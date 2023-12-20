https://sputniknews.com.tr/20231220/cin-devlet-baskani-si-rusya-aramizdaki-iliskiler-guclu-temellere-sahip-1078629874.html

Çin Devlet Başkanı Şi: Rusya aramızdaki ilişkiler güçlü temellere sahip

Çin Devlet Başkanı Şi: Rusya aramızdaki ilişkiler güçlü temellere sahip

Çin'i ziyaret eden Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’le bir araya gelen Şi Cinping, Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilerin çok güçlü bir temele sahip olduğunu... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T08:36+0300

2023-12-20T08:36+0300

2023-12-20T08:36+0300

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mihail mişustin

çin başbakanı li çiang

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Mişustin ile yaptığı görüşme Rusya ile Çin arasındaki ikili ticaret hacmini bu yılın sonunda 200 milyar dolara çıkarma görevinin planlanandan önce tamamlandığına dikkat çeken Şi, bu rakamın şimdiden 218.28 milyar dolara ulaştığını kaydetti.Çin lideri, “Etkileşim için güçlü bir temel attık, ölçeği ve kalitesi artıyor ve bu sayede risklere dayanma yeteneğimiz güçleniyor. Bu, iki ülke arasındaki stres direncini ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine yönelik geniş beklentileri tam olarak doğruluyor” ifadelerini kullandı.Görüşmede söz alan Rusya Başbakanı ise ikili ticari ve ekonomik işbirliğinin 2023 yılında zorlukların üstesinden geldiğini belirtirken, ulusal para birimlerindeki ticaretteki artışı ima ettiği konuşmasının devamında, “Rusya ile Çin arasındaki karşılıklı ticaret hacmi neredeyse 18 trilyon rubleye veya 1,5 trilyon Çin yuanına ulaştı” diye ekledi.Rus Başbakan, Moskova ve Pekin'in yatırım alanında iyi sonuçlar elde ettiğine de değinerek, toplamda yaklaşık 20 trilyon ruble tutarında 80 ortak projenin hayata geçirildiğinin altını çizdi.Mişustin, Şi ile görüşmesi öncesi Çin Başbakanı Li Çiang ile bir araya gelmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping, daha önce ikili ticaret hacmini ikiye katlama hedefini belirlemiş, 2018'de yıllık 100 milyar dolar olan hacimlerin 2024 yılına kadar 200 milyar dolara çıkarılması konusunda anlaşmıştı.2022 yılı sonunda ise iki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 29.3 artışla 190.271 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşmıştı.Çin ve Rusya, ekonomi ve enerji işbirliğini genişletmeyi sürdürecekÇin ve Rusya, Pekin'de yapılan 28. Çin-Rusya Hükümet Başkanları Toplantısı'nda ekonomik ilişkiler ve enerji alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabakata vardı.Çin Devlet Konseyinden yapılan açıklamaya göre, 28. Çin-Rusya Hükümet Başkanları Toplantısı, Çin Başbakanı Li Çiang ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in eş başkanlığında yapıldı.Görüşmede taraflar, "ikili ticareti ve tarımda işbirliğini genişletme, yatırımlar için diğer ülke şirketlerine daha iyi iş ortamı sağlama, enerji güvenliği birlikte sağlama, bağlantılılığı güçlendirme, insani etkileşimleri ve yerel işbirliğini artırma, sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliği ve istikrarını koruma" konularında uzlaştı.Başbakan Li, Çin ile Rusya arasında ilişkilerin, iki ülke liderlerinin stratejik yönlendirmesiyle üst düzeyde ilerlediği, karşılıklı siyasi güvenin, pratik işbirliğinin ve uluslararası koordinasyonun arttığı, büyük ülkeler arası ilişkiler için 'model' haline geldiğini vurguladı.Çin-Rusya ilişkilerinin, ‘yeni ve daha büyük gelişme’ doğrultusuna girmesini desteklediklerini ifade eden Li, "dünyaya daha fazla istikrar ve pozitif enerji" sağlamasını umduklarını dile getirdi.Rusya Başbakanı Mişustin de, iki ülke liderlerinin vardıkları mutabakat doğrultusunda ülkesinin Çin ile ekonomi, ticaret, enerji ve yatırım alanlarında işbirliğini geliştirmeyi, Birleşmiş Milletler ve BRICS gibi çok taraflı mekanizmalarda iletişimi ve eşgüdümü güçlendirmeyi istediğini belirtti.Toplantının ardından iki ülke arasında gümrük kontrolü, karantina, piyasa düzenlemesi ve diğer alanlarda anlaşmalar imzalandı.

https://sputniknews.com.tr/20231120/putin-rusya-ve-cin-adil-ve-demokratik-bir-dunya-duzeni-kurulmasina-katki-sunuyor-1077581672.html

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