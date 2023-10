ABD'den petrol krizine çözüm arayışı: Venezüella petrolü

ABD ile Venezüella arasındaki ilişkiler, Venezüella'da iktidara gelen ve ülkenin yoksullarına servet ve gücü yeniden dağıtmayı vaat eden Bolivarcı Devrimi ile övünen Hugo Chavez'in 1999'da göreve gelmesinden bu yana gergin. Solcu başkan Devrimci Küba ve Sandinista Nikaragua'daki programlardan istifade ederek okur-yazarlık seviyesinin arttırılması, evsizlik ve tıbbi bakım eksikliği konularında önemli ilerlemeler sağlayan sosyal misyonlar kurmuştu. Chavez sık sık ABD'yi bölgedeki uzun geçmişe dayanan müdahaleleri nedeniyle tenkit ediyordu. Chavez'in bu söylemleri George W. Bush yönetiminin öfkesine sebep oldu ve Bush yönetimi Chavez'in kısa bir süre için iktidardan uzaklaştırılmasına ve 48 saat sonra yeniden iktidara gelmesine neden olan darbenin organize edilmesine yardımcı olmuştu.