın Venezüella'ya yönelik yeni yaklaşımından büyük bir kayma yaşanacağına işaret olduğu belirtildi.
Trump döneminden kalma sert yaptırımların en önemli kaldırılmasında Washington, Venezüella'nın hayati önem taşıyan petrol ve gaz sektörüyle ABD işlemlerine izin veren altı aylık bir genel lisans ve devlet altın madenciliği şirketi Minerven'in faaliyetlerine izin veren ikinci bir lisans vermişti. Ayrıca Venezüella devlet tahvillerinin ikincil piyasada alım satımına yönelik ABD yasağını da kaldırmıştı.
Washington, Venezüella'nın Sosyalist hükümetinin Kasım ayı sonuna kadar siyasi tutukluları ve hukuksuz bir şekilde hapiste tutulduğunu düşündüğü üç Amerikalıyı serbest bırakması ve muhalif adaylar üzerindeki kamu görevi yasaklarını kaldırması için adım atmaması halinde yaptırımların hafifletilmesini durduracağını söylemişti.

ABD'nin talepleri

Venezüella hükümeti ve muhalefeti tarafından yapılan ve muhalif siyasetçilerin aday olabilmesinin yolunu açan açıklama'ya ilişkin konuşan Kirby, "Bu memnuniyet verici bir haber. Ancak haksız yere tutuklu bulunan ABD vatandaşları ve Venezüella'daki siyasi tutukluların serbest bırakılması konusunda ilerleme kaydedilmemesi bizi derinden endişelendiriyor" dedi.
Açıklamalarına devam eden Kirby konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Dolayısıyla bu konulardaki diplomatik çabalarımıza aktif bir şekilde devam edeceğiz ve daha fazla ilerleme kaydedilmediği takdirde önümüzdeki günlerde bazı yaptırımların hafifletilmesini askıya almak üzere harekete geçmeye hazırız.
Kirby, hangi hafifletici tedbirlerin askıya alınabileceğini belirtmedi.
ABD'nin atacağı yeni adımların olası kapsamı konusunda bazı çevrelerdeki kuşkuları yansıtan Washington'daki iki kaynak, bu hafta başında yönetimin ilk etapta sadece devlet tarafından işletilen Minerven'e yönelik yaptırımları geri getirerek karşılık verebileceğini söyledi.
Venezüella hükümeti yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Venezüella hükümeti Ekim ayında beş siyasi mahkumu serbest bırakmıştı. Ayrıca ABD hükümetinin haksız yere alıkonulduğunu söylediği en az üç Amerikalı da tutuklu bulunduğu belirtildi.
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