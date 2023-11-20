https://sputniknews.com.tr/20231120/putin-rusya-ve-cin-adil-ve-demokratik-bir-dunya-duzeni-kurulmasina-katki-sunuyor-1077581672.html

Putin: Rusya ve Çin, adil ve demokratik bir dünya düzeni kurulmasına katkı sunuyor

Putin: Rusya ve Çin, adil ve demokratik bir dünya düzeni kurulmasına katkı sunuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en önemli uluslararası sorunların çözümüne yönelik çabaları koordine eden Rusya ve Çin'in adil ve demokratik bir dünya... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T14:11+0300

2023-11-20T14:11+0300

2023-11-20T14:11+0300

dünya

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çok kutuplu dünya

abd

şanghay işbirliği örgütü

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

vladimir putin

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Putin, "Rusya-Çin arasındaki kapsamlı ve stratejik ortaklık ilişkileri eşi benzeri görülmemiş bir seviyede bulunuyor. Ekonomi, ulaştırma, enerji, beşeri ve diğer alanlarda büyük ölçekli ortak projeler hayata geçiriliyor. İkili ölçekte, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS formatlarında ve diğer çok taraflı yapılarda Moskova ve Pekin, en önemli uluslararası sorunların çözümüne yönelik çabaları koordine ederek daha adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşasına katkıda bulunuyor" dedi.Birleşik Rusya Partisi ile Çin Komünist Partisi arasındaki köklü, yapıcı etkileşimin Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin tutarlı şekildeki gelişimini kolaylaştırdığını kaydeden Putin, "Partilerin hem merkezi organları hem de bölgesel yapılarının dahil olduğu düzenli temaslar, partiler arası işbirliği, parlamento ve kamu faaliyetleri alanlarında faydalı bir deneyim alışverişi sağlıyor, ikili ve uluslararası gündemdeki geniş yelpazedeki güncel konuların kapsamlı bir şekilde istişare edilmesine imkan tanıyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231108/soygudan-rusya-ve-cin-askeri-blok-kuruyor-iddialarina-yanit-1077194162.html

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çin halk cumhuriyeti

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rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, çok kutuplu dünya, abd, şanghay işbirliği örgütü, şanghay işbirliği örgütü (şiö), vladimir putin