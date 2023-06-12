https://sputniknews.com.tr/20230612/venezuelanin-ankara-buyukelcisi-jos-bracho-abd-venezuela-halkina-karsi-tum-ilkeleri-ihlal-ediyor-1072327158.html

Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi José Bracho: ABD, Venezuela halkına karşı tüm ilkeleri ihlal ediyor

Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi José Bracho: ABD, Venezuela halkına karşı tüm ilkeleri ihlal ediyor

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Dr. José Bracho Reyes, Sputnik’e verdiği röportajda, ABD’nin ülkesine yönelik uluslararası hukuk... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T12:54+0300

2023-06-12T12:54+0300

2023-06-12T12:56+0300

görüş

venezuela

abd'den venezüela'ya yaptırım

venezüella

abd - venezüella ilişkileri

abd

nicolas maduro

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

nicolas maduro guerra

venezuela’nın ankara büyükelçisi josé bracho reyes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069133880_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_71c70eb6c0effd2a1aebb3491ad1c331.jpg

ABD’nin yıllardır “arka bahçesi” olarak gördüğü ve emperyalist politikalarını uyguladığı Latin Amerika bölgesi artık bağımsız ve güçlü devletleri ile ön plana çıkıyor. Bu ülkelerden biri de Venezuela (Venezüella). ABD başarısız iktidar değişikliği girişiminin ardından uyguladığı yaptırımlarla ekonomisini zayıflamaya çalıştığı Venezuela ile bugün anlaşmak için yol arıyor, uyguladığı yaptırımları geri çekiyor.Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Venezuela ise Nicolas Maduro liderliğinde Türkiye, Rusya ve Çin gibi Asya’nın yükselen güçleri ile işbirliklerini artırarak yoluna devam ediyor.Ancak ABD’nin dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Venezuela üzerinde de uluslararası hukuku yok sayan girişimleri devam ediyor.Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Dr. José Bracho Reyes, ABD’nin ülkesine yönelik “barbarizm” diye tarif ettiği uluslararası hukuk ihlallerini Sputnik’e anlattı.Büyükelçi José Bracho, “Uluslararası Haklar, yüzyıllardır süren varoluş ile medeniyetler ve uluslar arasında azımsanamayacak kadar çok acı dolu anlaşmazlıklar sonrasında, tüm insanlara ve devletlere, yaşadığımız bu dünyada bir denge sürdürme amacıyla verilmiş, yasal çerçevedir” diyerek bu tarihi süreci şöyle özetledi:‘Emperyalist kibir ve insanoğlunun beceriksizliği yüzünden çok fazla kan boşa döküldü’‘Emir altına girmek istemeyen bazı ülkeleri genellikle dize getiriyorlar’Büyükelçi José Bracho, “Uluslararası hukuk doktrininin temelini oluşturan temel ilkeler şunlardır: İnsan Hakları’na saygı duymak ve savunmak; Devletlerin sorumluluğunda olan; içişlerine müdahale etmemek; iyi niyet; iktidarların eşitliği; güç kullanma ve tehdidin yasaklanması. Bu şekilde uyuşmazlıklara çözüm olarak barışçıl anlaşmalara varma zorunluluğu oluşmuş ve halkların özerkliğine saygı duyulması sağlanmıştır” diyerek şunları da ekledi:‘Muhammet Peygamber, elçiler gönderip kabul etmiş ve onlara herhangi bir zarar verilmesini kesinlikle yasaklamıştır’“Amerika Birleşik Devletleri hükümetleri, Bolivarcı Hükümet ve Venezuela halkına karşı kınamaları ile Viyana Sözleşmesi’ndeki bir değil, tüm ilkeleri ihlal ediyor. Uluslararası hukuka zarar vermekle tehdit ederek acı verici emsaller oluşturuyor” diye devam eden Büyükelçi José Bracho, şunları ekledi:‘Etik ve ilkeler neo-emperyalist çıkarların tek amaç haline gelmesi sonucunda ihlal edildi’‘Özgürlüğü geri isteme ve hukuki yapıya saygı gösterilmesini talep etme zamanı geldi’Büyükelçi José Bracho, sözlerini, “Hükümetlerin ve onlarla birlikte uygar dünya şansölyelerinin seslerini yükselterek Venezuela Hükümetinin Özel Elçilerinin özgürlüğünü geri isteme ve hukuki yapıya saygı gösterilmesini talep etme zamanı geldi. Yaklaşık üç bin yıl öncesinden bu yana, nezaketi, hümanizmi, rasyonelliği ve hoşgörü etiğini uluslararası toplum çerçevesine geçerli olan 3 ilişki normu olarak güvence altına alma hedefinde insanlık yükselerek ilerledi. Aksi takdirde, yüzyıllar boyunca barbarlığın hüküm süreceği bir dünyanın temellerin atılmasının kabul edileceği anlaşılıyor” diyerek noktaladı.

https://sputniknews.com.tr/20221130/washingtondan-venezuella-yaptirimlarinda-geri-adim-abd-maduro-hukumetini-tekrar-tanidi-1064002683.html

https://sputniknews.com.tr/20220314/venezuella-disisleri-bakani-flix-plasencia-gonzlez-turkiye-ve-rusya-yakin-muttefiklerimizdir-1054701433.html

venezuela

venezüella

latin amerika

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

venezuela,maduro,maduro erdoğan