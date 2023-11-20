https://sputniknews.com.tr/20231120/putin-rusya-ve-cin-adil-ve-demokratik-bir-dunya-duzeni-kurulmasina-katki-sunuyor-1077581672.html
Putin: Rusya ve Çin, adil ve demokratik bir dünya düzeni kurulmasına katkı sunuyor
Putin: Rusya ve Çin, adil ve demokratik bir dünya düzeni kurulmasına katkı sunuyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en önemli uluslararası sorunların çözümüne yönelik çabaları koordine eden Rusya ve Çin'in adil ve demokratik bir dünya... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T14:11+0300
2023-11-20T14:11+0300
2023-11-20T14:11+0300
dünya
rusya
çin
çin halk cumhuriyeti
çok kutuplu dünya
abd
şanghay işbirliği örgütü
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077581217_0:51:1880:1109_1920x0_80_0_0_eb58a97a6721f47cca89df064a6b1b0e.jpg
Putin, "Rusya-Çin arasındaki kapsamlı ve stratejik ortaklık ilişkileri eşi benzeri görülmemiş bir seviyede bulunuyor. Ekonomi, ulaştırma, enerji, beşeri ve diğer alanlarda büyük ölçekli ortak projeler hayata geçiriliyor. İkili ölçekte, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS formatlarında ve diğer çok taraflı yapılarda Moskova ve Pekin, en önemli uluslararası sorunların çözümüne yönelik çabaları koordine ederek daha adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşasına katkıda bulunuyor" dedi.Birleşik Rusya Partisi ile Çin Komünist Partisi arasındaki köklü, yapıcı etkileşimin Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin tutarlı şekildeki gelişimini kolaylaştırdığını kaydeden Putin, "Partilerin hem merkezi organları hem de bölgesel yapılarının dahil olduğu düzenli temaslar, partiler arası işbirliği, parlamento ve kamu faaliyetleri alanlarında faydalı bir deneyim alışverişi sağlıyor, ikili ve uluslararası gündemdeki geniş yelpazedeki güncel konuların kapsamlı bir şekilde istişare edilmesine imkan tanıyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231108/soygudan-rusya-ve-cin-askeri-blok-kuruyor-iddialarina-yanit-1077194162.html
rusya
çin
çin halk cumhuriyeti
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077581217_167:0:1714:1160_1920x0_80_0_0_cb5b6f0e309cba09c32b113b5fda4705.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, çok kutuplu dünya, abd, şanghay işbirliği örgütü, şanghay işbirliği örgütü (şiö), vladimir putin
rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, çok kutuplu dünya, abd, şanghay işbirliği örgütü, şanghay işbirliği örgütü (şiö), vladimir putin
Putin: Rusya ve Çin, adil ve demokratik bir dünya düzeni kurulmasına katkı sunuyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en önemli uluslararası sorunların çözümüne yönelik çabaları koordine eden Rusya ve Çin'in adil ve demokratik bir dünya düzeni kurulmasına katkı sunduğunu belirtti.
Putin
, "Rusya-Çin arasındaki kapsamlı ve stratejik ortaklık ilişkileri eşi benzeri görülmemiş bir seviyede bulunuyor. Ekonomi, ulaştırma, enerji, beşeri ve diğer alanlarda büyük ölçekli ortak projeler hayata geçiriliyor. İkili ölçekte, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS formatlarında ve diğer çok taraflı yapılarda Moskova ve Pekin, en önemli uluslararası sorunların çözümüne yönelik çabaları koordine ederek daha adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşasına katkıda bulunuyor
" dedi.
Birleşik Rusya Partisi ile Çin Komünist Partisi arasındaki köklü, yapıcı etkileşimin Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin tutarlı şekildeki gelişimini kolaylaştırdığını kaydeden Putin, "Partilerin hem merkezi organları hem de bölgesel yapılarının dahil olduğu düzenli temaslar, partiler arası işbirliği, parlamento ve kamu faaliyetleri alanlarında faydalı bir deneyim alışverişi sağlıyor, ikili ve uluslararası gündemdeki geniş yelpazedeki güncel konuların kapsamlı bir şekilde istişare edilmesine imkan tanıyor" ifadelerini kullandı.